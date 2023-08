Wenn es im Wohnmobil kalt und nass ist, kann ein elektrische Luftentfeuchter helfen. Wir zeigen beliebte Trockner für den Camper und zu Hause im Vergleich.

Draußen prasselt der Regen und innen ist es gemütlich warm. Allerdings beschlagen nach einiger Zeit die Fenster von innen und es fühlt sich irgendwie klamm an. Völlig normal. Ein Wohnmobil oder Wohnwagen ist nicht komplett luftdicht abgeschottet, sonst würden Insass:innen bei geschlossenen Fenstern ersticken. Also tauscht sich die Luft automatisch regelmäßig aus – und damit zieht allerdings auch feuchte Luft ins Innere. Wer die Wohnkabine an feuchten Tagen dennoch trocken halten will, kann zu einem elektrischen Luftentfeuchter greifen.

Doch es gibt auch andere, stromfreie Methoden, die für Trockenheit im Fahrzeug sorgen, etwa Granulat-Entfeuchter. Nach einiger Zeit ist das Granulat des Luftentfeuchters vollgesogen und muss nur getauscht werden – oder es lässt sich je nach Produkt wieder erhitzen, so dass die Feuchtigkeit entweicht und der Mini-Luftentfeuchter wieder neue Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann. Sehr gut funktionieren elektrische Modelle mit einem eigenen Wassertank, die die Luftfeuchtigkeit aus der Luft ziehen. Der Wassertank ist je nach Luftentfeuchtungsleistung nach einigen Stunden voll und muss nur geleert werden. Die elektrischen Geräte arbeiten automatisch, lassen sich über LED-Display einfach bedienen und ablesen. Auf der LED-Anzeige können häufig auch die Grad Celsius der gewünschten abgegeben Temperatur eingestellt werden. WLAN-Luftreiniger lassen sich sogar mit einer App-Steuerung bedienen.

Für kleine Räume wie in Wohnwagen oder Wohnmobilen reicht ein Modell wie der Trotec TTK 33 E für rund 170 Euro.



Was ist ein elektrischer Luftentfeuchter?

Ein Luftentfeuchter entzieht der Umgebungsluft einen Teil der Feuchtigkeit. Das kann bei Wohnmobilen im Frühjahr, Herbst oder Winter angenehm sein, damit es in der Wohnkabine weniger klamm ist und die Scheiben nicht beschlagen. Aber auch im Winterschlaf, wenn Wohnmobil und Wohnwagen eingemottet sind, schützt ein elektrischer Luftentfeuchter vor Feuchtigkeit im Fahrzeug – im schlimmsten Fall vor Schimmel. Ein Luftentfeuchter ohne Granulat saugt die feuchte Luft an und kühlt sie ab. Dadurch entsteht im Gerät Kondenswasser, das in einem integrierten Wassertank gesammelt wird. Die entfeuchtete Luft gelangt in der Regel erwärmt in den Raum zurück. Das funktioniert über ein Peltier-Element, ein elektrothermischer Wandler, der bei Stromdurchfluss eine Temperaturdifferenz erzeugt.

Elektrische Luftentfeuchter: Produktvergleich

Die Auswahl an elektrischen Luftentfeuchtern in Online-Shops ist groß, ein Vergleich und ein Blick in Luftentfeuchter-Tests lohnt. Denn nicht nur die Entfeuchtungsleistung der Modelle ist entscheidend, sondern auch die Größe der Behälter und das zu schaffende Volumen. Günstigere Modelle entfeuchten eher kleine Räume, große und teure Luftentfeuchter sind ideal für große Räume. Auch bieten verschiedene Typen weitere interessante Funktionen wie Sleep-Modus, Status-LEDs, LED-Licht, Timer Funktion, UV-Licht, Lufterfrischer-Funktion oder Hepa-Filter. Achtung: Starke E-Motoren benötigen mehr Strom als kleinere Modelle. Bei einem Vergleich auf Online-Portalen oder Öko-Test schneiden diese Modelle schlechter ab.

Trotec Komfort Luftentfeuchter TTK 33 E

Mit dem Trotec TTK Luftentfeuchter lassen sich Räume bis 15 Quadratmeter Bodenfläche sehr gut entfeuchten. Der Behälter fasst 1,5 Liter und lässt das Gerät automatisch stoppen, wenn es voll ist. Praktisch: die farbige Anzeige für den Füllstand und saubere Verlegung des Kabels. Zudem regelt sich das Gerät auf eine angenehme Luftfeuchtigkeit selbst und die Entfeuchtungs-Leistung reicht für die meisten Anwendungen. Preis: rund 170 Euro.



Midea DF-20DEN7-WF

Der Midea DF-20DEN7-WF-Luftentfeuchter reicht für Raumgrößen bis 40 Quadratmeter, bietet einen Drei-Liter-Tank und entfeuchtet maximal 20 Liter innerhalb von 24 Stunden. Über eine eigene App oder mit dem Amazon-Sprachassistenten Alexa lässt sich der Midea gut aus der Ferne steuern.



Aktobis WDH-725DG

Mit einem Timer von ein bis 24 Stunden lässt sich der Aktobis WDH-725DG passend einstellen. Mit bis zu 25 Liter pro Tag schafft das Gerät eine gute Entfeuchtungs-Leistung, der Wassertank fasst drei Liter. Im LED-Display lassen sich sehr gut verschiedene Funktionen, Entfeuchtungsleistung und Ventilatorstufen bedienen. Er ist auch für den Dauerbetrieb geeignet. Preis: rund 238 Euro.



Comfee Luftentfeuchter 16L

Den elektrischen Trockner Comfee ‎MDDF-16DEN7 WF gibt es für verschiedene Raumgrößen und Leistung, von 16 Quadratmeter (MDDN-10DEN7) bis zu 100 Quadratmeter (MDDP-30DEN7). Das 16L-Modell reicht für Räume bis 32 Quadratmeter Bodenfläche und arbeitet sehr gut gegen Kondenswasser, Schimmelbildung und muffige Gerüche. Mit einer eigenen App lässt sich der Wlan-Luftentfeuchter auch aus der Ferne steuern.



Comfee Luftentfeuchter 12L

Eine Nummer kleiner kommt der Comfee 12L für Raumgrößen mit bis zu 20 Quadratmeter Bodenfläche. Der Mini-Luftentfeuchter lässt sich über das LED-Display bedienen und einstellen, der herausnehmbare Wassertank fasst 2,1 Liter. Preis: rund 137 Euro.



Midea DF-20DEN7-WF Lufttrockner

Das Midea-Gerät bietet eine Entfeuchtungsleistung von rund 20 Liter innerhalb von 24 Stunden und ist geeignet für große Räume bis 40 Quadratmeter Bodenfläche. Der Tank fasst drei Liter. Über eine App lässt sich das Gerät fernsteuern und überwachen. Eine Automatik regelt die Luftfeuchtigkeit in dem Raum zwischen 45 und 55 Prozent. Praktisch: montierte Laufräder für ein einfaches Verschieben. Preis: rund 155 Euro.



Trotec Peltier TTP 2E

Eine kompakte und günstige Lösung für kleine Räume bis fünf Quadratmeter Bodenfläche bietet Trotec mit dem Mini-Entfeuchter Peltier TTP 2E. Der kleine Wassertank des Mini-Luftentfeuchters nimmt 0,5 Liter auf, die Entfeuchtungsleistung liegt bei rund 220 Milliliter. Preis: rund 30 Euro.



Wo ergibt ein elektrischer Luftentfeuchter Sinn?

Ein elektrischer Luftentfeuchter ist überall dort sinnvoll, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit besteht, und diese minimiert werden soll. Beim Camping in Wohnmobilen werden das weniger die heißen Sommertage sein, dafür mehr die Tage im Frühjahr, Herbst und Winter. Dann wenn es draußen nass und kalt ist und sich im Innenraum des Wohnmobils die Luftfeuchtigkeit sammeln kann. Ein spezielles Gerät entzieht dann automatisch der Luft einen Teil der Feuchtigkeit, so dass der Innenraum weniger klamm ist und die Scheiben von innen nicht beschlagen.

Welche Funktionen muss ein elektrischer Luftentfeuchter haben?

Ein elektrischer Luftentfeuchter muss in erster Linie Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft ziehen. Idealweise erwärmt er die abgebende Luft, so dass das Gerät als Luftheizung arbeitet. Dazu sollte der Auffangbehälter der Flüssigkeit groß genug sein, dass das Gerät mehrere Stunden in Betrieb sein kann, ohne dass der Behälter überläuft. Im besten Fall kann ein Luftentfeuchter die Raumluft mindestens einmal pro Stunde austauschen. Ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Produkten lohnt.

Wie lange soll man den Luftentfeuchter anlassen?

Wie lange ein elektrisch betriebener Luftentfeuchter läuft, hängt von der Feuchtigkeit im Innenraum des Wohnmobils ab, aber auch vom Stromverbrauch des Gerätes und der Kapazität der Batterie. Geräte mit einem rund zwei Liter großen Sammeltank können theoretisch zwischen sechs und acht Stunden laufen. Doch erstens stört je nach Gerät das Arbeitsgeräusch und zweitens wird dann die Batterie des Wohnmobils leer sein. Besser ist es deshalb, den elektrischen Luftentfeuchter über eine externe Stromquelle laufen zu lassen.