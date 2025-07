Osram Night Breaker LED Vintage H4: Warmweißes Licht für den Oldie

Mit der "Night Breaker LED"-Serie ist Osram bereits recht erfolgreich unterwegs. Immerhin stellen sie neben den "Ultinon Pro6000"-Lampen von Philips aktuell die einzig legale Nachrüstlösung von Halogen- auf LED-Scheinwerfer – hier alle LED-Retrofits mit Kauf- und Einbautipps in der Übersicht – mit Zulassung dar. Doch insbesondere für Oldtimer-Besitzer:innen gab es bislang ein Ausschlusskriterium: das typisch hellblaue Licht der Nachrüst-Lampen. Wem die authentische Optik des Klassikers am Herzen lag, nahm also weiterhin mit den guten, alten Halogenlampen vorlieb.

Mit der Osram Night Breaker LED Vintage H4 eröffnet der Erfinder der nachrüstbaren LED-Glühbirne für Halogen-Fassungen nun auch den LED-Markt für Classic-Cars-Fahrer:innen. Denn die neue Lampe strahlt nicht mehr in Blau, sondern mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin in Warmweiß – und soll damit eine "authentische Lichtwirkung im Stil traditioneller Lampen" imitieren, so die Beschreibung von Osram. LED-Technologie soll aber dennoch 330 Prozent mehr Helligkeit gegenüber herkömmlichen H4-Lampen bedeuten. Gleichzeitig soll der Gegenverkehr aber trotz mehr Lichtausbeute um bis zu 50 Prozent weniger geblendet werden, verspricht Osram.

Osram Night Breaker LED Vintage H4: Für diese Autos geeignet

Obwohl die Osram Night Breaker LED Vintage als H4-Lampe vermarktet wird, ist sie nicht ausschließlich für diese Fassung vorgesehen. Denn Osram liefert einen R2-Adapter mit und erweitert so die Kompatibilität auch für deutlich ältere Fahrzeuge als bisher mit den anderen Night-Breaker-LED-Nachrüstungen möglich. Dank sogenannter "Constant Brightness"-Technologie soll die Lampe auch bei niedriger oder schwankender Batterieleistung – bei Fahrzeugen älteren Semesters häufiger anzutreffen – für konstante Beleuchtung ohne flackern sorgen. Außerdem soll die LED laut Hersteller eine bis zu sechsmal längere Lebensdauer gegenüber Standard-Birnen haben.

Insgesamt kommt Osram so bereits auf über 220 Fahrzeug- und Scheinwerfertypen, bei denen die Vintage H4 eingebaut werden darf, darunter:

Audi Quattro B2 (85): Baujahre 1981 – 1986; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E1 34538/E1 34539

BMW 3er (E1): Baujahre 1975 – 1979; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E1 14592/E4 12

Chevrolet Corvette C5: Baujahre 1997 – 2004; Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E13 020397

Datsun/Nissan 280ZX: Baujahre 1978 – 1983; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E4 0324/E4 1 (Hella)/E4 82 (Koito)

Ford Granada (GNU): Baujahre 1977 – 1985; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E1 24466/E1 24465

Lada Niva/4x4/Taiga: Baujahre 1977 – 2025; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E11 0035/E4 1 (Hella)

Land Rover (Defender): Baujahre 1948 – 1984 und 1984 – 2016 (Defender); Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E11 0035

Mazda MX-5 NA: Baujahre 1989 – 1998; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E4 0324/E4 1 (Hella)/E4 82 (Koito)

Mercedes 190 (W201): Baujahre 1982 – 1993; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E1 34442/E1 34443

Opel Corsa A: Baujahre 1982 – 1993; Scheinwerfer-Genehmigungsnummern E4 159/E4 160/E9 0020045/E9 0020057

Porsche 924 & 944: Baujahre 1975 – 1988 und 1981 – 1991; Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E1 14551

Saab 900 (II): Baujahre 1993 – 1998; Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E4 10395

Suzuki Jimny (FJ): Baujahre 1998 – 2018; Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E13 9328

Trabant 601: Baujahre 1984 – 1990; Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E11 0035/E4 1 (Hella)

VW Golf I/Golf I Cabrio/Caddy I: Baujahre 1974 – 1994 (alle Modelle); Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E1 14551

Die vollständige Kompatibilitätsliste von Osram mit allen Modellen ist hier zu finden (www.osram.de/am/night-breaker-led/night-breaker-led-ledcheck) und wird regelmäßig durch neue Fahrzeug- und Scheinwerfertypen erweitert. Die Vintage ist aber nicht ausschließlich Fahrer:innen von Old- und Youngtimern vorbehalten, sondern richtet sich laut Hersteller an "Liebhaber der klassischen warmweißen Farbtemperatur". Daher werden in der Liste auch einige neuere Fahrzeuge, etwa Daihatsu Sirion (zweite Generation), Skoda Roomster oder VW Up, geführt.

Osram Night Breaker LED Vintage H4 kaufen: Wo erhältlich?

Da die Osram Night Breaker LED Vintage H4 erst Mitte Juli 2025 vorgestellt wurde, ist sie noch nicht flächendeckend im Einzelhandel zu kaufen. Wer sich also für warmweißes LED-Licht für den Oldtimer interessiert, sollte sich noch ein paar Wochen gedulden. Die meisten Fahrzeuge, für die die Vintage-H4-LED als kompatibel gelistet ist, lassen sich auch mit einer der anderen H4-Retrofits von Osram aufrüsten:



Eine Preisangabe zur Vintage-H4 macht Osram bislang nicht. Knapp 90 bis 100 Euro sind für die warmweiße Oldtimer-Lampe jedoch auch mit Blick auf die anderen Retrofit-Angebote realistisch.