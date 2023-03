Nicht immer ist Schweißen oder Löten die Lösung. Manchmal muss ein Werkstück genietet werden. Dafür benötigen Hobbybastler:innen allerdings das passende Werkzeug - eine Nietzange. Anders als bei anderen Verbindungsarbeiten gibt es die praktischen Nietmutternzangen im Set für wenig Geld. Die besten Werkzeuge im Vergleich!

Kein Platz für ein Gewinde oder für eine Kontermutter? Wer zwei Werkstücke miteinander verbinden will, aber keinen Platz für eine Schraubverbindung hat, der hat die Wahl zwischen Schweißen, Löten und Nieten. Nicht alle Werkstücke lassen sich aber schweißen oder löten wie Holz mit Metall. Aber alle lassen sich nieten. Auch Gewinde lassen sich in Werkstück nieten, um sie anschließend miteinander zu verschrauben. Für Hobbyschrauber:innen eignen sich in der Regel Nietmutternzangen für kleine bis mittlere Gewinde. Wer Verbindungen im Schwerlast- oder Offroad-Bereich setzen will, sollte auf eine massivere Nietzange mit großen Gewinden zurückgreifen. Die Nietmutternzangen fallen dann dementsprechend größer und schwerer aus, erleichtern dabei aber die Arbeit als kleinere Nietzangen oder Blindnietzangen.

Reparatur & Wartung Kfz-Diagnosegerät-Test: OBD II/Carly Adapter Zehn Kfz-Diagnosegeräte im Test

Drei Tipps zum Schweißen im Video:

Was ist eine Nietmutternzange?

Mit einer Blindnietzange werden Blindnieten, Popnieten befestigt. Sie werden überall dort angewendet, wo ein Schweißen oder Löten nicht möglich ist und eine Verschraubung keinen Sinn ergibt oder nicht durchführbar ist. An manchen Karosserieteilen am Auto gibt es keine Alternativen. Bei dauerhaft festen Verbindungen unterschiedlicher Materialien und Stücken werden Blindnieten angesetzt, ebenso bei leicht beweglichen Teilen. Nietmuttern erlauben anschließend eine Schraubverbindung zwischen den Werkstücken. Dafür reicht keine herkömmliche Nietzange oder Blindnietzange aus, sondern es verlangt eine spezielle Nietmutternzange. Denn bei der Nietmutternzange wird auf dem Kopf ein passendes Gewinde geschraubt, die anschließend mit dem Werkstück festgezogen wird. Die Nietmutter hält dann das Stück fest und nimmt die Schraube für eine Schraubverbindung auf. Klingt vielleicht kompliziert, ist aber sehr einfach.

Reparatur & Wartung Schweißen lernen: Grundwissen für Anfänger Ganz einfach Schweißen lernen

Die besten Nietmutternzangen im Überblick

Nietmutterzangen sind ein ganz spezielles Werkzeug für einen sehr speziellen Anwendungsfall. Deshalb ist das Angebot an entsprechendem Werkzeug überschaubar. Je nach Größe der Schrauben sind die Unterschiede der einzelnen Werkzeuge allerdings beträchtlich. Bis auf die Größen der Gewinde gibt es wenig technische Details, die beachtet werden müssen. Ein Nietmutternzangen-Vergleich mit einem definierten Preis-Leistungs-Sieger oder einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist daher schwierig zu ermitteln. Gute Nietmaschinen mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es aber bereits ab 50 Euro. Wer die Blindnietzange für seine Nietmuttern nur selten anwendet, der ist mit einem günstigen Nietmutternzangen-Satz gut bedient. Hier sind unsere Empfehlungen:

BGS 408 Nietmutternzangen-Set

In dem BGS 408-Set sitzen Nietmuttern mit den Gewinden M3, M4, M5, M6, M8 und M10. Damit lassen sich Aluminium-, Stahl- und Edelstahlmuttern leicht verarbeiten. Der maximale Hub liegt bei 9 Millimeter, das Gewicht der Zange bei 1100 Gramm. Preis des 68-teiligen Sets: rund 60 Euro.



Hasky Profi-Nietzangen-Set

Hasky bietet ein umfangreiches Nietmutter-Sortiment für jede Werkstatt an. Dazu zählt die griffige Nietmutternzange inklusive 150 Nietmuttern aus Stahl (je 30) in den Größen M5, M6, M8, M10 und M12. Fünf unterschiedliche wechselbare Zugdorne erleichtern die Arbeit mit dem Nietmutter-Werkzeug. Preis: rund 50 Euro.



CClife Profi-Nietzangen-Set

Einfach in der Handhabung zeigt sich auch die Nietzange von CClife. Dank langen Griffen und Rückholfeder, die sich weit spreizen, kann mit geringem Kraftaufwand viel Kraft auf die zu ziehende Niete ausgeübt werden. Im Koffer-Set sind 150 Nietmuttern der Größen M5, M6, M8, M10 und M12 (je 30) enthalten, dazu kommen fünf verschiedene Zugdorne. Preis: rund 50 Euro.



Proster 14 Zoll Schwerlast Nietpistole

Wer es bunt mag: Proster bietet für seine Nietpistole verschiedene Griff-Farben an, darunter Orange, Gelb, Grün und Rot. Doch nicht nur optisch kann die Zange überzeugen, sondern auch technisch. Im Set enthalten sind sechs austauschbare Dorne und 150 Nietmuttern. Vor allem mit den langen Griffen lässt sich viel Kraft leicht auf die Nieten übertragen und ist damit ideal für schwer beanspruchte Bauteile, die große Nietverbindungen verlangen. Im Set sind 10 Nietmuttern der Größen M3, M5, M6, M8 und M10 enthalten. Preis: rund 50 Euro.



Autoulet Nietmutternzange Set 14 Zoll Profi

Auch die Autoulet-Nietmaschine für Blindnietmuttern für den Schwerlastbereich gibt es in verschiedenen Farben. Praktisch sind die langen Hebel/Griffe, um ausreichend Kraft auf die Niete zu geben. Zum Set zählen unter anderem ein Koffer, die Zange, sechs austauschbare Dorne in den Größen M3, M4, M5, M6, M8 und M10 sowie 150 Nietmuttern. Preis: rund 44 Euro.



Wie funktioniert eine Nietmutternzange?

Bevor eine Nietmutternzange für Blindnietmuttern zum Einsatz kommt, benötigt die Niete ein passendes Loch. Das wird in der Regel vorher in die beiden Werkstücke gebohrt, die miteinander vernietet werden sollen. Dann dreht der Handwerker je nach Werkzeugmodell die passende Nietmutter auf die Nietmutterzange mit dem vorher passenden Gewinde. In der Regel sind dabei die Griffe/Arme der Nietmutterzange geöffnet. Anschließend setzt er die Gewindenietzange mit der aufgesetzten Nietmutter in das Loch und drückt die Arme zum Einnieten der Mutter zusammen. Dieser Schritt wiederholt sich zwei bis vier Mal, bis die Mutter vollständig angezogen ist. Am Ende wird die Nietpistole entspannt, das Gewinde herausgeschraubt und die Niete sitzt fest.

Ratgeber Bremsenreinigung So wird die Bremse sauber

Worauf sollte man beim Kauf einer Nietmutternzange achten?

Beim Kauf einer neuen Nietmutternzange oder Blindnietzange kommt es, wie immer bei Werkzeug, auf den Einsatz an. Wer nur ab und zu ein paar Nieten mit einem M6-Gewinde in einem Blech setzen will, kommt mit einer leichten, handlichen Zange gut zurecht. Wer häufig viele und schwere Nieten für M12-Schrauben setzen will, achtet auf breite und komfortable Griffe, ebenso wie auf ein leichtes Einsetzen der Niete in die Zange sowie eine gute Handhabung. Die Zange muss gut in der Hand liegen, wie jedes Werkzeug. Bei sehr häufigem Gebrauch eignen sich auch Zangen mit langen Griffen, die durch die Hebelwirkung weniger Kraft verlangen.

Auch interessant: