Lynk & Co gehört wie Volvo oder Smart zum chinesischen Geely-Konzern. Dass viele die Marke noch nicht kennen, könnte der neue, große "Null-Acht" das ändern. Diesen Eindruck hinterlässt der neue Lynk & Co 08 (2025) bei der ersten Testfahrt.

Nach einem eher durchwachsenen Start per Direktvertrieb stellt Lynk & Co nun auf konventionelleren Kundenkontakt um: Die Modelle der im schwedischen Volvo-Umfeld angesiedelten Marke (Design und Teile der Entwicklung sitzen in Göteborg) sollen ab sofort über eine wachsende Anzahl von ausgesuchten Volvo-Händlern verkauft werden. Unter dem Blech steckt bei Lynk & Co Technologie des chinesischen Geely-Konzerns, auch die Produktion ist im chinesischen Taizhou angesiedelt.

Wer Lynk & Co nun immer noch nicht kennt: Die Marke will jung und vernetzt sein, nach dem Motto "Mehr ist Mehr" durch viele Features glänzen und sich trotz eines ausdrücklichen Premiumanspruchs preislich deutlich unter Volvo einsortieren. Irgendwie also eine Art chinesisch-schwedisches Pendant zu Cupra, der selbst ernannten "Challenger-Brand" des VW-Konzerns.

Der Lynk & Co 08 (2025) im Video:

Hochwertiges und funktionales Interieur im neuen Lynk & Co 08 (2025)

Lynk & Co möchte zwar einfach nur "mutig" und nicht "furchtlos" wie Cupra sein, findet aber auch bronzegoldene Designakzente gut – dies konnte bei der ersten Testfahrt im neuen Lynk & Co 08 (2025) abseits aller gut geölter Marketingmantras auf den ersten Blick festgestellt werden. Und dann lohnte sich ein zweiter Blick: Dass der Null-Acht auf dem Volvo XC60 basiert, schlägt sich in seinem großzügigen Raumangebot nieder.

Der Innenraum wirkt hochwertig und funktional, auf dem XXL-Touchdisplay über der Mittelkonsole tummeln sich die großen Bedien- und Entertainment-App-Icons einer modern-digitalen Konnektivitätswelt. Analoge Bedienmomente meidet der Lynk & Co 08 nahezu vollständig, klassische Blinker- und Wischerhebel und einen ebensolchen Automatik-Wählhebel gibt es erfreulicherweise trotzdem.

Erste Testfahrt: Plug-in-Hybrid mit viel E-Anteil

Sonderausstattungen gibt es dagegen keine – der Hersteller verkauft den neuen Lynk & Co 08 (2025) nur in den zwei fertig konfigurierten Varianten "Core" und "More". Und es gibt lediglich eine Antriebsvariante, die es aber in sich hat: Lynk & Co denkt die Plug-in-Hybrid-Idee konsequent zu Ende und setzt den 08 quasi als E-Auto mit knapp 40 kWh großer Batterie und 155-kW-E-Maschine um, das von einem über eine Dreistufen-Automatik zugeschalteten 1,5-l-Turbobenziner mit 102 kW (137 PS) unterstützt wird.

Wer also fleißig lädt und Kurz- bis Mittelstrecken fährt – die elektrische WLTP-Reichweite beträgt 200 km –, wird den Verbrenner nur selten erleben. Dass der 08 an DC-Schnellladern mit bis zu 85 kW lädt, macht ihn langstreckentauglich. Hier steht man nicht mit leergenuckelter Batterie an der Autobahn und muss für den Rest der Reise den Verbrenner allein werkeln lassen.

Wer beim Studium der technischen Daten angesichts der in einem Satz genannten Parameter "2112 kg Leergewicht" und "1,5-l-Vierzylinder-Turbo" ins Schwitzen kommt, wird wie wir bei der ersten Testfahrt von einer erfreulichen Realität überrascht: Mit stämmigem Drehmoment und die Energien der Motoren souverän einpegelnden Dreistufen-Automatik legt der neue Lynk & Co 08 (2025) flüssig los. Er ist kein derb hinlangender Kraftlackel, schiebt aber lässig vorwärts – ganz ohne bei Leistungsabruf hochgepeitschtem Verbrenner oder Momente der Atemlosigkeit.

Der hohe Antriebskomfort wird erfreulicherweise durch eine entsprechende Chassis-Abstimmung komplimentiert: rund, agil und im besten Sinn unauffällig. Wer endgültiges Feedback und haarscharfe Präzision sucht, dürfte beim 08 an der falschen Adresse sein, Freunde effizienten und gefälligen Fahrens sind hier aber bronzegoldrichtig.

Technische Daten des neuen Lynk & Co 08 (2025)

AUTO ZEITUNG 12/2025 Lynk & Co 08 Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1499 cm³;

E-Motor: permanenterregte Synchronmaschine Antrieb 3-Stufen-Automatik; Vorderradantrieb Systemleistung 257 kW / 345 PS Systemdrehmoment k. A. Kapazität 39,6 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4820 / 1915 (2135)* / 1685 mm Leergewicht/Zuladung 2112 / 500 kg Kofferraumvolumen 540 – 1254 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 6,8 s Höchstgeschwindigkeit 185 km/h Verbrauch auf 100 km 0,9 l S + 20,8 kWh Elektrische Reichweite 200 km Kaufinformationen Grundpreis 55.995 € Marktstart Juli 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel