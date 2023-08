Auch am Kilometerstand hat sich in den vergangenen Jahren nichts mehr geändert, was für wenige Probefahrten und wohl auch überschaubares Interesse steht.

Dieser BMW 750 Li (E38) wahrt das Geheimnis um einen der brutalsten Morde in der Rap-Geschichte. 1996 war Tupac Shakur auf dem Heimweg von einem Boxkampf, als er auf dem Beifahrersitz der Luxuslimousine erschossen wurde. In Las Vegas steht sie zum Preis von 1,58 Millionen Euro zum Verkauf (Dieser Artikel wurde am 11.08.2023 aktualisiert)!

Bis heute ist die Ermordung des Rappers Tupac Shakur, der im Kugelhagel auf seinen BMW 750 Li (E38) schwer verletzt wurde und schließlich am 13. September 1996 verstorben ist, ungelöst. Der Hauptverdächtige, der damalige Kopf einer rivalisierenden Gang, ist 1998 selbst ermordet worden. Er nahm das Geheimnis um die grausame Tat also mit ins Grab. Ein Zeitzeuge, wenn auch ein stummer, existiert aber noch immer: die schwarze Limousine aus München, die bereits seit 2017 für 1,75 Millionen US-Dollar (1,58 Mio. Euro) bei Celebrity Cars in Las Vegas zum Verkauf steht.

Von den zwölf Schüssen, die seinerzeit auf das Auto abgegeben worden sind – davon vier auf die Reifen, fünf auf die Beifahrertür und drei auf die Scheiben –, ist nichts mehr zu sehen. Der BMW 750 Li (E38) von Death Row Records, dem Plattenlabel von Tupac, wurde im Vorbesitz aufwändig restauriert und wieder in den Zustand noch vor dem Attentat versetzt. Originalaufnahmen (siehe Bildergalerie) zeigen, wie sehr das Auto bei der Ermordung in Mitleidenschaft gezogen worden war. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Dass Protzen zum guten Ton im Musik- und gerade im Rap-Geschäft gehört, zeigt auch Tupacs 1996er BMW mit 121.000 Meilen (rund 195.000 Kilometer) auf dem Tacho. Angetrieben wird die Luxuslimousine von einem 5,4 Liter großen V12, der 326 PS (240 kW) leistet und in der Spitze 490 Newtonmeter aufschichtet. Eine Kraft, die auch in der damaligen Unglücksnacht zur Anwendung kam, am Ausgang aber nichts mehr änderte: Plattenlabel-Chef Suge Knight, der den BMW 750 Li (E38) zum Zeitpunkt des Attentats fuhr, war selbst von einer Kugel getroffen worden. Er hatte noch versucht, Tupac in Sicherheit zu bringen, ehe er von der Polizei gestoppt wurde.

Auch die luxuriöse Innenausstattung verrät nichts mehr auf den Angriff auf den Rapper. Die schwarzen Lederbezüge zeigen sich für ihr Alter makellos und wurden typisch für die Zeit um dunkles Holzdekor ergänzt. Selbst ein Autotelefon, in den 1990er-Jahren ein Zeichen absoluten Luxus', findet sich in der Mittelkonsole. Auch im Jahr 2023 steht der BMW 750 Li (E38) von Tupac noch zum Verkauf: Ob das am hohen Kaufpreis von 1,58 Millionen Euro liegt? Ein offenes Geheimnis – ganz im Gegensatz zu den Todesumständen Tupacs.