In Polen sind mehr mautpflichtige Strecken geplant

Viele Autobahnen sind in Polen gebührenpflichtig. Vignetten gibt es aber nicht. Wo man die Maut zahlt, wie hoch die Strafen ausfallen und was für Lkw gilt, sagt die AUTO ZEITUNG hier!

Das Autobahnnetz in Polen wird stetig ausgebaut und erweitert. Dieser Ausbau der Schnellstraßen sowie die Finanzierung von Straßenbau und -instandhaltung kostet viel Geld. Die dafür benötigten Mittel werden größtenteils durch Mautgebühren gedeckt (Informationen zur Pkw-Maut in Europa, hier). Auf den meisten polnischen Autobahnen wird daher eine Maut erhoben. Polen setzt dabei auf ein kombiniertes Mautsystem, das sowohl die manuelle Bezahlung an Mautstationen als auch elektronische Bezahlsysteme umfasst. Die Höhe der Gebühren variiert je nach Fahrzeugkategorie, zurückgelegter Strecke und Nutzungsdauer. Je nach Betreiber erfolgt die Zahlung der Maut direkt an den jeweiligen Mautstationen. 2011 hat Polen das Vignettensystem abgeschafft, sodass ausschließlich die streckenbasierte Mauterhebung genutzt wird.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Forscher empfehlen eine dynamische Pkw-Maut ​(Video):

Wo muss man in Polen Maut zahlen?

Das Mautsystem in Polen ist nicht einheitlich geregelt – es gibt zudem staatliche sowie private Autobahnabschnitte. Die Zahlung von Mautgebühren wird auf vielen Autobahnen und Schnellstraßen erforderlich. Hier ein Überblick, wo Mautgebühren anfallen:

A1: Gdańsk – Toruń (AmberOne)

A2: Świecko (deutsche Grenze) – Konin (teilweise)

A4: Katowice – Kraków sowie Wrocław – Gliwice

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Wie kann man die Maut in Polen zahlen?

Wie die Maut zu bezahlen ist, hängt vom jeweiligen Betreiber ab. Auf privatwirtschaftlichen mautpflichtigen Strecken wird die Gebühr an den Automaten der Mautstationen bezahlt. Bezahlt werden kann in der Landeswährung Zloty, aber auch in Euro oder US-Dollar. Allerdings erhält man das Wechselgeld immer in Zloty. Auf öffentlich finanzierten Strecken erfolgt die Zahlung über das elektronische System e-Toll.

Wie teuer ist die Maut in Polen?

Die Gebühren der Maut in Polen variieren je nach Streckenabschnitt. Und wie in Ungarn auch, richtet sich die Maut nach dem Fahrzeug, mit dem man unterwegs ist. Unterschieden wird in fünf Kategorien:

Kategorie 1: Motorräder und Fahrzeuge mit zwei Achsen

Kategorie 2: Fahrzeuge mit zwei Achsen mit Anhänger oder Doppelbereifung, Motorräder mit Anhänger

Kategorie 3: Fahrzeuge mit zwei Achsen mit Anhänger oder Doppelbereifung und Anhänger, Fahrzeuge mit drei Achsen

Kategorie 4: Fahrzeuge mit drei Achsen mit Anhänger, Fahrzeuge mit mehr als drei Achsen

Kategorie 5: alle anderen Kfz außerhalb der Kategorie 1-4

Neben der Fahrzeugkategorie sind die Mautkosten auch abhängig von der Mautstrecke. Dies ist mitunter sehr kompliziert, deshalb gibt es zahlreiche Online-Plattformen, auf denen man die Kosten für die Maut berechnen kann.

Maut auf der Autobahn A1: a1.com.pl

Maut auf der Autobahn A2: autostrada-a2.pl

Maut auf der Autobahn A4: autostrada-a4.com.pl

Wie hoch die Kosten sind, lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Preise schwanken zwischen 0,10 bis 0,41 Zloty pro km, was umgerechnet zwei bis neun Cent sind. Alternativ ermöglicht das elektronische System e-Toll eine automatische Abrechnung per App oder On-Board-Unit (OBU). Hier erfolgt der Kauf vorab. Wird das Kennzeichen und das Datum sowie der befahrene Abschnitt eingegeben, erhält man das Ticket, das 48 h gültig ist.

Wie bezahlt man die Maut in Polen?

Vignetten gibt es nicht mehr in Polen. Die Maut wird in Polen in bar oder digital bezahlt. Das elektronische Mautsystem (e-Toll) ist für Fahrzeuge über 3,5 t verpflichtend sowie optional für Pkws. Nutzende müssen sich registrieren und ein elektronisches Gerät oder eine App verwenden, um die Mautgebühren automatisch zu begleichen.

Auch interessant:

Wie ist die Maut in Polen für Lkw zu zahlen?

Wer ein Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t fährt, muss sich im System von e-Toll anmelden. Dann erfolgt die Abrechnung elektronisch über die sogenannte viaBox im Fahrzeug. Diese Anmeldung ist für Busse und Lkw mit einem Gewicht von mehr als 3,5 t verpflichtend.

Unsere Produkt-Empfehlungen für lange Autofahrten:

Wie hoch ist das Bußgeld bei Verstößen?

Wenn sich Lkw-Fahrende nicht korrekt oder überhaupt nicht anmelden, kann das ein Bußgeld von 1500 Zloty (umgerechnet 340 Euro) nach sich ziehen. Wenn es keine Anmeldung im notwendigen Toll-System gibt, richtet sich das Bußgeld gegen die Fahrzeughalter:innen. Fehlt die viaBox, die für die elektronische Abrechnung der Maut sorgt, haftet die Person am Steuer.