Vignette in Ungarn: Aktuelle Preise, mautfreie Strecken & Tipps Mit der E-Vignette durch Ungarn – so gehts!

In Ungarn gibt es seit 2008 ausschließlich die E-Vignette. Wie der Kauf funktioniert und worauf zu achten ist, erklärt die AUTO ZEITUNG hier.

In Ungarn gibt es keine geklebte, sondern eine elektronische Vignette – E-Matrica genannt. Damit wird die Maut elektronisch über das Kennzeichen kontrolliert. Die AUTO ZEITUNG sagt, wo man die Vignette für Ungarn online kaufen kann, wie viel sie kostet und wie lang sie gültig ist.

Wann und wo gilt die Vignette in Ungarn?

Seit dem 1. Januar 2008 gibt es in Ungarn ausschließlich die elektronische Vignette, auch E-Matrica genannt. Das bedeutet, das Fahrzeug muss elektronisch registriert sein, um die gebührenpflichtigen Autobahnen und die mit "M" gekennzeichneten Schnellstraßen in Ungarn nutzen zu dürfen. Die Jahresvignette gilt insgesamt 13 Monate und ist vom 1. Januar des beantragten Jahres bis zum 31. Januar des darauffolgenden Jahres gültig. Die Monatsvignette ist vom Anfangstag der Beantragung bis zum gleichen Kalendertag des Folgemonats gültig. Die Wochenvignette gilt ab dem Kaufdatum für zehn aufeinander folgende Tage.

Wer muss Maut in Ungarn bezahlen?

Egal, ob Pkw, Lkw, Bus, Motorrad oder Anhänger: Für jedes dieser Fahrzeuge muss eine Mautgebühr via E-Vignette entrichtet werden.

Was kostet die E-Vignette in Ungarn?

Die Kosten für die digitale Vignette in Ungarn hängt von der Fahrzeugklasse und dem Zeitraum der beantragten Vignette ab. Bestellt man die E-Vignette für Ungarn online zu Preisen in Euro, kann die Gebühr höher ausfallen. Es wird unterschieden zwischen:

D1: Pkw bis 3,5 t mit bis zu sieben Sitzplätze

D2: Pkw über 3,5 t mit acht bis neun Sitzplätzen

D1/D1M: Motorrad (D1M für Wochen- und Monatsvignette, D1 für Jahresvignette)

B2: Bus ab zehn Sitzplätzen

U: Anhänger für D2 oder B2

Ein Lkw über 3,5 t unterliegt der streckenabhängigen Mauterfassung HU-GO. Seit Januar 2024 gelten auch Wohnmobile mit mehr als 3,5 t zulässige Gesamtmasse als schwere Nutzfahrzeuge und müssen eine Maut in Abhängigkeit der gefahrenen Strecke bezahlen. Mehr Informationen zu den Fahrzeugklassen erhält man auf der Website der Nationalen Mauterhebung Ungarn.

Der Preis für einen regulären Pkw (D1) mit bis zu sieben Sitzen liegt 2025 für die 10-Tages-Vignette bei 6620 HUF (rund 16 Euro), für die Monatsvignette bei 10.710 HUF (rund 26 Euro) und für die Jahresvignette bei 59.210 HUF (rund 143 Euro). Mit der sogenannten Komitats-Jahresvignette kann man die Autobahnen und Straßen eines Komitats oder mehrerer ausgewählter Komitate (Bundesländer) des Landes für ein Jahr befahren. Diese Jahresvignette ist bis Mitternacht des 31. Januars des Folgejahres gültig.

Für folgende Komitate können einzelne E-Vignetten erworben werden: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Fejér, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykum-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala. Pro Komitat fällt für Pkw der Kategorie D1 eine Maut von 6890 Ft (rund 17 Euro) an (Alle Preise: Stand Dezember 2024).

Wo die E-Vignette für Ungarn (online) kaufen?

Die ungarische Vignette kann man online kaufen oder man registriert das Fahrzeug vor Ort an Grenzübergängen oder Tankstellen. Für einen späteren Nachweis der Zahlung sollte die Quittung drei Jahre aufbewahrt und zur Sicherheit abfotografiert werden (die Belege verblassen schnell).

Maut vor Ort bezahlen

Kauft man die Vignette für Ungarn vor Ort, ist die Verkaufsstelle dazu verpflichtet, einen Beleg auszustellen. Dieser sogenannte Kontrollabschnitt muss mit folgenden Informationen versehen sein: Name und Anschrift der Verkaufsstelle, Ort und Uhrzeit des Vignetten-Kaufs, Identifikationsnummer, Gebührenkategorie, Kfz-Kennzeichen sowie Nationalzeichen des Fahrzeugs und der Beginn des Gültigkeitszeitraums. Dieser ist mit Tag, Monat und Jahr sowie der genauen Uhrzeit angegeben. Den Kontrollabschnitt müssen Autofahrende unterschreiben und damit die Richtigkeit der Daten bestätigen.

Maut online bezahlen

Innerhalb weniger Minuten ist es möglich, eine gültige E-Vignette via Online-Kauf zu erstehen, beispielsweise bei Vintrica oder Autovignet. Aufgrund der Nutzung unterschiedlicher Faktoren bei der Währungsumrechnung, lohnt es sich, die Preise zu vergleichen. Um das Fahrzeug online zu registrieren, besuchen Autofahrer:innen eine der Dienstleistungs-Websites und wählen Fahrzeugkategorie sowie Gültigkeitszeitraum aus. Auch das Kennzeichen muss beim Kauf eingetragen werden. Ist die Bestellung abgeschlossen, erhält man per E-Mail oder SMS eine Bestätigungsnachricht mit den entsprechenden Daten. Damit ist das Fahrzeugkennzeichen für die Autobahnvignette in Ungarn registriert.

Wie wird die Ungarn-Vignette kontrolliert?

Die Maut wird flächendeckend elektronisch kontrolliert, indem Kameras und Computersysteme die Kennzeichen der Fahrzeuge erfassen und mit den Daten der Mautzahlenden abgleichen. Daher empfiehlt es sich, noch vor der Auffahrt auf eine gebührenpflichtige Autobahn oder Straße in Ungarn eine E-Vignette zu kaufen.

Welche Strafe droht ohne Vignette in Ungarn?

Maut nicht bezahlt

Fährt man unbeabsichtigt auf eine kostenpflichtige Straße, hat man eine Stunde Zeit, um eine digitale Vignette zu kaufen, ohne Zusatzgebühren zahlen zu müssen. Überschreitet man die Frist von einer Stunde oder ist ohne E-Vignette auf Ungarns Straßen unterwegs, muss man mit einem Bußgeld rechnen. Für Motorräder und Pkw bis 3,5 t ist eine Zusatzgebühr von 26.640 HUF (rund 65 Euro) zu bezahlen. Diese Zahlung muss binnen 60 Tagen überwiesen werden. Nach Ablauf dieser Frist erhöht sich die Zusatzgebühr auf 91.780 HUF (rund 222 Euro).

Zu wenig Maut bezahlt

Haben Autofahrer:innen für ihr Fahrzeug versehentlich eine zu niedrige Kategorie ausgewählt, muss ein Betrag nachgezahlt werden. Bei Motorrädern und Pkw bis 3,5 t sowie Fahrzeugen mit Anhängern liegt dieser bei 14.900 HUF (rund 36 Euro). Bei verspäteter Zahlung erhöht sich die zu zahlende Gebühr auf 47.180 HUF (rund 114 Euro).

Welche Autobahn in Ungarn ist mautfrei?

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es in Ungarn Autobahnabschnitte, die nicht mautpflichtig sind. Allerdings wurde die Mautpflicht 2024 wiederum ausgeweitet, was zum Wegfall einiger mautfreier Strecken geführt hat. Ohne Vignette befahren darf man (Stand: Dezember 2024):

M4 Autobahn (Hauptstraße 4)

zwischen Vecsés und der Straße zum Flughafen Budapest Liszt Ferenc

M8 Autobahn

M60 Autobahn

Umfahrung Pécs Südwest zwischen Straßen Nr. 58 und 5826

M9 Schnellstraße

zwischen der Hauptstraße 6 und 51

Umfahrungsabschnitt bei Kaposvár (Hauptstraßenzeichen 61)

M80 Schnellstraße