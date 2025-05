Preis: Chausson S514 (2025) ab 58.990 Euro

Transporter können sie bei Ford. Das weiß man auch beim Wohnmobil-Hersteller Chausson und bietet den Teilintegrierten S514 (2025) nach kurzer Lieferpause nun wieder auf Ford-Basis an. Dessen "Transportauftrag“ besteht in diesem speziellen Fall darin, den Aufbau und die Isolierung eines herkömmlichen Teilintegrierten in die Klasse von Reisemobilen in Transporter-Größe zu tragen (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt).

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: der Chausson S514 (2025) auf Ford-Transit-Basis, ist bei Außenabmessungen von 5,99 m Länge, 2,75 m Höhe und 2,10 m Breite schmaler und niedriger als die meisten anderen Vertreter seiner Klasse. In der recht umfangreich ausfallenden Grundausstattung der Sonderedition "First Line" kostet er ab 58.990 Euro (Stand: Mai 2025). Das macht ihn zudem auch preiswerter als viele Konkurrenten. Der – zumindest für Chausson-Verhältnisse – sehr kompakt ausfallende Camper der Sechs-Meter-Klasse, verfügt über Sitzplätze für vier Personen und eine technisch zulässige Gesamtmasse von 3500 kg.

Innenraum: Schwenkbare Duschwand und klappbares Querbett

Der Grundriss des Chausson S514 (2025) folgt einer eher konventionellen Anordnung. Das Bad und die Küchenzeile sind sich gegenüber mittig platziert, die Sitzgruppe befindet sich im Bereich des Fahrerhauses. Durchdachte, platzsparende Elemente wie die 4000-W-Dieselheizung (so das Wohnmobil heizen), die auch während der Fahrt betrieben werden kann, optimieren die Ausnutzung des nicht gerade im Überfluss vorhandenen Raums. Die Stehhöhe beträgt aber immerhin durchgängig 1,96 m.

Die Sitzgruppe ist campertypisch kompakt gestaltet, bietet jedoch variable Nutzungsmöglichkeiten. Möglich wird dies unter anderem durch einen ausziehbaren Tisch, der mit der Sitzbank vis-à-vis verbunden werden kann. Gekocht wird in einer kleinen Küchenzeile mit Zweiflammen-Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher im Test), der genau wie die Warmwasseraufbereitung aus einer 13-kg-Gasflasche gespeist wird (darauf achten bei Camping-Gasflaschen). Der Kühlschrank fasst standardmäßig 87 l.

Foto: Chausson

Ein Wandschrank und ein Doppel-Querbett im Heck als Hauptschlafzimmer, dessen Liegefläche die Maße 1,32 x 1,89 m hat, komplettieren das Innenraum-Ensemble. Die Sitzgruppe lässt sich zur Behelfsschlafstätte im Format 0,90 x 1,82 m für eine dritte Person umbauen. So weit, so gewöhnlich. Doch obwohl es sich auf den ersten Blick um einen eher konventionellen Aufbau handelt, gibt es einige bemerkenswerte Besonderheiten, die den Chausson S514 (2025) positiv von der Masse der schmalen Teilintegrierten der Sechs-Meter-Klasse abheben.

Besonders hervorzuheben ist hier das Badezimmerkonzept. Das Bad im Chausson S514 (2025) besteht aus einer Kassettentoilette, einem Waschbecken mit Spiegel und einem Schrank. Der Clou: eine schwenkbare Wand, an der Rückseite mit einem Duschkopf ausgestattet. Sie trennt die Duschkabine von Waschbecken und Toilette, wenn geduscht wird (die besten Outdoor-Campingduschen). Das Heck-Querbett liegt auf einem teilbaren Metallrahmen, der durch Gasdruckdämpfer gestützt wird und ein Anheben der Betthälften ermöglicht. Unter der vorderen Betthälfte gibt es diverse Staumöglichkeiten (so die Zuladung des Wohnmobils überprüfen).

Klappt man die hintere Betthälfte hoch, entsteht ein Zugang zur Heckgarage. Die Garage im Chausson S514 (2025) ist hoch genug, um auch Fahrräder ohne Demontage der Vorderräder sicher unterzubringen und zu transportieren (so lassen sich Fahrräder mit dem Camper transportieren). Für größere Gegenstände und Sportgeräte wie ein Stand-up-Paddle-Board kann die hintere Bettklappe geöffnet bleiben, um das Stauvolumen während der Fahrt zu maximieren.

Die Grundkonstruktion basiert auf der von der Trigano-Gruppe über alle Marken und Baureihen hinweg eingesetzte IRP-Struktur, die bei einer Bodenstärke von 64 mm für gute Isolierung, Stabilität und Haltbarkeit sorgen soll. Das in Konzern-Eigenregie entwickelte Sandwich-Verfahren greift auf witterungsfeste Materialien zurück, um auch bei kompakteren Modellen wie dem Chausson S514 (2025) eine hohe Wintertauglichkeit zu gewährleisten (So wird das Wohnmobil winterfest gemacht).

Basisfahrzeug: Ford Transit

Als Basisfahrzeug für den Teilintegrierten dient der bewährte Ford Transit mit 2,0-l-Vierzylinder-Dieselmotor und 130 PS (96 kW). Auf dieser technischen Grundlage bietet der Chausson S514 (2025) Individualisierungen aus einer umfangreichen Liste aufpreispflichtiger Extras. Bereits serienmäßig sind die Klimaanlage fürs Fahrerhaus (Klimaanlagen zum Nachrüsten fürs Wohnmobil), Lichtautomatik, Regensensor, Kollisionswarner und Spurhalteassistent.

Wer lieber gleich zu Sonderausstattung und Komfort im Komplettpaket greift, dürfte mit dem Chausson S514 (2025) Sonderedition "Sport Line" am besten bedient ist. Zum Editionspreis ab 66.990 Euro bietet sie über die genannte Serienausstattung hinaus unter anderem ein Panorama-Dachfenster fürs Fahrerhaus, 16-Zoll-Alufelgen, Außenanschlüsse für Gas- und Wasser, eine Außenbeleuchtung für die Aufbautür sowie die stärkere Variante des 2,0-l-Ford-Motors mit 165 PS (121 kW) samt serienmäßiger Achtstufen-Automatik (So sind Automatikgetriebe aufgebaut).