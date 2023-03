Als temporärer Stromanschluss in Garten, Garage und beim Camping sind 50-Meter-Kabeltrommeln unverzichtbar. Wir zeigen einige beliebte Modelle im Vergleich und verraten, worauf beim Kauf zu achten ist.

50-Meter-Kabeltrommeln sind hervorragende Hilfsmittel, wenn Strom an bestimmte Positionen transportiert werden soll. Das kann eine Baustelle sein, eine Veranstaltung, ein Campingplatz oder der Ort, an dem das Auto zum Frühjahrsputz bereitsteht. Hier klären wir, welche Eigenschaften eine 50-m-Kabeltrommel für den Einsatz draußen aufweisen sollte, und wie man das passende Produkt für das gewünschte Vorhaben findet. Sehr zu empfehlen ist bereits die 50-m-Kabeltrommel Garant V2 von Brennenstuhl. Sie verfügt neben der passenden Kabellänge über einen ergonomischen Handgriff, die beim Auf- und Abtrommeln eine perfekte Kabelführung ermöglicht. Dieses Modell ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und für den Außenbereich geeignet. Der Trommelkörper besteht aus Spezialkunststoff auf einem verzinkten Tragegestell und hat eine Bremsnocke, damit die Trommel während des Transports an jeder beliebigen Stelle fixiert werden kann. Das Gerät verfügt über vier Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließendem Deckel.



Wofür benötigt man eine Kabeltrommel?

Kabeltrommeln sind ein praktisches Tool zur temporären Stromversorgung. Das lange Kabel ist auf eine Trommel gewickelt und somit im Vergleich zu einem einfachen Verlängerungskabel sehr leicht transportierbar. Verschiedene Einsatzgebiete für dieses praktische Gerät führen dazu, dass es Varianten für innen und außen gibt. Eine Außenkabeltrommel ist in der Regel robuster gebaut und besser gegen Witterungsbedingungen geschützt. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Längen, von wenigen Metern bis mehreren hundert Metern bei Profi-Kabeltrommeln. Für den hobby- und semiprofessionellen Bereich ist eine 50-m-Kabeltrommel meistens ausreichend.

Ratgeber Wohnmobil Solaranlage So wird der Van zum Selbstversorger

Worauf sollte man beim Kauf einer 50-Meter-Kabeltrommel achten?

Tatsächlich gibt es einige wichtige Faktoren beim Kauf zu beachten. Hierzu zählen:

die Kabellänge und -qualität,

die Bauart und Materialqualität der Trommel,

die Anzahl und Art der Steckdosen,

und Funktionen wie ein Überhitzungsschutz oder eine Kabelführung.

Auch der Verwendungszweck und die Umgebungsbedingungen sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden.

Ratgeber Wallbox-Vergleich Der große Vergleich

Die besten Kabeltrommeln 50 m im Überblick

Die Qual der Wahl macht auch beim Thema Kabeltrommel die Kaufentscheidung schwer. Zwischen einer Vielzahl an verfügbaren Modellen sind die verschiedenen Eigenschaften zu berücksichtigen, die Preis und Qualität beeinflussen. Das gewählte Produkt sollte außerdem den eigenen Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen. Im Folgenden haben wir einen Vergleich der beliebtesten Produkte in der Kategorie Kabeltrommel 50 m, der den Entscheidungsprozess erleichtern soll.

Brennenstuhl Outdoor Kabeltrommel

Wollen Sie den Strom definitiv für ein Vorhaben im Freien nutzen, ist eine wetterfeste Kabeltrommel von Vorteil. Die Brennenstuhl Garant V2 IP44 ist dabei eine sehr beliebte Lösung. Sie verwendet ein Bremaxx Kabel, das extrem stabil, öl- und UV-beständig ist. Auch ist es resistent gegen Abrieb und kann bei Temperaturen bis zu -35 °C eingesetzt werden. Die Kunststoff-Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und einer Kontroll-Leuchte ausgestattet, die eine Überlastung rechtzeitig anzeigt, und auf einem verzinkten Tragegestell montiert ist. Ein Drehgriff ermöglicht komfortables Auftrommeln. Spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen mit selbst verschließendem Deckel befinden sich an der Seite. Absoluter Pluspunkt bei der Brennenstuhl Kabeltrommel IP44: Sie verfügt über den innovativen Tragegriff "cablepilot", der eine perfekte Kabelführung gewährleistet und ein Abgleiten des Kabels beim Auf- und Abtrommeln verhindert. Der Tragegriff ermöglicht es außerdem, dass die Hände beim Transport freibleiben und die Trommel aufgehängt werden kann.



Outdoor Kabeltrommel von REV

Sehr gleichauf in Preis und Leistung ist die REV Kabeltrommel 50m für den Außenbereich. Das Gehäuse aus Kunststoff eignet sich für den vorübergehenden Einsatz außen. An der Seite befinden sich vier spritzwassergeschützte Stecker mit Schutzkontakt. Zudem hat die Kabeltrommel einen integrierten Thermoschalter zu Überhitzungssicherung. Sie steht auf einem Metallständer mit Leitungsführung und verschiebbarer Feststellbremse, was zusätzliche Stabilität gibt. Tragegriff und Kabelclip erleichtern den Transport und die Lagerung. Maximaler Einsatzbereich: Die REV ist für Vorhaben bei Temperaturen von fünf bis 35 °C geeignet.

EMOS Profi Kabeltrommel 50 m für draußen

Die Profi-Trommel von EMOS hat eine Kabellänge von 50 Metern und einen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimetern. Am Gerät befinden sich vier Steckdosen (zwei P und zwei PE Schuko). Die Schutzklasse IP44 macht die Kabeltrommel für den Einsatz im Freien geeignet. Etwa beim Camping, für Wohnmobile oder Wohnwagen. Das stoßdämpfende und stabile Fußgestell sorgt für einen sicheren Stand beim Auf- und Abtrommeln des Verlängerungskabels.



Besonders robuste IP44-Kabeltrommel 50 m Außenbereich von Brennenstuhl

Für einen längeren Außeneinsatz darf die Trommel auch mal etwas robuster ausfallen. Dann eignet sich die Garant S IP44 von Brennenstuhl perfekt. Wie andere Varianten der Brennenstuhl Kabeltrommeln ist sie mit dem innovativen Tragegriff cablepilot ausgestattet, der eine ideale Führung ermöglicht. Diese silberne Outdoor-Variante besitzt folgende Vorteile und technische Details:

Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte

Trommelkörper aus rostgeschütztem verzinktem Stahlblech

besonders stabiles Tragegestell außen

Kabellänge: 50 m

drei spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln

Warum sollte man eine Kabeltrommel komplett abrollen?

Kurz gesagt: zum Schutz vor Überhitzung. Wenn das Kabel auf der Trommel aufgewickelt ist, kann es bei höher Belastung zu Wärmeentwicklung kommen. Bei einem abgetrommelten Kabel kann die Wärme besser abgeleitet werden. So wird sich das Kabel nicht übermäßig dehnen. Wenn man das Kabel lange nutzen möchte, sollten das beherzigt werden.

Ratgeber Philips LED H7 LED-Leuchten zum Nachrüsten

Was bedeutet der rote Knopf an der Kabeltrommel?

Dieser Knopf gehört in der Regel zum eingebauten Überhitzungsschutz. Findet eine zu hohe Belastung statt, löst der Schutz aus und der rote Knopf springt heraus. Das unterbricht die Stromversorgung und schützt die Trommel vor Schäden oder einem Kabelbrand. In manchen Fällen kann der rote Knopf auch als Reset-Taste nach Auslösen des Überhitzungsschutzes dienen. Um sicherzugehen, sollte bei Fragen in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden.

Ratgeber Dachgepäckträger Dachträger im Check

Wie viele Geräte darf man an eine Kabeltrommel anschließen?

Das hängt von der Leistungsfähigkeit der Trommel und der Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte ab. Eine Überlastung kann, wie zuvor erwähnt, Gefahren und Schäden bergen. Es ist deshalb wichtig, die maximale Leistungsfähigkeit der Trommel zu kennen und beim Einsatz zu berücksichtigen. In der Regel ist es zu empfehlen, nicht mehr als zwei bis drei Geräte gleichzeitig an der Trommel anzuschließen, auch wenn viele Geräte bis zu vier Schutzkontakte aufweisen. Ein wenig Vorsicht sorgt auch hier im Zweifelsfall für mehr Langlebigkeit.

Auch interessant: