In Deutschland müssen Pkw keine Maut bezahlen, in anderen Ländern Europas hingegen schon. In welchen Länder in Europa es mautpflichtige Strecken und Vignetten gibt und wie man die Gebühr bezahlt, sagt die AUTO ZEITUNG hier.

Was versteht man unter Maut?

Eine Maut für Pkw bedeutet, dass Autofahrende eine Gebühr bezahlen müssen, um bestimmte Straßen befahren zu dürfen. Mautpflichtige Straßen können einzelne Streckenabschnitte oder Sonderstrecken wie Tunnel, Pässe und Brücken sein, es kann aber auch das gesamte Autobahnnetz eines Landes betreffen. Eine europaweite Pkw-Maut gibt es nicht. Je nach Mautsystem müssen Fahrzeug online registriert, eine Vignette gekauft oder die Gebühren vor Ort an Mautstationen bezahlt werden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Wie die Maut in Europa bezahlen?

Besteht auf einem kompletten Straßennetz von Autobahnen und Schnellstraßen die Pflicht, Maut zu bezahlen, so werden die Gebühren üblicherweise über Vignetten mit bestimmter Gültigkeitsdauer (Tages-, Monats oder Jahresvignette) erhoben. Die Vignette gibt es in der Schweiz und in Österreich als Klebevignette (Ratgeber: so wieder entfernen) für die Frontscheibe des Autos, die dann nur für das entsprechende Fahrzeug gilt. Österreich bietet auch eine digitale Registrierung des Kennzeichens an, das bei Wechselkennzeichen dann auch für unterschiedliche Fahrzeuge gilt. Kauft man die österreichische E-Vignette online, ist sie jedoch erst mit einer Verzögerung von 18-Tagen gültig. In den übrigen Ländern mit Vignettenpflicht gibt es ausschließlich digitale Vignetten (E-Vignette), bei der das Kennzeichen des Fahrzeugs registriert werden muss.

Bei einer streckenbezogenen Maut wird meist an Mautstationen beim Auf- und Abfahren auf die kostenpflichtige Strecke bezahlt, da nicht nach Gültigkeitsdauer, sondern nach Länge der Strecke abgerechnet wird. Welche Autobahnen gebührenpflichtig sind, erkennen Reisende an der entsprechenden Beschilderung. Es gibt aber auch bei der streckenbezogenen Maut Länder oder Gebiete mit ausschließlich elektronischem Mautsystem. Man muss also voher eine Onlineregistrierung des Autos vornehmen (siehe unten).

Pkw-Maut mit Mautbox:

Um die Pkw-Maut automatisch beziehungsweise per Rechnung zu bezahlen, kann man eine sogenannte Mautbox kaufen und innen an der Frontscheibe des Autos installieren. Vorteile: Eine Mautbox kann je nach Anbieter in mehreren Ländern genutzt werden. Zudem kann man bei Mautstationen auf der Autobahn die entsprechenden Spuren für automatische Mauterfassung nutzen und Zeit sparen. Nachteile: Die Mautbox kostet Gerätemiete. Hinzu kommen Aktivierungsgebühren und gegebenenfalls Versandkosten. Zudem werden meist Aufschläge (Servicegebühren) von rund fünf bis sieben Prozent auf der Mautgebühr erhoben.

Beispiele für Mautbox-Anbieter:

Bip&Go:

Frankreich , Italien , Portugal und Spanien

maut1.de/ADAC:

Frankreich , Italien , Kroatien (ohne Istrien), Portugal und Spanien

tolltickets.de:

Dänemark , Norwegen und Schweden

Portugal und Spanien

Frankreich

Italien

Go-Box:

Österreich

DarsGo-unit:

Slowenien

Welche Länder in Europa haben eine Pkw-Maut?

Mautgebühren werden im Gegensatz zu Deutschland in vielen Ländern Europas erhoben.

Digitale Vignette:

Die Pkw-Maut wird in zehn Ländern Europas über eine Vignette bezahlt. Zusätzlich gibt es Sondermaut-Strecken (siehe unten), die nicht von der Vignette abgedeckt sind. Hier gilt auf Autobahnen und Schnellstraßen Vignettenpflicht:

Belarus (mit Transponder auch pro km)

Bulgarien (+ Sondermaut-Strecken)

Moldawien

Österreich (+ Sondermaut-Strecken)

Rumänien (+ Sondermaut-Strecken)

Schweiz (Digitale Vignette ab Ende 2023, + Sondermaut-Strecken)

Slowakei

Slowenien (+ Sondermaut-Strecken)

Tschechien

Ungarn

Streckenbezogene Maut:

In Europa wird die Maut für Pkw in 16 Ländern streckenbezogen erhoben. Hier muss man Mautgebühren für Strecken bezahlen, zu denen auch Tunnel, Bücken, Pässe oder Städte gehören können:

Belarus (auch E-Vignette möglich)

Bosnien-Herzegowina

Frankreich (Onlineregistrierung nötig: A79 nördlich von Lyon, A4 bei Metz)

Griechenland

Großbritannien (Onlineregistrierung nötig: London)

Irland (Onlineregistrierung nötig: Dublin)

Italien (Onlineregistrierung nötig: nördlich von Mailand)

Kroatien

Montenegro

Nordmazedonien

Norwegen

Polen

Portugal (Onlineregistrierung oder Transponder nötig)

Serbien

Spanien (Onlineregistrierung nötig: A636 im Baskenland)

Türkei

Sondermaut für Pässe, Brücken, Tunnel oder Städte (City-Maut):

In vielen Ländern Europas gibt es gebührenpflichtige Brücken, Tunnel, Pässe oder Innenstädte (City-Maut). Auch, wenn es in einigen dieser Länder die Vignettenpflicht gibt, werden die Kosten für diese Sonderstrecken nicht von der Vignette abgedeckt. Man muss also zusätzlich eine Maut bezahlen. Teilweise beinhaltet die Liste auch Länder, in denen neben Tunnel und Brücken keine weitere Maut für normale Straßenabschnitte erhoben wird.

Albanien

Andorra

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Island

Lettland

Litauen

Malta

Niederlande

Österreich

Rumänien

Schweden

Schweiz

Slowenien

Was kostet die Maut für Pkw in Europa?

Muss man zum Befahren der Mautstrecken eine Vignette kaufen, so berechnet sich der Preis für die Vignette nach ihrer Gültigkeitsdauer. Die Tabelle unten zeigt die Höhe der Maut nach Gültigkeitszeitraum. Die streckenabhängige Maut variiert je nach Land und Straßenabschnitt. Die Höhe der Mautkosten, egal ob sie nach Streckenlänge oder per Vignette anfallen, lässt sich über den ADAC-Routenplaner für jede Route in Europa berechnen.

Welche Strafe bei Mautverstoß?

Wer ohne Vignette oder registriertem Kennzeichen auf einer Mautstrecke unterwegs ist, oder aus einem anderen Grund die Maut nicht bezahlt hat, muss mit einem Bußgeld rechnen. Je nach Land ist auch die Nachzahlung einer Ersatzmaut innerhalb eines gewissen Zeitraums möglich, ehe man Strafe zahlen muss. Die Höhe der Ersatzmaut und der Bußgelder bei Verstoß gegen die Mautpflicht in Europa ist in der Tabelle zusammen mit den Mautgebühren unten aufgelistet.

Pkw-Maut & Bußgeld-Tabelle

Das sind die Preise für gewöhnliche Pkw unter 3,5 Tonnen bei entsprechender Gültigkeitsdauer der Vignette in allen Ländern mit Vignettenpflicht und die Bußgelder bei Mautverstoß (Stand: Juli 2023, Preise können durch den sich ändernden Wechselkurs variieren):

Land Wochenvignette Monatsvignette Jahresvignette Ersatzmaut Bußgeld Belarus 14,00 Euro/15 Tage 22,00 Euro/30 Tage 75,00 Euro/1 Jahr 12 Euro (innerhalb 2 h) 100 Euro Bulgarien 7,00 Euro/7 Tage 14,00 Euro/1 Monat 45,00 Euro/1 Jahr --- 150 Euro Moldavien 4,00 Euro/7 Tage

8,00 Euro/15 Tage 16,00 Euro/30 Tage

45,00 Euro/90 Tage 85 Euro/180 Tage --- 115 bis 155 Euro Österreich 9,90 Euro/10 Tage 29,00 Euro/2 Monate 96,40 Euro/1 Jahr 120 Euro ab 300 Euro Rumänien 3,00 Euro/7 Tage 7,00 Euro/1 Monat 13,00 Euro/3 Monate 28,00 Euro/1 Jahr 80 Euro Schweiz --- --- 42 Euro/1 Jahr --- 175 Euro

+ Vignettenkosten Slowakei 12,00 Euro/10 Tage 17,00 Euro/1 Monat 60,00 Euro/1 Jahr --- ab 80 Euro Slowenien 16,00 Euro/7 Tage 32,00 Euro/1 Monat 117,50 Euro/1 Jahr --- 150 bis 800 Euro Tschechien 13,00 Euro/10 Tage 18,00 Euro/1 Monat 61,00 Euro/1 Jahr --- ab 195 Euro Ungarn 15,00 Euro/10 Tage 25,00 Euro/1 Monat 130,00 Euro/1 Jahr --- ab 50 Euro

Maut in Europa: Wohnmobile

Für Wohnmobile ist die Berechnung der Maut je nach Land unterschiedlich. So geht es beispielsweise in Italien nach Höhe an der Vorderachse (ab 1,50 m teurer) und in den Niederlanden nach Gesamthöhe und -länge (ab 3 m Höhe und 6 m Länge teurer). In Norwegen wiederum geht es nur darum, ob ein Fahrzeug schwerer als 3,5 Tonnen ist. Andere Länder unterscheiden generell zwischen Pkw und Wohnmobil, ohne dabei Maßangaben zu machen. Für weiterführende Informationen sollten Wohnmobil-Reisende sich vorab auf der jeweiligen Internetseite zu Mautgebühren des zu befahrenden Landes erkundigen.