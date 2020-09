Formel 1-Star Lewis Hamilton hat bereits sechs WM-Titel eingefahren. War der Brite mit großem Instagram-Account und noch größerem Vermögen bis dato für seinen kostspieligen Lifestyle samt vieler Autos und Jets bekannt, vernimmt man jüngst nachdenklichere Töne.

Drei Worte auf der Rückseite von Lewis Hamiltons Formel 1-Helm bilden einen Satz, der von ewiger Motivation kündet. "Still I Rise", steht da in geschwungenen Lettern, frei übersetzt: "Trotzdem stehe ich wieder auf." Es ist ein Motto, das vom Meistern schwieriger Zeiten erzählt, einst verfasst von Hamiltons Lieblings-Rapper 2Pac Shakur. "Der Spruch hilft mir jeden Tag", sagt Hamilton, "er ist meine Metapher, Widrigkeiten zu überwinden. Man muss immer eine positive Einstellung finden." Da drängt Philosophisches aus dem Formel-1-Megastar: "Von außen sieht es oft so aus, als wären Menschen perfekt. Sind sie aber nicht." Aufstehen, Mund abputzen, Weitermachen: Als Gokart-Kid war Hamiltons Weg oft von finanziellen Engpässen begleitet gewesen. Talent hatte der religiöse Engländer hingegen stets im Überfluss. Und so war es häusliche Bescheidenheit, die sein konstanter Antrieb zu Großem war. Sein Weg zu McLaren und seinem perfektionssüchtigen Boss Ron Dennis ist lange überliefert: Dort lernte er als Kart- und Formel-Junior und später als Formel-1-Pilot die Welt kennen. Für einen jungen Menschen ist es nicht einfach, so rigoros ins Rampenlicht gestellt zu werden, während er unter der Woche mit seiner Selbstfindung zu tun hat. "Zu Beginn meiner Karriere habe ich mich wie gefesselt gefühlt, so als könnte ich mich nicht bewegen", verriet der Brite. "In der Formel 1 zu sein, hat mir gereicht, denn für mich war es der beste Job der Welt. Aber außerhalb des Autos fühlte ich mich nicht gut. Ich kam mir unfertig vor – als ob ich nur zehn Prozent meiner Fähigkeiten nutzen würde." Mehr zum Thema: Alle News zu Sebastian Vettel

Lange Zeit genoss Lewis Hamilton sein Vermögen von geschätzten 250 Millionen Euro in vollen Zügen und im teuren Privatjet: Heute eine Gala in New York, morgen eine Hip-Hop-Session in L.A., übermorgen ein Dinner in London, anschließend ein Kurztrip sonst wohin. Why not? "Oft vergessen wir: Wir leben nicht ewig, das Leben ist kurz. Also vergeude ich keine Minute." Doch vernimmt man bei Hamilton, der nicht nur bei Instagram eine Werbeikone ist, mittlerweile nachdenklichere Töne. "Ich fahre kein Auto mehr, das ich besitze. Ich fahre nur meinen (elektrischen Mercedes) EQC", sagte der vermögende Brite unlängst der Nachrichtenagentur Reuters. Der überzeugte Veganer wolle nun so oft es geht mit einem E-Auto unterwegs sein. Auch seinen rot lackierten Privatjet habe er mittlerweile verkauft. Der exzentrische Lifestyle in der Show-, Model- und Sportbranche mit Vernissagen, Premieren und großen Sport-Events tritt in den Hintergrund. Sinnbildlich für Hamiltons Wandel steht auch sein verstärktes Engagement gegen Rassismus, dem sein 2020 schwarz lackierter Formel 1-Rennbolide und das veränderte Motto auf dem Helm Rechnung trägt: "Still We Rise". Zu Deutsch: "Immernoch erheben wir uns".

