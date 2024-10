Lynk & Co 08 (2023): Preis/Deutschland

Auf der Auto Shanghai 2023 debütierte mit dem Lynk & Co 08 das nächste SUV des chinesischen Newcomers. Die Informationen zum Preis, zu den technischen Daten und Deutschland-Chancen des Plug-in-Hybrids sind noch rar gesät.

Preis: Lynk & Co 08 größer und teurer als der 01

Mit dem Lynk & Co 08 (2023) baut die chinesische Volvo-Schwestermarke ihr Portfolio weiter aus. Der 08 positioniert sich oberhalb des in Deutschland erhältlichen 01 und liegt größentechnisch zwischen dem Volvo XC60 und XC90/EX90. Während sich das Markendesign deutlich weiterentwickelt hat, setzt auch das neue SUV auf einen Plug-in-Hybrid bestehend aus einem 1,5 Liter großen Dreizylinder und bis zu zwei E-Motoren. Auf dem Papier könnte der 08 auch in Deutschland funktionieren. Ob er auch tatsächlich hier verkauft wird, wägen die Verantwortlichen noch ab. Falls ja, dürfte er ebenso wie der 01 auch im Auto-Abo erhältlich sein. Einen Preis hat die Marke noch nicht verkündet. Aufgrund der größeren Maße dürfte er aber auf jeden Fall über dem Preis des bei 46.000 Euro (Stand: April 2023) startenden Lynk & Co 01 liegen.

Leslie & Cars zeigt den Lynk & Co 08 (2023) im Video:

Antriebe: Lynk & Co 08 mit Dreizylinder-PHEV

Die Informationen, welche die Marke auf dem chinesischen Twitter-Klon Weibo zum Antrieb des Lynk & Co 08 (2023) herausgibt, lesen sich bislang vage. Daraus geht unter anderem hervor, dass der 08 wie sein kleiner Bruder unter der Haube auf einen 1,5 Liter großen Dreizylinder setzen wird. Unterstützt wird das bis zu 160 kW (218 PS) starke Aggregat von zwei E-Motoren, die im Verbund auf etwa 240 kW (326 PS) kommen. Daraus resultiert eine Systemleistung von gut 544 PS (400 kW) und mehr als 900 Newtonmeter Drehmoment. In weniger als fünf Sekunden soll der Plug-in-Hybrid Landstraßentempo erreicht haben. Die rein elektrische Reichweite beträgt nach dem eher großzügigen Messverfahren CLTC 245 Kilometer. Inklusive vollem Benzintanks sollen sogar 1400 Kilometer möglich sein. Weitere Details zur Batterie: Das Aufladen von 30 auf 80 Prozent dauert 28 Minuten, zudem kann der Lynk & Co 08 (2023) bidirektional auch externe Geräte mit Strom versorgen.

Exterieur: deutliche Design-Evolution

Während der 01 mit seinen hoch aufragenden Scheinwerfern vorne noch stark an das Fiat Coupé aus den 90ern erinnert, kommt der Lynk & Co 08 (2023) mit moderneren, schlanken LED-Lichtern daher. Die Kühlschlitze für den Benziner wandern deutlich nach unten, was dem SUV einen Elektro-Auto-Look verleiht. Durchgehende Lichtleisten vorne und hinten gehören für die Designteams der Stunde mittlerweile zum Standardrepertoire. Ein echter Hingucker dagegen ist die Abdeckung des Luftschlitzes in der Flanke, die nahtlos in den Außenspiegel übergeht. Die schwarze Tönung findet sich auch an den Radläufen sowie am Dach wieder. Apropos Dach: Das erstreckt sich 1,69 Meter in die Höhe und befindet sich damit auf Lynk & Co 01-Niveau. Die Länge beträgt 4,82 und die Breite 1,92 Meter.

Interieur: Reduziert und digitalisiert

Vernünftige Innenraum-Fotos des Lynk & Co 08 (2023) bleibt uns die Marke noch schuldig. Eine erste Vorahnung gibt uns der Blick durch die Scheiben des Exponats auf der Auto Shanghai 2023. So wird das Cockpit von einem großen horizontalen Infotainmentscreen und einem etwa halb so großen digitalen Instrumentendisplay dominiert. Statt eines Getriebewählhebels oder Bedienungsknöpfen finden sich in der Konsole zwischen den Sitzen scheinbar nur (Smartphone-)Ablagen. Was die Marke aber schon verraten hat: Hinter dem Lenkrad wird ein Augmented-Realitiy-basiertes HUD auf die Frontscheibe projiziert. Eine 1600 Watt-Anlage von Harman/Kardon spielt die Begleitmusik und die Personen in der zweiten Reihe dürfen sich auf viel Beinfreiheit sowie eine Kaffeemaschine in der Mittelarmlehne freuen.