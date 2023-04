Der Lynk & Co 08 ist seit 2023 im Modellprogramm von Lynk & Co. Er ist Vertreter der Mittelklasse-SUV und wurde bei seiner Einführung unter anderem gegen Audi Q5, BMW X3 und Mercedes GLC positioniert. Das sind aktuelle News, Fahrberichte sowie Einzel- und Vergleichstests der AUTO ZEITUNG zum Lynk & Co 08.