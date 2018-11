Seit 2018 gibt es in Österreich die digitale Vignette: Die Mautgebühren können nun also auch online bezahlt werden. Für das Jahr 2019 steigen die Preise an, die Jahres-Vignette kostet daan 89,20 Euro. Alle Informationen!

Die Maut für Österreich kann seit 2018 auch mit der digitalen Vignette nachgewiesen werden und daher online bezahlt werden. Die Erhebung erfolgt über das Kennzeichen, das gemeinsam mit der digitalen Vignette registriert wird. Das bietet insbesondere Vorteile für Autofahrer mit Wechselkennzeichen: Sie müssen demnach nur noch eine Vignette kaufen. Zuvor war die Maut-Gebühr an das Fahrzeug gebunden. Die digitale Vignette kann über die Webseite des Österreichischen Autobahnbetreibers Asfinag und eine Smartphone-App erworben werden. Die Preise und Gültigkeit entsprechen denen der klassischen Vignette, allerdings soll die digitale Vignette den Zahlvorgang deutlich einfacher und bequemer machen: "Wir entwickeln das Mautsystem mit der digitalen Vignette zeitgemäß weiter. Wer nicht mehr auf der Windschutzscheibe kratzen und kleben will, hat nun eine bequeme Alternative", erklärt Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ). Bisher war die Vignette nur in den Österreichischen Automobilklubs ÖAMTC und ARBÖ, an Kiosken und an Tankstellen zu erwerben. Kurzentschlossene müssen allerdings nach wie vor das klassische Pickerl kleben: Die digitale Vignette ist aufgrund des gesetzliche vorgeschriebenen Rückgaberecht beim Onlinekauf erst ab dem achtzehnten Tag nach der Bestellung gültig.

Österreichische Vignettenpflicht im Video erklärt:

Maut in Österreich 2018 mit digitaler Vignette

Die Vignettenpflicht in Österreich gilt seit 20 Jahren für alle Autobahnen und Schnellstraßen direkt ab der Staatsgrenze. Hierbei unterscheiden die Österreicher zwischen drei Tarifen: die Zehntages-Vignette, Zweimonats-Vignette und die Jahres-Vignette. Unter die Vignetten-Pflicht fallen alle Pkw, Motorräder und Wohnmobile bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Bei allen Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen wird die Maut-Gebühr über eine sogenannte Go-Box erhoben. Wer mit dem Pkw, Wohnmobil oder Motorrad nach Österreich reisen will, sollte sich also frühzeitig über eine geeignete Vignette informieren. Wichtige Fragen zu Vignettenpflicht, Tarifen und möglichen Bußgeldern beantworten wir hier.

Wo bekommen Reisende eine Pkw-Vignette für Österreich?

Reisende können die österreichische Maut-Vignette an grenznahen Tankstellen oder bei den gängigen Automobilklubs (zum Beispiel im Online-Shop des ADAC) erwerben. Eine Zehntages-Vignette kostet beispielsweise 8,90 Euro. Innerhalb Österreichs sind die Vignetten ebenfalls bei den Automobilklubs, in Trafiken und an Tankstellen zu kaufen. Zu erkennen sind die Geschäfte am Vignettensymbol.

Wie muss die Vignette angebracht werden?

Die Maut-Vignette für Österreich muss von innen auf die Windschutzscheibe geklebt werden. Entweder am linken oberen Rand oder hinter dem Rückspiegel. Motorradfahrer müssen die Vignette an einem gut sichtbaren Bauteil ankleben, das nur schwer entfernbar ist. News Blaue Plakette (Wann, Kosten, Wer): Das muss man wissen! BaWü plant Ersatz für blaue Plakette

Was kostet die Österreichische Maut-Vignette?

Fahrzeugart Zehntages-Vignette Zweimonats-Vignette Jahres-Vignette Kfz bis 3,5 t 9,20 Euro 26,80 Euro 89,20 Euro Motorräder 5,30 Euro 13,40 Euro 35,50 Euro

Was passiert, wenn man ohne Vignette erwischt wird?

Wer ohne gültige oder mit falsch angebrachter Vignette auf Österreichs Schnellstraßen oder Autobahnen unterwegs ist und dabei erwischt wird, muss eine sogenannte Maut-Ersatzzahlung leisten. Diese beträgt mindestens 120 Euro bei Pkw und 65 Euro bei Motorrädern. Beim Kauf werden die Vignetten zudem gelocht, wenn das Loch fehlt, sind sie ebenfalls ungültig.

Wie wird die Vignette kontrolliert?