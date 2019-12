Die Urgewalt seines bayerischen V12-Motors machte der McLaren F1 1993 zum schnellsten Sportwagen der Welt. Wie schnell er tatsächlich ist, wurde erst 1998 ermittelt.

Ehra-Lessien bei Wolfsburg, 31. März 1998, halb zwei nachmittags. Es war ein trüber Tag auf der Hochgeschwindigkeits-Teststrecke des VW-Konzerns. Doch McLaren-Chefkonstrukteur Gordon Murray schwitzte vor Nervosität, als sich Testfahrer Andy Wallace ins Auto schwang. Auf Knopfdruck sprang der BMW-V12 an, hektisch sägte er im Leerlauf. Wallace legte den ersten Gang ein und fuhr los. Nun erst, zwei Monate bevor der letzte von 107 McLaren F1 fertiggestellt werden sollte, klärte sich die letzte offene Frage: Wie schnell war der schnellste Sportwagen seiner Zeit bei abgeschaltetem Drehzahlbegrenzer? Wallace gab Vollgas, schaltete bei 58 km/h in den zweiten Gang, bei Tempo 95 in den dritten und – kaum sieben Sekunden nach dem Start – bei 170 in den vierten. Während Murray zuschaute, wie der schwarze, für den Versuch noch einmal präparierte Prototyp "XP5" auf die überhöhte erste Kurve zu jagte, erinnerte er sich daran, wie er im September 1988 nach dem verlorenen Grand Prix von Monza mit den TAG-McLaren-Chefs Ron Dennis, Creighton Brown und Mansour Ojjeh in der Wartehalle des Mailänder Flughafens gesessen und die Idee entwickelt hatte, den absolut perfekten Straßensportwagen zu bauen. Wie er das Team rekrutiert und in einem zehnstündigen Meeting am 8. März 1990 das Konzept eines 1000 Kilo schweren Dreisitzers aus Kohlefaser mit zentralem Fahrersitz präsentiert hatte. Wie BMW-Motorenkonstrukteur Paul Rosche ins Spiel kam, der Freund aus gemeinsamer Formel-1-Zeit bei Brabham. Auf dem Oktoberfest 1990 sagte Rosche zu, einen maßgeschneiderten V12 zu liefern. Murray erinnerte sich auch daran, wie Rosche ihn Wochen später anrief und in breitestem Bajuwaren-Englisch verkündete: "Goardenn, Ei häff en Äntschinn for ju!"

McLaren F1: Bis zum Veyron war er der Schnellste