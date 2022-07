Mit dem Mercedes-AMG EQE 53 (2022) kommt bald bereits der zweite vollelektrische Wagen der PS-Schmiede aus Affalterbach – und wird direkt vom etwas PS-schwächeren Mercedes-AMG EQE 43 flankiert. Die Reichweite beider Elektrosportler ist mit über 500 Kilometern vergleichbar hoch, Preise gibt noch nicht.

Bereits im April 2022 kommen mit den Schwestermodellen Mercedes-AMG EQE 43 4Matic und dem stärkeren Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ gleich zwei weitere Hochleistungsstromer aus der hauseigenen Sportsubdivision AMG auf den Markt. Während der Preis nach wie vor rein spekulativ ist, nennt Mercedes bereits konkrete Leistungsdaten. Der EQE 43 4Matic kommt – wie der Name bereits vermuten lässt – mit einem rein elektrischen, vollvariablen Allradantrieb. Je ein Elektromotor pro Achse sorgen für Vortrieb und bringen es auf eine Leistung von 350 kW (476 PS) und ein maximales Drehmoment von 860 Newtonmetern. Derart gerüstet, soll der Mercedes-AMG EQE 43 4Matic in 4,2 Sekunden auf 100 km/h stürmen und bis zu 210 km/h schnell sein. Eine deutliche Schippe drauf legt das Topmodell der EQE-Reihe, der 53 4Matic+. AMG-spezifische Elektromotoren – auch hier je einer an der Vorder- und Hinterachse – bescheren ihm satte 460 kW (626 PS). Mit optionalem AMG Dynamic Plus-Paket lässt sich dies auf sogar noch toppen – auf 505 kW, was 687 PS entspricht. Das maximale Drehmoment liegt bei 1000 Newtonmetern. Entsprechend beeindruckend sind die in Aussicht gestellten Fahrleistungen: 3,3 Sekunden vergehen im EQE 53 4Matic+ für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 und in der Spitze fährt er 240 km/h. Beide Elektrosportler teilen sich die Batterie: 90,6 kWh Nettokapazität stehen Mercedes-AMG EQE 43 4Matic und Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ (2022) zur Verfügung. Die Reichweite der beiden AMG-Modelle gibt Mercedes mit 533 Kilometern für den EQE 43, der stärkere EQE 53 soll nach vorläufigem WLTP-Testergebnis bis zu 518 Kilometer weit kommen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & Reichweite von Mercedes-AMG 43 & 53 4Matic (2022)

Für das typische AMG-Feeling in Mercedes-AMG EQE 43 4Matic und Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ (2022) sollen spezifische Features in den Bereichen Antrieb, Fahrwerk, Bremsen, Sound und Design sorgen. Steifere Lager an den Achsaufnahmen und spezifische Teile an den Aufhängungen sollen bei den EQE-Derivaten ferner die AMG-typische Querdynamik gewährleisten. Auch optisch lassen sich die beiden eindeutig AMG zuordnen. Die Front ziert ein angedeuteter Kühlergrill mit den typischen Vertikalspeichen, hochglanzschwarze Schweller, Schürzen und Spoiler verleihen der Limousine einen sportlichen Touch. Abgerundet wird die Optik durch Felgen im Aero- oder Heritage-Design in 20 oder 21 Zoll. Das Interieur präsentiert sich dank roter Ziernähte ebenfalls im Vergleich zur Serie aufgewertet. Das MBUX-Infotainmentsystem bleibt dabei technisch weitestgehend gleich mit dem des Standard-EQE, offeriert jedoch ein paar AMG-spezifische Funktionen und Anzeigen. Auch optional an Bord: der Hyperscreen. Die Preisgestaltung für die gesamte EQE-Baureihe bleibt bisher im Dunkeln. Unsere Vermutung: Der normale EQE könnte bei etwa 70.000 Euro beginnen, Mercedes-AMG EQE 43 4Matic und EQE 53 4Matic+ (2022) dürften einen Preisaufschlag von etwa 30.000 bis 40.000 Euro mit sich bringen. Genaueres werden wir spätestens zur Markteinführung im April 2022 wissen. Mehr zum Thema: Das ist der Mercedes EQE Shooting Brake

