Aus dem Stand sprintet der Zweitürer in 3,2 Sekunden auf Tempo 100 und in weniger als neun Sekunden auf 200 km/h.

Der Kühlergrill wächst in Richtung Fahrbahn, die Haube besitzt mehrere Be- und Entlüftungsschlitze.

Der Mercedes-AMG GT Black Serie (2020) ist die schärfste Variante des hauseigenen Sportwagens und stellt leistungstechnisch sogar den AMG GT R Pro in den Schatten. Alle Informationen zu V8-Motor und Preis!

Der Mercedes-AMG GT Black Series (2020) führt zum Preis ab 335.240 Euro (Stand: Juli 2020) die Tradition der "schwarzen" Top-Modelle der jeweiligen Baureihen fort. Letztmalig trat die legendäre Serie 2013 mit dem SLS AMG Black Series in Erscheinung. Der Flügeltürer fuhr damals alles technisch mögliche auf, um maximale Performance zu bieten. Sein Leistungsgewicht lag bei bemerkenswerten 2,45 Kilogramm je PS. Highlight war der auf 631 PS erstarkte V8 unter der Haube. Die neue Black Series schlägt nun nicht nur in die gleiche Kerbe, sondern setzt noch mal einen drauf. Dafür haben die Affalterbacher Entwickler alle Register gezogen: Der neue Motor basiert auf dem 4,0-Liter-V8-Biturbo mit Trockensumpfschmieren, leistet satte 730 PS und hält ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter bereit. Damit ist er der stärkste AMG-V8-Serienmotor aller Zeiten. Noch faszinierender als das Aggregat an sich ist eigentlich nur, was es mit dem Mercedes-AMG GT Black Series (2020) macht. Aus dem Stand katapultiert er den Zweitürer in 3,2 Sekunden auf Tempo 100 und in weniger als neun Sekunden auf 200 km/h. Von da aus geht es weiter bis maximal 325 km/h. Die Kraft überträgt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Hinterräder. Wie auch im GT R kommt im GT Black Series ein AMG Gewindefahrwerk mit einstellbarer Federvorspannung zum Einsatz, das mit der adaptiven Verstelldämpfung AMG Ride Control kombiniert wird. Mehr zum Thema: Das ist das Mercedes-AMG GT Facelift

Der Mercedes-AMG GT Black Series (2020) im Video:

Preis & Motor des Mercedes-AMG GT Black Series (2020)