Weil AMG mit dem 4-Türer einen breiteren Kundenkreis ansprechen will, ist der Wagen auch in einer etwas abgespeckten Variante GT 53 mit dem neuen Reihensechszylinder erhältlich.

In erster Linie stehen zwei Varianten des bekannten AMG-Achtzylinders mit vier Litern Hubraum bereit: Er leistet im GT 63 S 4Matic 639 PS und reißt mit bis zu 900 Newtonmeter Drehmoment an allen vier Rädern.

Ein Jahr nach der Studie stellt sich der Mercedes-AMG GT 4-Türer (2018) als Serienmodell vor und wird ab Sommer 2018 bestellbar sein. Der viertürige Sportwagen geht nicht nur beim Design, sondern auch bei den Motoren aggressiv zur Sache. Der Preis dürfte aber happig ausfallen!

Mit dem Mercedes-AMG GT 4-Türer (2018) zu Schätzpreisen von rund 150.000 Euro geht der Nachbarschaftsstreit in die nächste Runde, der Ton zwischen Affalterbach und Zuffenhausen wird rauer. Nachdem AMG dem Porsche 911 mit dem GT schon auf die Pelle gerückt ist, nimmt der viertürige GT nun den Panamera ins Visier. Zugleich emanzipiert sich AMG damit weiter vom Mutterhaus und wird anders als die M GmbH von BMW oder Audi Sport zu einem zunehmend eigenständigen Hersteller, der mit weit über 100.000 Zulassungen im Jahr zudem eine erkleckliche Größe erreicht. So 100 Prozent eigenständig ist der neue Viertürer zwar nicht, schließlich nimmt er die Stelle des glücklosen CLS Shooting Brake ein und baut auf der E-Klasse auf, doch gibt es kein einziges erkenntliches Karosseriebauteil, das die beiden Modelle gemeinsam nutzen. Viel mehr erinnert der Mercedes-AMG GT 4-Türer (2018) mit langer Haube und breitem Heck tatsächlich an den originalen GT und stempelt den Panamera zum Pummel.

Preis: Mercedes-AMG GT 4-Türer (2018) vermutlich ab 150.000 Euro

So gut der Gran Turismo aus Zuffenhausen auch fahren mag: Optisch wirkt er viel schwerer und behäbiger als der Mercedes-AMG GT 4-Türer (2018). "Das neue AMG GT 4-Türer Coupé ist der ultimative viertürige Sportwagen und der perfekte Repräsentant von Performance Luxury", sagt Designchef Gorden Wagener: "Er verkörpert mit atemberaubenden Proportionen und einem puristischen, flächenbetonten Design mit sinnlichen Formen eine Symbiose aus Emotion und Intelligenz. Es ist hot und cool zugleich." Und dabei macht auch AMG kaum Kompromisse bei der Alltagstauglichkeit: Der knapp fünf Meter lange GT bietet tatsächlich Platz für vier Erwachsene und kann zur Not auch als Fünfsitzer bestellt werden. Unter die elektrische Heckklappe passt alternativ zu den üblichen Golfbags auch das Gepäck für einen Kurzurlaub und selbst die Rückbank kann umlegt werden. Dazu gibt es im Mercedes-AMG GT 4-Ttürer (2018) ein Interieur, das AMG wirkungsvoll vom CLS & Co abgerückt hat. Zwar kennt man das digitale Display hinter dem griffigen Sportlenkrad schon, doch die Spielwiese auf dem schier endlos breiten Mitteltunnel hat AMG neu gestaltet und ihr dabei einen sehr sportlichen Anstrich gegeben.

Marktstart: GT 4-Türer ab Sommer 2018 bestellbar