Infos, Preise und Strafen zur tschechischen Vignette im Überblick

Die meisten Verkehrsteilnehmenden müssen auf tschechischen Autobahnen eine Maut zahlen. Die AUTO ZEITUNG hat alle wichtigen Infos zur Vignette und nennt die Kosten!

Wer muss in Tschechien Maut bezahlen?

Die meisten Verkehrsteilnehmenden müssen auf tschechischen Autobahnen eine Maut zahlen. Diese wird über eine elektronische Vignette abgeführt. Diese Vignette gibt es online oder an vielen Autobahnraststätten und Tankstellen in Tschechien.

Welche Fahrzeuge müssen eine Maut in Tschechien zahlen?

Fahrzeuge bis 3,5 t müssen in Tschechien eine Maut zahlen, die über eine elektronische Vignette erfasst wird. Fahrzeuge über 3,5 t, meist schwere Transporter und Lastwagen, entrichten die Maut streckenabhängig über ein Sendegerät. Bei Gespannen wird das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs zur Berechnung angesetzt, für Anhänger muss keine extra Maut bezahlt werden. Motorräder und Trikes müssen keine Maut entrichten und benötigen deshalb auch keine Vignette. Für Wohnmobile hingegen gelten die gleichen Regeln wie für Fahrzeuge: Unter 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht benötigen sie eine Vignette, schwerere Fahrzeuge benötigen ein elektronisches Sendegerät.

Welche Straßen sind in Tschechien mautpflichtig? (Übersicht)

In Tschechien sind die meisten Autobahnen "D" (Dálnice) und Schnellstraßen "R" (Rychlostní silnice) mautpflichtig für Autos, Wohnmobile, Transporter und Lastwagen.

D0 Modletice – Slivenec (Ausfahrten 76–16)

D1 Průhonice – Kývalka (Ausfahrten 6–182)

D1 Holubice – Kroměříž-západ (Ausfahrten 210–258)

D1 Kroměříž-východ – Říkovice (Ausfahrten 260–272)

D1 Přerov-Předmostí – Rudná (km 282 – Ausfahrten 354)

D2 Chrlice – Staatsgrenze (Ausfahrten 3 – km 61) | In Gegenrichtung bis Raststation Lanžhot

D3 Mezno – Čekanice (km 62 – Ausfahrten 76)

D3 Měšice – Veselí nad Lužnicí-sever (Ausfahrten 79–104)

D3 Veselí nad Lužnicí-jih – Úsilné (Ausfahrten 107–131)

D3 Pohůrka – Krasejovka (Ausfahrten 136–147) ab dem Datum der Inbetriebnahme

D4 Jíloviště – Háje (Ausfahrten 9–45)

D5 Třebonice – Beroun-východ (Ausfahrten 1–14)

D5 Beroun-západ – Ejpovice (Ausfahrten 22–67)

D5 Sulkov – Staatsgrenze (Ausfahrten 89 – km 151) | In der Gegenrichtung bis zur Raststation Rozvadov

D6 Jeneč – Krušovice (Ausfahrten 7 – km 42)

D7 Kněževes – Knovíz (Ausfahrten 3–18)

D8 Zdiby – Řehlovice (Ausfahrten 1–64)

D8 Knínice – Staatsgrenze (Ausfahrten 80 – km 92) | In die Gegenrichtung Richtung kostenlos

D10 Stará Boleslav – Bezděčín (Ausfahrten 14–39)

D10 Kosmonosy – Ohrazenice (Ausfahrten 46–71)

D11 Jirny – Jaroměř-sever (Ausfahrten 8–113)

D35 Sedlice – Ostrov (Ausfahrten 127 – km 158)

D35 Mohelnice-jih – Křelov (Ausfahrten 235–261)

D35 Holice – Lipník nad Bečvou (Ausfahrten 276–296)

D46 Vyškov-východ – Prostějov-jih (Ausfahrten 1–21)

D46 Držovice – Hněvotín (Ausfahrten 26–37)

D48 Bělotín – Bělotín-východ (Ausfahrten 1–3)

Bělotín-východ – Jeseník nad Odrou (Ausfahrten 3–8) ab dem Datum der Inbetriebnahme

D48 Palačov – Nový Jičín-centrum (km 12 – Ausfahrten 21) ab dem Datum der Inbetriebnahme

D48 Rybí – Frýdek-Místek-jih (km 24 – Ausfahrten 48)

Frýdek-Místek-jih – Frýdek-Místek-východ (Ausfahrten 48–52) ab Inbetriebnahme des Abschnitts in vierstreifiger Anordnung

D48 Dobrá – Žukov (Ausfahrten 54–70)

D52 Rajhrad – Pohořelice-sever (Ausfahrten 10–23)

D55 Hulín – Otrokovice-sever (Ausfahrten 16–30)

D55 Otrokovice-východ – Napajedla (exity 32–34)

D56 Hrabová-průmyslová zóna – Frýdek-Místek (Ausfahrten 40 – 54)

Auf welchen Straßen wird in Tschechien keine Maut erhoben?

Auf Landstraßen in Tschechien wird keine Maut erhoben, ebenso nicht auf einigen Autobahnstücken wie von Cheb nach Most. Mautfreie Streckenabschnitte lassen sich an dem Symbol einer durchgestrichenen Vignette erkennen. Doch die Landstraßen sind weniger gut ausgeschildert als Autobahnen und Schnellstraßen und die Fahrt dauert in der Regel erheblich länger.

Wo und wie kann ich die Vignette für Tschechien (online) kaufen?

Die zum Befahren von Autobahnen in Tschechien nötige elektronische Vignette (Elektronická dálniční známka) können Autofahrende online oder an Verkaufsstellen wie Postämter, den Tankstellen EuroOil und Automaten vor Ort kaufen. In der Regel kann die elektronische Vignette bar oder mit Karte gezahlt werden. Ausnahmen: Bei Automaten ist nur Kartenzahlung möglich, bei der Onlinebestellung nur per Kreditkarte oder Überweisung. Vorsicht: Beim Kauf von digitalen Vignetten für Tschechien in Online-Shops per Überweisung müssen Kund:innen den tschechischen Kronen-Betrag vorher aktuell in Euro umrechnen. Andernfalls kann es zu einer Rückbuchung kommen.

Wie funktioniert die digitale Vignette in Tschechien?

Autofahrer:innen können die digitale Vignette für die Maut in Tschechien vor der Fahrt online bestellen oder vor Ort kaufen. Dabei müssen sie das Kennzeichen des Fahrzeugs angeben, mit dem sie in Tschechien auf Autobahnen und Schnellstraßen fahren wollen, dazu noch den Zeitraum für die Vignette. Achtung: Bei Autokennzeichen mit Umlauten, wie GÖ für Göttingen, müssen entsprechende Vokale statt Umlaute eingesetzt werden, also GO statt GÖ. Das Kennzeichen ist nun für die vignettenpflichtigen Autobahnstrecken digital freigegeben. Zoll und tschechische Polizei nutzen ein Kamerasystem zur Erkennung von Kfz-Kennzeichen, um zu prüfen, ob ein Fahrzeug eine gültige digitale Vignette besitzt oder nicht. Auch kontrollieren die Behörden Autobahnen, Rast- und Parkplätze.

Ab wann ist die digitale Vignette in Tschechien gültig?

Nachdem Bezahlen online mit Kreditkarte ist die elektronische Vignette für Tschechien direkt gültig, bei der Bezahlung mittels Überweisung erst nach der Zahlungsbestätigung. Die Bestätigung erhalten Autofahrer:innen per E-Mail oder persönlich an der Verkaufsstelle. Elektronische Vignetten können drei Monate im Voraus gekauft werden. Sie gelten dann ab dem ausgewählten Datum bis Mitternacht des letzten Tages des ausgesuchten Zeitraums. Praktisch: Es lässt sich eine Ablaufbenachrichtigung einstellen, die beim Kauf eingestellt wird. Fahrer:innen, die keine gültige digitale Vignette besitzen, drohen empfindliche Strafen: Es drohen bis zu 20.000 CZK, umgerechnet über 800 Euro (Stand: Januar 2024).

Was kostet die Maut in Tschechien?

Eine Vignette in Tschechien für einen Pkw bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht und Verbrennungsmotor kostet für zehn Tage derzeit (Stand Januar 2024) 310 CZK, umgerechnet rund 12,50 Euro. Für 30 Tage erhöht sich die Maut auf 440 CZK (rund 17,80 €), die Jahres-Vignette kostet 1500 CZK (rund 60 €). Gespanne und Wohnmobile zahlen den gleichen Betrag. Ab März 2024 soll es eine Ein-Tages-Vignette geben. Autos mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb sowie Hybridfahrzeuge mit weniger als 50 g/km Co2-Ausstoß auf 100 km sind von der Maut befreit – hier mehr Infos dazu erhalten. Dazu müssen sie aber vorher einen Antrag stellen. Dafür ist eine amtlich beglaubigte Unterschrift oder ein Zertifikat für die elektronische Signatur notwendig