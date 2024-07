Digitale Vignette für Slowenien 2024: Anleitung & Preise So funktioniert die Maut in Slowenien

Anstelle der alten Klebevignette (rechts) gibt es in Slowenien seit 2022 nur noch die digitale Vignette (links).

Seit Februar 2022 gibt es bei der slowenischen Maut keine geklebte, sondern nur noch die E-Vignette. 2024 wurden die Mautpreise erneut erhöht. Wir erläutern das Antragsverfahren auf die "E-Vinjeta", die Kosten und wo man sie kaufen kann.

Welche Vignetten für Slowenien gibt es?

Bereits seit Dezember 2021 ist die slowenische Jahresvignette nur noch als E-Vignette erhältlich und nicht mehr an ein Kalenderjahr gebunden, sondern gilt ab dem gewählten Datum zwölf Monate. Seit dem 1. Februar 2022 sind auch die Wochen- und Monatsvignetten für Slowenien ausschließlich digital ausgeführt. Vor der Digitalisierung der slowenischen Vignette hatten Autofahrende wie beispielsweise in Österreich die Auswahl zwischen der digitalen und der traditionellen Klebevignette. Die digitale Vignette in Slowenien ist ebenso wie die österreichische E-Vignette auf das Kfz-Kennzeichen des jeweiligen Fahrzeugs registriert und kann frühestens 30 Tage vor dem ersten Tag der Gültigkeit gekauft werden.

Wo kann man die Slowenien-Vignette kaufen?

Die digitale Vignette 2024 ist auf zahlreichen deutschsprachigen Online-Verkaufsstellen und auf der offiziellen DARS-Webseite der slowenischen Autobahngesellschaft über das entsprechende Antragsverfahren erhältlich. Dort kann man ein Konto erstellen, die Mautkategorie auswählen und die E-Vignette beantragen. Bei anderen Verkaufsstellen ist der Prozess ähnlich. Nach dem Antragsverfahren wird die E-Vignette bei den meisten Anbietern innerhalb von wenigen Stunden ausgestellt. Das Kennzeichen ist im Regelfall innerhalb eines Werktages digital in Slowenien registriert. Manche Verkaufsstellen bieten gegen einen Aufpreis auch einen Eilantrag an, durch den die digitale Vignette innerhalb von nur 30 min ausgestellt ist. Nach der erfolgten Registrierung darf man die slowenischen Autobahnen und Schnellstraßen befahren. Vorsicht: Beim Online-Kauf der Vignette verlangen einige Anbieter eine Servicegebühr.

Wer braucht in Slowenien eine Vignette?

Wer die Autobahnen und Schnellstraßen in Slowenien mit einem Pkw bis 3,5 t zulässigen Gesamtgewichts oder einem Motorrad befahren möchte, muss Maut bezahlen, also die E-Vignette ("E-Vinjeta") kaufen.

Was kostet die Maut in Slowenien?

Bei der Berechnung der Kosten für die Vignette wird in Slowenien zwischen drei Kategorien unterschieden:

Mautklasse 1: Einspurige Kraftfahrzeuge, Motorräder und alle Fahrzeuge mit Spurweite bis 50 cm

Mautklasse 2A: Kfz unter 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht und unter 1,3 m Messhöhe an der Vorderachse (+ Wohnmobile unter 3,5 t)

Mautklasse 2B: Kfz bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht und über 1,3 m Messhöhe an der Vorderachse

Die Preise für die einzelnen Kategorien werden wie folgt gestaffelt (Stand: Juni 2024):

Mautklasse Gültigkeit der

E-Vignette Preis 1 1 Woche 8 € 1 6 Monate 32 € 1 12 Monate 58,70 € 2A 1 Woche 16 € 2A 1 Monat 32 € 2A 12 Monate 117,50 € 2B 1 Woche 32 € 2B 1 Monat 64,10 € 2B 12 Monate 235 €

Anhänger werden bei der Maut nicht berücksichtigt. Wer sich nicht sicher ist, in welche Kategorie ein Fahrzeug einzuordnen ist, findet hier eine Fahrzeugliste der slowenischen Autobahngesellschaft DARS.

DarsGo-Gerät

Fahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht über 3,5 t müssen ebenfalls Maut in Slowenien bezahlen. Sie benötigen einen elektronischen Transponder, der innen an der Windschutzscheibe anzubringen ist. Er ist bei der slowenischen Autobahngesellschaft DARS in den Serviceshops erhältlich und heißt DarsGo. Entweder bezahlt man die Mautgebühr nachträglich (auch möglich im Serviceshop beim Kauf des DarsGo-Geräts) oder mit einem Prepaid-Guthaben, welches jedoch nach einer Nutzungspause von zwei Jahren verfällt.

Welche Strafe bei Fahren ohne Vignette in Slowenien?

In Slowenien wird die Maut per Videoüberwachung kontrolliert, denn für die Polizei ist es vor Ort nicht ersichtlich, ob man die E-Vignette bezahlt hat, oder nicht. Hat eine Kamera einen Mautverstoß erkannt, wird die örtliche Polizeistation benachrichtigt, die das Auto dann abfangen und Fahrende zur Kasse bitten können. Dieses Vorgehen ist häufig der Fall, da Bußgeldbescheide ins Ausland oft nicht zugestellt werden können. Wer die Mautpflicht in Slowenien missachtet, muss bei einer Kontrolle mit einer empfindlich hohen Geldbuße von 300 bis 800 Euro rechnen. Wird man von der Polizei angehalten und man bezahlt direkt vor Ort die Strafe, kann sich das Bußgeld laut dem Info-Portal mautgebuehren.de um 150 Euro verringern.