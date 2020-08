... vor allem in Fond eher an Massage-Sessel, denn an die klassische Sitzbank erinnern.

Das E-Auto Lucid Air soll 2021 zu den Händlern rollen. Den kolportierten Preis jenseits der 100.000 US-Dollar korrigiert Lucid: Ab 49.000 Euro wird der 400-PS-Stromer zu habe sein. Das bietet die Reichweite!

Der Lucid Air (2021) existiert als Konzept schon seit 2016. Anfang September 2020 wollen die Amerikaner die Serienversion des Elektroautos präsentieren. Schon kurz nach der ersten Konzept-Vorstellung kursierten Gerüchte über einen sehr hohen Preis. Doch Lucid kontert die Gerüchte nun: Nicht über 100.000 US-Dollar, sondern 52.500 US-Dollar (rund 49.000 Euro) sollte der Basis-Air kosten. Dann ist das Elektroauto mit einem über 400 PS starken E-Motor ausgestattet, die Reichweite liegt bei fast 390 Kilometern. In der Basisversion bringt der Lucid Air (2021) seine Kraft über die Hinterräder auf die Straße. Da die Verbrennertechnik wegfällt, hat der Lucid Air gleich zwei Kofferräume – vorne und hinten –, die sich zu über 900 Liter Kofferraumvolumen addieren. Teil der Basisausstattung sind zudem LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Alufelgen, vier Bildschirme im Innenraum (davon drei mit Touch-Funktion), zehn Airbags und ein Audiosystem mit zehn Lautsprechern. Wer seine Limousine besser ausstatten möchte, hat eine ganze Reihe von Optionen: So lässt sich unter anderem die Reichweite auf 507 oder 643 Kilometer aufstocken. In der 1000-PS-Variante mit zwei E-Motoren und Allradantrieb mutiert der Lucid Air (2021) gar zum Sportwagen, der in nur 2,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt! Mit Annehmlichkeiten wie beheizten, belüfteten und massierenden Vordersitzen, einem Glasdach sowie einer aus 29 Lautsprechern erklingenden Soundanlage lässt sich der Lucid Air (2021) schließlich zu einem absoluten Luxusschiff hochrüsten. Kuriose Pointe: Mit allen Optionen ausgestattet, knackt der Preis des Air dann doch die 100.000er-Grenze. Mehr zum Thema: Das ist das Tesla Model S Facelift

Preis und Reichweite des Lucid Air (2021)