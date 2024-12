Das gilts zur Schweizer (E-)Vignette zu wissen

Wer auf Autobahnen und Autostraßen in der Schweiz fahren möchte, benötigt eine Vignette. Das sind die Kosten der Maut, so lange behält die Vignette ihre Gültigkeit und dort gibt es sie – auch online – zu kaufen.

Offiziell heißt die Maut in der Schweiz Nationalstraßenabgabe (Infos zur Pkw-Maut in Europa, hier). 1985 wurde siez nach einer Volksabstimmung eingeführt. Hintergrund war, dass Reisende einen Beitrag zum Straßenerhalt leisten sollten. Alternativ zu der Autobahnvignette stand eine Gebühr für den Gotthard- und den San Bernardino-Tunnel zur Diskussion.

Gültigkeit der Vignette in der Schweiz

Jedes Jahr wechselt die Farbe der Schweizer Autobahnvignette: 2025 ist sie orange mit weiß abgesetzter Jahreszahl. Die Gültigkeit der Vignette 2025 begann am 1. Dezember 2024 und endet am 31. Januar 2026. Vignetten für einen kürzeren Zeitraum, wie beispielsweise eine 10-Tage-Vignette, gibt es nicht. Es gibt neben der Klebevignette auch die neue E-Vignette.

Die Vignette in der Schweiz gilt auf allen Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen (Autostraßen), die mit einer grün-weißen Beschilderung versehen sind (hier geht es zur aktuellen Stauprognose). Jedes Fahrzeug bis zu einer Gesamtmasse von 3,5 t muss mit einer Vignette beklebt sein. Auch Motorräder, Lieferwagen und Anhänger (dazu zählen auch Wohnwagen und auf eigener Achse abgeschleppte Fahrzeuge) müssen mit dem Nachweis der entrichteten Mautgebühr gekennzeichnet werden.

Wo die Vignette für die Schweiz kaufen?

Die Schweizer Vignette für das Jahr 2025 gibt es als herkömmliche Klebevignette und auch als digitale E-Vignette.

E-Vignette

Die E-Vignette können Reisende über das "Via-Portal" des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beziehen. Dort kann man Autos, Anhänger und Motorräder registrieren und die Mautgebühr via Kreditkarte oder Twint (Bezahl-App in der Schweiz) bezahlen. Die E-Vignette ist sofort nach dem Kauf gültig und hat den gleichen Preis sowie die gleiche Gültigkeitsdauer wie die Klebevignette (40 Franken, 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des Folgejahres). Optional kann beim Kauf die Funktion "öffentlich einsehbar" aktiviert werden. Das ermöglicht das Prüfen der Vignetten-Gültigkeit, beispielsweise für Carsharing-Nutzende.

Ein Unterschied zur selbstklebenden Vignette: Die elektronische Vignette ist mit dem Nummernschild und nicht mit dem Fahrzeug verbunden. Bei übertragbaren Nummernschildern muss man nur eine elektronische Vignette kaufen, anstatt eine Vignette pro Fahrzeug. Zudem muss keine neue Vignette gekauft werden, wenn beispielsweise die Scheibe aufgrund eines Bruchs ersetzt werden muss.

Klebevignette

Die Klebevignette kann man in Deutschland über die Deutsche Post und diverse Automobilclubs kaufen. Auch an den Raststätten und den Tankstellen nahe der Schweizer Grenze kann der Maut-Aufkleber erworben werden. In der Schweiz ist die Vignette an Tank- und Raststellen, bei der Post, den Straßenverkehrsämtern und den Geschäftsstellen des TCS (Touring Club Schweiz) erhältlich. Auch die Zollämter an den Schweizer Grenzen vertreiben die Vignette 2025. Außerdem kann die Jahresvignette im Internet bezogen werden, beispielsweise beim ADAC oder bei Tolltickets.

Wie muss die Vignette angebracht werden?

Die Vignette für die Schweiz muss an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht werden. Als Position eignet sich der linke Teil der Frontscheibe. Auch unterhalb des Rückspiegels kann sie verklebt werden. Wichtig ist, dass sie gut sichtbar positioniert ist und nicht das Sichtfeld der Person am Steuer einschränkt. Demnach darf sie nicht im oberen Tönungsstreifen der Windschutzscheibe verklebt werden. Die Vignette muss direkt auf dem Glas angebracht werden. Es ist verboten, sie auf Folien oder ähnlichen Klebestreifen zu fixieren. Bei Motorrädern und Anhängern muss sie an einem leicht zugänglichen und nicht auswechselbaren Bestandteil angebracht sein. Die Klebevignette ist ans Fahrzeug gebunden und darf nicht auf ein anderes Fahrzeug übertragen werden, auch nicht bei Wechselkennzeichen.

Was kostet die Vignette der Schweiz 2025?

Die Vignette 2025 für die Schweiz kostet für ein Jahr einmalig 42 Euro (40 Franken). Es gibt keine Tages-, Wochen- oder Monatsvignetten, sondern nur Jahresvignetten.

Welche Strafe beim Fahren ohne Vignette?

Wer ohne Vignette über die mautpflichtigen Straßen der Schweiz fährt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 200 Schweizer Franken. Zusätzlich müssen die Kosten für die Vignette entrichtet werden. Ebenfalls mit einem Bußgeld von 200 Schweizer Franken werden Autofahrer:innen bestraft, welche die Vignette auf einer Folie angebracht oder falsch aufgeklebt haben (Stand: Dezember 2024). Für die Kontrolle der Vignette ist die Schweizer Polizei zuständig.

Gibt es Ausnahmen für die Schweizer Maut?

Es gibt Fahrzeuge, die von der Schweizer Nationalstraßenabgabe ausgenommen sind. Dazu zählen unter anderem Fahrzeuge mit Militärkontrollschildern sowie Fahrzeuge mit Zivilkontrollschildern und einem Aufkleber M+, Fahrzeuge des Zivilschutzes mit blauen Kontrollschildern und internationalen Zivilschutzzeichen und Fahrzeuge im Hilfseinsatz bei Katastrophen, Bränden und Unfällen. Auch Fahrzeuge der Polizei, des Grenzwachtkorps, der Feuer-, Öl- und Chemiewehr, Ambulanzen sowie Fahrzeuge der Nationalstraßen-Unterhaltsdienste, die als solche gekennzeichnet sind, brauchen keine Schweiz-Vignette. Fahrzeuge mit schweizerischen Händlerkennzeichen auf Fahrten an Werktagen fahren in der Schweiz ebenfalls Mautfrei (alle Kennzeichen im Überblick, hier).