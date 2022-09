Mit dem Camper haben Sie im Urlaub immer alles Nötige dabei – mithilfe eines Spannungswandlers sogar Ihren eigenen Strom. Wir stellen Ihnen verschiedene gute Wechselrichter fürs Wohnmobil vor, die mit ihrer Leistung überzeugen.

Unterwegs mal eben schnell das Smartphone laden oder einen Kaffee machen, das sollte im eigenen Camper doch kein Problem sein, oder? Tatsächlich lassen sich viele normale Elektrogeräte nicht ohne Weiteres im Camper betreiben. Das liegt daran, dass die Autobatterie eine andere Spannung liefert als benötigt. Ein Wechselrichter fürs Wohnmobil schafft Abhilfe.

Unsere Empfehlung: Sinus Wechselrichter 2000W von Giandel

Mit 2.000 Watt ist der Giandel Wechselrichter fürs Camping ein guter Allrounder. Er liefert genug Strom, um auch stromzehrende Küchengeräte zu betreiben. Außerdem sorgen die zwei Steckdosen und der USB-Anschluss dafür, dass Sie mehrere Geräte gleichzeitig betreiben können. Die reine Sinuswelle liefert gleichmäßigen Wechselstrom, mit dem auch empfindliche Elektronik störungsfrei läuft.

Wozu benötigt man einen Wechselrichter im Wohnmobil?

Ein Wechselrichter ist ein Spannungswandler im Camper. Das heißt, dass er den Strom aus der Autobatterie so umwandelt, dass Sie damit auch normale Geräte versorgen können. Während die Batterie eine Spannung von 12 V hat, benötigen Elektrogeräte mit einem normalen Stecker 230 V. Ohne Spannungswandler von 12 V auf 230 V im Wohnmobil können Sie Wasserkocher, Handyladegerät oder Kühlbox nicht in Ihrem Wohnwagen betreiben.

Ein Sinus-Wechselrichter ändert nicht nur die Stromspannung, sondern auch die Art des Stroms: Während die Batterie Gleichstrom abgibt, brauchen normale Haushaltsgeräte Wechselstrom. Ein Stromwandler im Wohnmobil sorgt dafür, dass die richtige Art von Strom bei Ihren Elektrogeräten ankommt. Am besten setzen Sie dabei immer auf sogenannte reine Sinus-Wechselrichter. Diese sind zwar teurer, liefern aber gleichmäßigeren Wechselstrom. Bei modifizierten Sinus-Wechselrichtern fürs Wohnmobil kann es bei empfindlichen Elektrogeräten zu Defekten kommen.

Sinus-Wechselrichter fürs Camping gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dabei kommt es unter anderem auf die Wattstärke des Wohnmobil-Wechselrichters an: Je höher die Wattzahl ist, desto mehr Geräte können Sie gleichzeitig über den Wechselrichter von 12 V auf 230 V im Camper betreiben. Insgesamt sollte die Wattzahl des Wechselrichters etwas höher liegen als die addierten Wattzahlen der angeschlossenen Geräte. So kann zum Beispiel ein Wechselrichter im Wohnmobil mit 2.000 Watt vereinzelte Spannungsspitzen ausgleichen.

Wechselrichter fürs Wohnmobil: Die besten Modelle im Vergleich

Wechselrichter fürs Camping ist nicht gleich Wechselrichter. Wir haben uns für Sie auf die Suche nach den besten Spannungswandlern für Ihren Wohnwagen gemacht. Das sind die Ergebnisse.

1.000 W reiner Sinus-Spannungswandler

Der Wohnmobil-Wechselrichter von 12 V auf 230 V mit 1.000 Watt von Novopal überzeugt mit vielen praktischen Zusatzfunktionen. Dazu gehören zum Beispiel ein LCD-Display, ein USB-Anschluss und eine praktische Fernbedienung.

• Hersteller: Novopal

• Wattstärke: 1.000 W

• Anzeige: LCD-Display

• Anschlüsse: 2 Steckdosen + USB

• Extras: Inklusive Fernbedienung



1.500 W reiner Sinus-Wechselrichter von Giandel

Als reiner Sinus-Wechselrichter mit 1.500 Watt eignet sich der Wechselrichter fürs Camping von Giandel auch für empfindliche Elektrogeräte. Mit zwei Steckdosen und zwei USB-Anschlüssen bietet er genug Platz für den Betrieb Ihrer wichtigsten Elektro- und Haushaltsgeräte.

• Hersteller: Giandel

• Wattstärke: 1.500 W

• Anzeige: LCD-Display

• Anschlüsse: 2 Steckdosen + 2x USB

• Extras: Inklusive Fernbedienung



2.000 W Sinus-Spannungswandler von Giandel

Mit ordentlichen 2.000 Watt betreibt dieser Wechselrichter fürs Wohnmobil auch stromhungrige Elektrogeräte wie einen Wasserkocher oder einen Tischgrill. Somit müssen Sie auch im Urlaub beim Camping nicht auf den üblichen Komfort in der Küche verzichten.

• Hersteller: Giandel

• Wattstärke: 2.000 W

• Anzeige: LED-Display

• Anschlüsse: 2 Steckdosen + USB

• Extras: Inklusive Fernbedienung



3.000 W reiner Sinus-Wechselrichter

Mit dem leistungsstarken Novopal Wechselrichter ist Kochen und gleichzeitiges Laden Ihre Elektrogeräte überhaupt kein Problem. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 6.000 Watt und 3.000 Watt im Dauerbetrieb liefert der Sinus-Wechselrichter genug Wechselstrom für alle Ihre 230-V-Elektrogeräte.

• Hersteller: Novopal

• Wattstärke: 3.000 W

• Anzeige: Batteriestandanzeige

• Anschlüsse: 2 Steckdosen + USB

• Extras: Inklusive Fernbedienung



Worauf sollte man beim Kauf eines Wechselrichters achten?

Leistung: Welche Leistung hat das Gerät laut Hersteller? Vergleichen Sie diese damit, welche Elektrogeräte Sie über den Spannungswandler betreiben wollen. Summieren Sie die Angaben dieser Technik auf. So haben Sie einen groben Überblick, welche Leistung der Wechselrichter für Sie erbringen muss.

Anschließend nehmen Sie das nächstleistungsstärkere Modell, um den Leistungsverlust bei der Stromumwandlung mit dem Wechselrichter auszugleichen. So müssen Sie sich außerdem keine Sorgen um etwaige Spannungsspitzen und damit verbundene Ausfälle des Wechselrichters im Camper machen.

Wie viel Leistung braucht ein Wechselrichter im Wohnmobil?

Um kleinere Elektrogeräte wie Laptops und Smartphones aufzuladen, ist keine hohe Leistung erforderlich. Geht es Ihnen beim Betrieb eines Wechselrichters im Camper hauptsächlich um die Ladefunktion, reicht ein Spannungswandler mit 1.000 W Leistung also in der Regel aus. Das Gleiche gilt für den Betrieb von Unterhaltungselektronik: Ein Fernseher oder ein Radio haben einen geringen Stromverbrauch von nicht mehr als 100 W.

Anders sieht das mit dem Betrieb von Küchen- und Haushaltsgeräten aus. Ein Staubsauger, Wasserkocher oder Tischgrill allein benötigt in der Regel bereits bis zu 2.000 W. Wollen Sie mehrere Geräte gleichzeitig betreiben, muss ein leistungsstarker Wechselrichter her. Hier empfehlen sich Spannungswandler mit mindestens 3.000 W, die darüber hinaus auch kurzfristig höhere Spitzenleistungen erbringen können.

Welche Vor- und Nachteile bieten Spannungswandler fürs Wohnmobil?

Vorteile:

• Ein Wechselrichter im Camper ermöglicht Ihnen den Betrieb Ihrer normalen Elektrogeräte: Sie müssen also nicht alles zweimal anschaffen – einmal für zu Hause und einmal fürs Camping. Das spart Geld und Sie müssen sich nicht mit neuen Geräten vertraut machen.

• Mehrere Geräte gleichzeitig laden: Je nach gewähltem Spannungswandler können Sie sowohl kleine Elektrogeräte als auch größere Haushaltsgeräte zeitgleich mit Strom versorgen. Das erhöht den Komfort unterwegs.

Nachteile:

• Überlastung des Spannungswandlers: Beim Betrieb eines Wechselrichters kann natürlich auch einiges schiefgehen. Überlasten Sie den Spannungswandler, kann das sowohl die betriebenen Geräte als auch die Batterie beschädigen. Die meisten Wechselrichter für Camper sind davor geschützt und schalten sich im Zweifelsfall automatisch ab. Trotzdem kann es in vereinzelten Fällen schiefgehen.

• Kurzschluss-Risiko: Mit einem Spannungswandler steigt das Risiko für Kurzschlüsse.

• Benötigt leistungsstarke Camper-Batterie: Nur wenn die Batterie genug Strom fasst, lohnt sich der Betrieb eines Wechselrichters beim Camping. Sonst stehen Sie schnell ohne Strom da und kommen im Zweifelsfall nicht mehr von der Stelle.

