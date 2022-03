Wer in Polen, Österreich, Tschechien & Co. mit dem Auto unterwegs ist, kann teilweise von den dortigen Spritpreisen profitieren. Wir geben eine Übersicht der Benzin- und Dieselpreise in Europa. Letzte Aktualisierung: 14.03.2022.

Benzinpreise und Dieselpreise fallen in Europa je nach Land sehr unterschiedliche aus. Trotz anhaltender Preissteigerungen von Öl, die sich auch in Deutschland deutlich auf den Spritpreis auswirken, gibt es in den angrenzenden Ländern und darüber hinaus noch relativ günstig Sprit zu kaufen. Wer mit dem Auto über die Grenze von Polen, Österreich, Tschechien & Co fährt, könnte also beim Tanken Geld sparen – je nachdem, in oder durch welches Land die Reise führt. Da der Diesel- und Benzinpreis teils großen Schwankungen unterliegt und aufgrund der derzeitig instabilen Lage des Ölpreises infolge des Ukraine-Krieges, kann der Spritpreis in den europäischen Nachbar- und Urlaubsländern nicht exakt abgebildet werden. Die Spritpreis-Tabelle unten zeigt die vom ADAC ermittelten Durchschnittswerte von 11. März 2022. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Aktueller Spritpreis Ukraine-Krise mit Folgen

So setzen sich Benzin- und Dieselpreis zusammen (Video):

Spritpreise: Tanken in Polen, Österreich, Tschechien & Co.