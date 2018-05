Doch so groß die Sehnsucht der Schnellfahrer nach dem AMG GT C Roadster auch gewesen sein mag, sehen Mercedes-Fans das neue Open-Air-Modell auch mit einem weinenden Auge.

Der Mercedes-AMG GT Roadster (2017) begeistert mit luftigem Fahrerlebnis zum Preis ab 129.656,45 Euro. Neben GT und GT C ergänzt im Sommer 2018 der Mercedes-AMG GT S Roadster das Angebot. Das sind die Motoren!

Der Mercedes-AMG GT Roadster (2017) entlädt zum Preis ab 129.656,45 Euro ein heftiges Sturmgewitter, es geht schließlich um nichts weniger als die Lufthoheit auf der Überholspur. Wie schon beim SLS gibt es auch für den neuen Sportwagen aus Stuttgart eine betont knapp geschnittene Stoffmütze, die sich linientreu über den schlanken Sportwagen legt. Dank Magnesiumkonstruktion besonders leicht, streift der AMG die Kappe bis Tempo 50 auch während der Fahrt ab und setzt die Kunden in wenigen Sekunden an die frische Luft. Für den nötigen Fahrtwind und beste Unterhaltung sorgt beim Mercedes-AMG GT Roadster (2017) ein doppelt zwangsbeatmeter 4,0-Liter-V8, der den Porsche-Gegner mit 476 PS und 630 Newtonmeter Drehmoment in nur 4,0 Sekunden auf Tempo 100 und weiter auf ein Höchsttempo von 302 km/h schickt.

In der Basis kommt ein 476 PS starker V8-Biturbo zum Einsatz. © Mercedes

Preis: Mercedes-AMG GT Roadster (2017) ab 129.656,45 Euro

Der nächst stärkere und noch nicht bepreiste Mercedes-AMG GT S, der schon vor seinem Marktstart im Juli 2018 bestellt werden kann, liegt mit seiner Leistung zwischen dem Basis-Roadster und der Spitzenvariante C. Erneut kommt der 4,0-Liter-V8-Biturbo zum Einsatz, der aber in der neuen S-Variante 522 PS und 670 Newtonmeter Drehmoment über eine Siebengang-Automatik an die Hinterräder schickt. Wie auch das Grundmodell hat auch der GT S ein mit 47 zu 53 Prozent verteiltem Gewicht eine nahezu optimale Balance. Das kommt weniger zugute, wenn der Sportwagen in nur 3,8 Sekunden auf 100 und weiter auf die Höchstgeschwindigkeit von 308 km/h prescht, sondern vielmehr dann, wenn der Fahrer die Kurven der Landstraße sucht. Dann dürften auch vorzugsweise die Lenkrad-Schaltpaddles zum Einsatz kommen und der Fahrer die Arbeit des elektronisch geregelten Hinterachs-Sperrdifferenzials spüren. Per serienmäßigem AMG-Ride-Control-Fahrwerk mit adaptiver Dämpfung lassen sich die Dämpfer von "Comfort" bis "Sport+" der Fahrsituation anpassen. Auch die Fahrmodi "C" (Comfort), "S" (Sport), "S+" (Sport Plus), "Race" und das individuell programmierbare Setup "I" (Individual) lassen weitere Feinabstimmungen des Mercedes-AMG GT S (2018) zu.

Mercedes-AMG GT S ab Juli 2018 (Marktstart)

Serienmäßig bremst der Mercedes-AMG GT S (2018) mit 390 Millimeter großen Bremsscheiben und 6-Kolben-Festsätteln vorne, sowie 360 Millimeter großen Bremen mit 1-Kolben-Faustsattel hinten, optional ist eine Keramik-Bremsanlage erhältlich. Teil der Serienausstattung ist das aktive Luftregelsystem Airpanel, das die senkrechten Lamellen in der Frontschürze kurzfristig öffnet und schließt, und der ausfahrbare Heckflügel. In der Aufpreisliste stehen unter anderem AMG-Performance-Sportsitze, der Nackenwärmer Airscarf und die in Verbindung mit dem AMG-Dynamic-Plus-Paket erhältliche AMG Hinterachslenkung.

Preis: AMG GT C Roadster (2017) ab 161.364 Euro

Der Mercedes-AMG GT C (2017) soll zum Preis ab 161.364 Euro die Brücke zum Rennsport-inspirierten GT R schlagen. Er ist 47 PS stärker als der GT S, aber nur 28 PS schwächer als das giftige Biest aus der grünen Hölle. AMG-Chef Tobias Moers verspricht "ein hochdynamisches Fahrerlebnis in einem sehr exklusiven Umfeld, gepaart mit purem Roadster-Feeling". Dabei setzt der stärkste Roadster nicht allein auf einen Sprintwert von 3,7 Sekunden und ein Spitzentempo von 316 km/h, sondern übernimmt auch Teile der Fahrwerkstechnik sowie die Lenkung und einige Design-Elemente vom GT R. So hat das neue Spitzenmodell das breitere Heck des Rennwagens mit der entsprechend breiteren Spur, lenkt auch mit der Hinterachse und übernimmt das Verstellfahrwerk. Doch so groß die Sehnsucht der Schnellfahrer nach dem AMG GT C Roadster (2017) auch gewesen sein mag, sehen Mercedes-Fans das neue Open-Air-Modell auch mit einem weinenden Auge. Denn für den traditionellen SL wird die Luft mit diesem Sportwagen noch dünner.