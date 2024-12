(E-)Vignette & Maut in Bulgarien: Wo kaufen, Gültigkeit und Kosten So funktioniert die Maut in Bulgarien

Wer in Bulgarien mit einem Pkw auf Autobahnen und Nationalstraßen unterwegs ist, muss Maut zahlen. Dies geht aber nur per Vignette. Wir erläutern, wo es die (E-)Vignetten zu kaufen gibt, was sie kosten und für welche Fahrzeuge sie gelten.

Wo die (E-)Vignette für Bulgarien kaufen?

In Bulgarien ist die Benutzung von Nationalstraßen und Autobahnen stets an eine gültige Vignette gekoppelt. Klebevignetten gibt es im Schwarzmeer-Anrainerstaat jedoch nicht. Alle Vignetten sind nur in digitaler Form erhältlich. Gekauft werden kann die Vignette entweder online auf der Webseite von BGToll oder an diversen Verkaufsstellen vor Ort. Eine Ausnahme bilden Fahrzeuge über 3,5 t technisch zulässigem Gesamtgewicht. Deren Fahrer:innen zahlen die Maut nach wie vor streckenabhängig (Infos zur Pkw-Maut in Europa, hier). Bis Frühjahr 2024 galt diese Regelung auch für Wohnmobile oberhalb der 3,5-t-Grenze. Reisemobile fallen seither jedoch auch unabhängig ihres Gesamtgewichts unter die Vignettenpflicht. Daher können ADAC-Mitglieder die "Camper Mautbox XXL" bei Fahrten in Bulgarien nicht mehr zur Abrechnung nutzen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Wer braucht in Bulgarien eine Vignette?

In Bulgarien benötigen alle Fahrzeuge, mit Ausnahme von Motorrädern, eine gültige Vignette zum Befahren von Nationalstraßen und Autobahnen. Die Vignetten gibt es ausschließlich in digitaler Form und diese müssen daher vor Fahrtantritt auf dem mautpflichtigen Straßennetz gekauft und aktiviert werden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Forscher empfehlen eine dynamische Pkw-Maut ​(Video):

Was kostet die Maut in Bulgarien?

Die Maut in Bulgarien ist für Fahrzeuge bis 3,5 t technisch zulässigem Gesamtgewicht nach Zeiträumen gestaffelt. Fahrer:innen können zwischen Vignetten mit Gültigkeit zwischen einem Wochenende (freitags von 12:00 bis sonntags um 23:59 Uhr) und einem ganzen Jahr wählen. Gültigkeitsbeginn ist stets ein selbstgewähltes Datum. Eine Besonderheit gilt für Fahrzeuge mit Anhänger. Weißt das Gespann eine zulässige Gesamtmasse von unter 3,5 t auf, genügt eine Vignette für das Zugfahrzeug. Wiegt das Gespann mehr als 3,5 t, muss für den Anhänger eine separate Vignette gelöst werden. Diese kostet genauso viel wie die Vignette für das Zugfahrzeug. Wohnmobile sind, wie bereits erwähnt, von der Gewichtsgrenze von 3,5 t ausgenommen und müssen stets mit einer gültigen E-Vignette unterwegs sein.

Preis für die Maut in Bulgarien in der Übersichtstabelle:

Zeitraum Preis 1 Woche 13 LW 1 Monat 27 LW 3 Monate 48 LW 1 Jahr 87 LW 1 Wochenende (Freitag 12:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr) 9 LW

Nutzfahrzeuge über 3,5 t zulässiger Gesamtmasse (mit Ausnahme von Wohnmobilen) müssen ebenfalls vor Fahrtantritt einen sogenannten "Routenpass" erwerben, denn auch das streckenbasierte Mautsystem kommt ganz ohne Schranken aus. Der Routenpass wird jedoch nicht wie die Pkw-Vignette per Zeitraum bezahlt, sondern per Strecke. Fahrer:innen müssen hierzu sowohl den Startpunkt (ab Grenzübergang) als auch Zielort angeben. Die Bezahlung ist jedoch auch mit elektronischen Mautboxen möglich.

Wie bezahlt man die Maut in Bulgarien?

Die Maut wird direkt beim Einlösen der digitalen Vignette online bezahlt. Über die offizielle Webseite BGToll geht das sowohl per Kreditkarte oder Lastschrift sowie per Online-Zahlungsdienst Paypal. Wer die Vignette vor Ort (Verkaufsstellen an Grenzübergängen oder Tankstellen) kauft, kann die Maut auch in bar bezahlen.

Auch interessant:

Welche Strafe bei Fahren ohne Vignette in Bulgarien?

Wer ohne gültige (E-)Vignette auf bulgarischen Autobahnen und Nationalstraßen unterwegs ist, muss bei einer Kontrolle mit einer Strafe von 300 Lew (ca. 153 Euro) rechnen. Diese kann jedoch umgangen werden, wenn sich Autofahrer:innen bereit erklären, eine Ausgleichszahlung von 70 Lew (ca. 36 Euro) zu leisten und sich am selben Tag eine gültige Vignette für das Fahrzeug besorgen. Sollte man jedoch anschließend nochmal ohne gültige Vignette erwischt werden, wird die volle Strafzahlung von 300 Lew eingefordert (Alle Preise: Stand Dezember 2024).

Mautgebühren für Donau-Überquerungen

Wer die Donau zwischen Rumänien und Bulgarien überqueren möchte, muss eine Sondermaut zahlen. Betroffen sind jedoch nur zwei Brücken:

Brücke von Giurgiu (RO) nach Ruse (BG), einfache Fahrt: 15 rumänische Leu (ca. 3 Euro) für Pkw/Gespann/Wohnmobil (bis 3,5 t); 58 rumänische Leu (ca. 12 Euro) für Fahrzeuge über 3,5 t; Motorräder frei

Brücke von Calafat (RO) nach Vidin (BG), einfache Fahrt: 12 Lew (ca. 6 Euro) für Pkw/Gespann/Wohnmobil (bis 3,5 t); 23 Lew (ca. 12 Euro) für Fahrzeuge zwischen 3,5 t und 7,5 t; Motorräder frei

Neben den Brücken stehen auch diverse Fährverbindungen über die Donau zur Verfügung. Hier kosten die Fahrten zwischen 2 Euro für Motorräder und bis maximal 20 Euro für Gespanne. Folgende Fähren gibt es zwischen Rumänien und Bulgarien: