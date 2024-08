Preise und Infos zur griechischen Vignette

Wer in Griechenland mit dem Auto auf Autobahnen unterwegs ist, muss fast überall Maut auf dem jeweiligen Streckenabschnitt zahlen. Die AUTO ZEITUNG hat alle Infos sowie die Kosten für die Vignette in Griechenland!

Wer muss in Griechenland Maut bezahlen?

Wer in Griechenland mit dem Auto auf Autobahnen unterwegs ist, muss fast überall Maut auf dem jeweiligen Streckenabschnitt zahlen. Einzige Ausnahme: der Tunnel Preveza-Aktio, die Brücke Antirrio-Rio bei Patras sowie die Athen-Umfahrung. Dort müssen Autofahrende die Maut vor der Einfahrt auf die Strecke bezahlen.

Welche Fahrzeuge müssen eine Maut in Griechenland zahlen?

Die Maut für Autobahnen in Griechenland gilt für alle Fahrzeuge. Der Preis richtet sich nach der Höhe des Fahrzeugs an der Vorderachse. Auch Gespanne, also Autos mit Anhänger, werden je nach Höhe an der Vorderachse des Zugfahrzeugs, der Gesamthöhe und der Höhe des Anhängers unterschiedlich berechnet. Bei Wohnmobilen zählt ebenso die Höhe des Fahrzeugs als Kriterium zur Berechnung der Maut. Dafür teilt die zuständige Behörde in Griechenland die Fahrzeuge in vier Klassen ein:

Klasse 1: Motorräder, Trikes

Klasse 2: Kfz bis drei Achsen mit einer Höhe bis 2,2 m

Klasse 3: Kfz bis drei Achsen mit einer Höhe über 2,2 m

Klasse 4: Kfz ab vier Achsen

Für die Athen-Umfahrung gelten folgende Klassen zur Berechnung der Maut:

Klasse 1: Motorräder

Klasse 2: Pkw unter 1,3 m Höhe an der Vorderachse und Gespanne unter 1,3 m Höhe an der dritten Achse; leichte Nutzfahrzeuge über 1,3 m Höhe an der Vorderachse und unter 2,7 m Gesamthöhe; Gespanne mit einem Zugfahrzeug unter 1,3 m Höhe an der Vorderachse und einem Anhänger über 1,3 m Höhe; Minivans über 1,3 m Höhe an der Vorderachse und bis zu 15 Sitzplätzen

Klasse 3: Kfz bis drei Achsen und über 2,7 m Höhe und mehr als 15 Sitzplätze

Klasse 4: Kfz mit mehr als vier Achsen und über 2,7 m Höhe

Welche Straßen sind in Griechenland mautpflichtig? (Übersicht)

In Griechenland wird für die meisten Autobahnen-Strecken eine Maut erhoben, aber auch für die Brücke Rio-Antirrio und den Preveza-Aktion Unterseetunnel.

Thessaloniki - Lamia (A1)

Lamia - Athen (A1)

Igoumenitsa - Alexandroupoli (A2)

Trikala - Lamia (A3)

Patras - Ioannina (A5)

Athen-Umfahrung (A6)

Korinth - Kalamata (A7)

Athen - Patras (A8a)

Was kostet die Maut in Griechenland?

Die Maut richtet sich nach dem Fahrzeug und der zurückgelegten Strecke. So kostet der Weg zwischen Thessaloniki - Lamia auf der A1 für Motorräder 11,90 Euro, für Pkw 17,10 Euro und für Wohnmobile 42,80 Euro. Für das Autobahnstück zwischen Lamia und Athen auf der A1 werden für Motorräder 7,70 Euro, für Pkw 11,05 Euro und für Wohnmobile 27,75 Euro fällig. Die Mautgebühr wird bei den meisten Autobahngesellschaften im Jahr 2024 steigen, im Durchschnitt um sieben Prozent. Für Pkw erhöhen sich dann die Kosten für die Maut bei einer Fahrt von Ioannina bis Athen von 38,25 Euro auf 41 Euro. Um mit dem Auto von Athen nach Thessaloniki über die Autobahn zu fahren, werden nun 33,55 Euro statt vormals 31,35 Euro fällig (Stand: Januar 2024).

Wie wird in Griechenland die Maut bezahlt?

Die Maut in Griechenland lässt sich in bar, mit Kreditkarte oder mit einem speziellen elektronischen Transponder bezahlen. Die Mautgebühr wird bei der Einfahrt der jeweiligen Strecke an einer Mautstation fällig. Achtung: Nicht alle Bezahlstellen bieten Bargeldzahlung an, daher darauf achten, welche Kassenhäuschen mit Personal besetzt sind.

Wie funktioniert der Transponder in Griechenland?

Wer in Griechenland viel mit dem Fahrzeug auf Autobahnen unterwegs ist, sollte prüfen, ob sich nicht ein Transponder lohnt. Dieser lässt sich an den Servicestationen der Autobahngesellschaften ausleihen und mit einem Guthaben aufladen. Die Gebühren sind in der Regel niedriger als bei Bargeld- oder Kartenzahlung. Autofahrende müssen dann nur mit ihrem Fahrzeug in den Mautstationen auf eine spezielle Fahrspur einbiegen und können dann einfach durchfahren. Zwar bietet jede Autobahngesellschaft ihren eigenen Transponder an, doch die Systeme arbeiten im GRITS-System (Greek Interoperable Tolling Systems) übergreifend für alle griechischen Autobahnen.

Ab wann ist der Transponder in Griechenland gültig?

Der Transponder für die Mautgebühren auf griechischen Autobahnen ist ab dem Zeitpunkt gültig, ab dem ein passendes Guthaben auf dem Transponder geladen wird.