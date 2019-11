Klimaanlage auch im Winter einschalten

Eine Klimaanlage im Auto ist vor allem im Sommer hilfreich. Doch auch im Herbst und Winter sollte die Klimaanlage keine allzu lange Pause machen, sondern regelmäßig eingeschaltet werden. Das ist der Grund!

Was viele Autofahrer nicht wissen: Auch im Herbst und Winter ist die Nutzung der Klimaanlage durchaus sinnvoll. Sie sollte daher auch bei winterlichen Temperaturen immer mal wieder für ein paar Minuten eingeschaltet werden, um den Innenraum des Fahrzeugs zu schützen. Denn die Klimaanlage entfeuchtet die Luft und wird so zur Geheimwaffe gegen beschlagene Scheiben. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Klimaanlage auch im Herbst und Winter immer mal wieder für ein paar Minuten einzuschalten, um ihre Lebensdauer zu erhöhen. Während des Betriebs werden bewegliche Teile und Dichtungen in dem Kühlaggregat geschmiert und das Risiko des Verlustes von Kältemittel gesenkt. Außerdem werden durch den regelmäßigen Gebrauch verhindert, dass sich durch Laub, Schnee und Nässe Schimmelpilze oder Bakterien im Innenraum ausbreiten. Um Pilzbefall vorzubeugen, sollten Autofahrer zudem kurz vor Ende der Fahrt die Kühlfunktion abschalten, das Gebläse aber weiterlaufen zu lassen. So wird die Feuchtigkeit aus dem System geblasen. Mehr zum Thema: Alufelgen können im Winter gefährlich werden

