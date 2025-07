Duschtasse im Flur

In manchen Grundrissen wird die Duschtasse in den Boden des Mittelgangs eingelassen. So lässt sich eine Duschfläche schaffen, die bei Nichtgebrauch mit einem Holzrost oder einer Klappe abgedeckt wird. Beispielbild: Pössl Roadcamp R

Foto: Pössl