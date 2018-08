Ex-F1-Weltmeister Niki Lauda musste sich Anfang August 2018 überraschend einer Lungentransplantation unterziehen. So geht es ihm jetzt! Außerdem: Der Österreicher gab in der Abmoderation der Formel-1-Saison 2017 seinen Rückzug als RTL-TV-Experte bekannt.

Niki Lauda musste sich nach einer schweren Lungenerkrankung einer Transplantation unterziehen. Der behandelnde Arzt Walter Klepetko zeigte sich nach der schwierigen Operation Anfang 2018 optimistisch, dass der 69-Jährige wieder genesen wird. "Es ist momentan alles in sehr gutem Verkauf und wir sind zufrieden", sagte der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie am Allgemeinen Krankenhaus in Wien in einer Sendung des ORF. Jüngere Patienten könnten meist schon nach zwei bis drei Wochen nach solch einem Eingriff das Krankenhaus verlassen, bei einem älteren Patienten wie Niki Lauda könne das aber länger dauern. Nach Informationen der Zeitung "Österreich" liegt der ehemalige Formel-1-Experte seit dem 20. Juni 2018 wegen einer Sommergrippe im Krankenhaus. Nachdem er zwischenzeitlich von der Intensiv- auf die normale Station verlegt worden war, hatte sich sein Zustand aber wieder deutlich verschlechtert. Am Mittwoch, 1. August 2018, schließlich musste sich Niki Lauda der Lungentransplantation unterziehen, da akute Lebensgefahr bestanden hatte. Laudas Lunge war bei seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring im August 1976 durch giftige Dämpfe veräzt und schwer geschädigt worden. Mehr zum Thema: Alle Informationen zur Formel 1

Lungentransplantation: So geht es Niki Lauda

RTL-Moderator Florian König staunte nicht schlecht und geriet gar ins Stottern, als der dreimalige F1-Weltmeister Niki Lauda seinen Rückzug als RTL-Experte erklärte:"Du schockst mich jetzt. Nein, ernsthaft jetzt. Wir machen das 21 Jahre zusammen und äh, mir fehlen da jetzt die Worte, die richtigen. Das sag ich dir vielleicht noch später. Ich habe noch so 'ne Hoffnung, dich irgendwie ..." Doch Niki Lauda erteilte der Hoffnung Florian Königs sofort eine Absage:"Nein. Wenn Entscheidungen getroffen werden, dann werden sie getroffen. Und nochmal: Danke an dich." Damit scheint der Entschluss für den altgedienten Formel-1-Experten Lauda, 2018 nicht mehr für RTL vor der Kamera zu sprechen, festzustehen. Das letzte Rennen der F1-Saison 2017 fand in Abu Dhabi statt. F1-Champion Nico Rosberg (2016) war ebenfalls für RTL als Experte am Start. Niki Lauda zog den "arbeitslosen" Rennfahrer zu sich und meinte scherzhaft:"Nico, du!"

Niki Lauda hört als RTL-Experte auf