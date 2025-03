Der Name ist Programm: Der Dethleffs Globetrotter XXL A (2024) setzt auf Camping im Großformat. Was der Alkoven auf Iveco Daily an Ausstattung mitbringt und zu welchem Preis das familienfreundliche Gesamtpaket angeboten wird, verraten wir hier.

Preis: Dethleffs Globetrotter XXL A (2024) ab 218.599 Euro

Wer zu sechst auf Reisen geht, kommt – mit Ausnahme der engen Aufstelldach-Etagenbett-Campervans – um einen Alkoven (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) kaum herum. Denn während die Reisemobile mit teilintegriertem Aufbau und weit über das Fahrerhaus ragender Schlafkoje zwar weder Designpreis-Anwärter noch besonders für ihre Fahrdynamik bekannt sind, bieten die Riesen auf dem Campingplatz (hier die bestbewerteten in Deutschland) Platz ohne Ende.

Dem ist auch beim Dethleffs Globetrotter XXL A (2024) so. Der 8,84 m lange Alkoven auf Iveco Daily bietet nicht nur optional sechs gurtgesicherte Sitzplätze, sondern serienmäßig genauso viele Schlafplätze. Natürlich darf beim XXL auch der Preis entsprechend hoch ausfallen: Bei 218.599 Euro (Stand: März 2025) geht es los, dank langer Aufpreisliste lässt sich dieser noch beliebig erhöhen. Mit Klein-Lkw-Chassis und den ausladenden Maßen ist natürlich auch das Gesamtgewicht des Globetrotter-Alkoven XXL: 6700 kg darf das Wohnmobil insgesamt auf die Waage bringen, optional sind sogar bis zu 7200 kg per Auflastung des Iveco-Chassis möglich. Zum Fahren wird daher mindestens der "kleine Lkw-Führerschein" C1 (hier alles zu Voraussetzungen und Kosten) oder höher benötigt.

Innenraum: Sechs Schlafplätze gibt es serienmäßig

Der Innenraum des Dethleffs Globetrotter XXL A (2024) wartet der Größe wie Preisklasse entsprechend mit einigen Besonderheiten auf, die bei "herkömmlichen" Reisemobilen nicht einmal gegen Aufpreis lieferbar wären. Bei der Grundrissaufteilung bleibt der Alkoven dagegen weitestgehend dem Standard treu – allerdings auch mit kleinen Abweichungen von der Norm.

Bereits in der Sitzgruppe wird erkenntlich, dass es sich um eine andere Klasse an Reisemobil handelt. Hier sitzt man nämlich komplett abgekoppelt vom Fahrerhaus und hat dennoch Platz für bis zu sechs Personen. Auf der linken Fahrzeugseite stehen sich hierfür zwei Sitzbänke am Esstisch gegenüber, eine dritte Sitzbank steht parallel zur rechten Seitenwand. Der Clou: Das Fahrerhaus lässt sich per Schiebetüre komplett vom Wohnraum abtrennen, die Essecke dadurch optional sogar zur Rundsitzgruppe erweitern. Optional lassen sich neben den zwei serienmäßigen Gurtsitzplätzen in Fahrtrichtung auch durch zwei Sitzplätze mit Dreipunktgurt für die Bank entgegen der Fahrrichtung erweitern – macht insgesamt sechs. Isofix wird für die Bank in Fahrtrichtung ebenfalls angeboten.

Im Bug des Reisemobils befinden sich zudem auch bis zu vier Schlafplätze serienmäßig. Während sich die Sitzgruppe selbst zum Doppelbett umbauen lässt (195 x 130 cm), wartet das optional elektrisch beheizbare Alkovenbett mit 215 x 150 cm viel Raum für zwei Erwachsene. Wer die optionale Rundsitzgruppe ordert, bekommt jedoch auch ein größeres Längs-Sitzgruppenbett, womit auch hier die Zwei-Meter-Marke überschritten ist.

Einen Schritt weiter in Richtung Heck findet man sich in der Küche des Wohnmobils wieder. Hier hat Dethleffs im Globetrotter XXL A eine "Gourmet-Küche" eingebaut. Sie umfasst einen Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test), einige Schubladen und Ablagen, einem Apothekerschrank sowie einer großen Rundspüle mit Arbeitsflächen-Abdeckung. Der raumhohe Kühlschrank mit 136 l Stauraum wählt automatisch die passende Energiequelle aus. Auch die Dunstabzugshaube ist inklusive – wie daheim.

Raumbäder gehören bei einem Preis von über 200.000 Euro natürlich zum guten Ton. Hier macht auch der Dethleffs Globetrotter XXL A (2024) keine Ausnahme. Zwischen Küche und Schlafzimmer im Heck befindet sich die Nasszelle, bestehend aus WC-Raum und Duschkabine. Das Bad lässt sich zu beiden Seiten vom übrigen Wohnraum separieren. Im Vergleich zu einem vollausgewachsenen Liner ist es zwar etwas enger geschnitten, steht jedoch in der Ausstattung nur wenig nach. Sogar eine Keramiktoilette (hier unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) mit Zerkleinerer samt eigenem 137-l-Fäkalientank ist optional für die Nasszelle lieferbar – für 3569 Euro Aufpreis. Mit einem 230 l fassenden Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) sowie 222 l an Abwasserreserven ist der XXL A auch hier standesgemäß.

Im Heck bleiben im einzigen Grundriss im Angebot, dem A 9000-2 EB, das letzte Zimmer des Alkoven übrig. Das Schlafzimmer füllen zwei Einzelbetten mit 200 und 195 x 80 cm Liegefläche. Den Einschub zum Zusammenführen der beiden Bettteile gibt es serienmäßig, womit sich das Bett auf 210 x 200 -160 cm vergrößert.

Basisfahrzeug: Iveco Daily

Der Dethleffs Globetrotter XXL A (2024) fußt auf dem Leiterrahmen des Iveco Daily. Unter der Haube des italienischen Kleinlastwagens arbeitet serienmäßig im Wohnmobil ein Vierzylinder-Turbodiesel (hier die Geschichte des Dieselmotors) mit drei Litern Hubraum und 210 PS (154 kW). An den Motor ist auch ohne Aufpreis eine Achtgang-Wandlerautomatik (hier Arten, Aufbau und Funktion eines Automatikgetriebes erklärt) angeflanscht. Andere Antriebsoptionen gibt es bei Dethleffs für den XXL A dagegen nicht – der 6,7-Tonner steht aber auch serienmäßig bereits ganz gut da. Damit bei dem hohen Gesamtgewicht auch der Fahrtkomfort nicht zu kurz kommt, ist die angetriebene Hinterachse bereits ab Werk luftgefedert (hier verschiedene Fahrwerkstypen erklärt).

Und auch das Fahrerhaus ist recht gut ausgestattet. Ein adaptiver Tempomat gehört ebenso zur Standardausstattung wie Regen- und Lichtsensor, Voll-LED-Scheinwerfer (so nachrüsten), Klimaautomatik, Fahrer- und Beifahrerairbag, die elektrische Feststellbremse oder die beheizten sowie hydraulisch-gefederten "Luxus-Fahrersitze". Aufpreis kostet dagegen der Naviceiver oder eine Rückfahrkamera – was auch den XXL-Camper von Dethleffs wieder auf den Boden der Tatsachen herunterkommen lässt. Hier zahlt man von Einstiegsklasse bis Luxusklasse stets Aufpreis.