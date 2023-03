Ob Profi oder Hobby-Schrauber:in, eine Endoskop-Kamera hilft bei Inspektionen und Diagnosen im und ums Auto. Wir geben Tipps zum Kauf und haben unterschiedlichste Modelle im Vergleich.

Endoskop-Kameras können sowohl in der Mechanik-Werkstatt als auch in der eigenen Garage helfen, Probleme im Inneren des Fahrzeugs zu erkennen, die sonst schwer einsehbar wären. Die kleinen Helfer ermöglichen aber auch mehr Sicherheit beim Autoschrauben, beispielsweise wenn potenziell gefährliche Bereiche wie Ölleitungen oder elektrische Verdrahtungen inspiziert werden. Je nach Einsatzgebiet eignen sich bestimmte Modelle, zu denen wir nun einen Überblick geben wollen. Ein erster Favorit ist die Teslong MS450 Dual Kamera. Sie ist mit einer Front- und Seitenkamera ausgestattet, die über einen Kameraschalter auf dem Kabel bedient werden können. Bei der Benutzung kann man zwischen den Linsen wechseln, um eine bessere Beobachtung der Problemstelle zu haben. Die Full HD-Kamera verfügt über einen eigenen Bildschirm, der klares Video- und Bildmaterial liefert. Dieses lässt sich ohne weitere Software oder Wifi-Verbindung auf dem Bildschirm verfolgen. Das Gerät hat eine Betriebsdauer von vier Stunden und ist mit einer wasserdichten Sonde ausgestattet. Als Zubehör gibt es außerdem einen Bildschirmhalter, Haken, Magneten und eine 32-Gigabyte SD-Karte im Micro-Format.



Was ist eine Endoskop-Kamera?

Ihren Ursprung hat diese Sorte Kamera in der Medizin, um schwer zugängliche Bereiche im menschlichen Körper sichtbar zu machen. Längst wird der Aufbau aber auch in der Industrie genutzt. So können beispielsweise Probleme an einem Auto oder einer elektrischen Apparatur inspiziert und diagnostiziert werden. Dieser Kameratyp besteht aus einem flexiblen oder starren Rohr, an dessen Ende sich eine winzige Kamera befindet. Diese nimmt Bilder oder Videos auf und überträgt sie an ein externes Anzeigegerät oder Smartphone. Dadurch sparen Endoskopkameras Zeit und Geld bei der Inspektion und ermöglichen ein effektiveres Arbeiten, bei dem Probleme schneller erkannt und gelöst werden können.

Welche Arten von Endoskop-Kameras gibt es?

Es gibt einige verschiedene Arten von Endoskop-Kameras. Auf die mehr für den medizinischen und bautechnischen Bereich spezifischen Varianten mit starrem Kabel oder Glasfaser wollen wir hier nicht eingehen. Für den Einsatz am Auto gibt es aber ebenso verschiedene Möglichkeiten: Manche Kameras werden für den Einsatz mit Smartphone oder einem integrierten Bildschirm angeboten. Manche Geräte verfügen über Seitenspiegel, andere haben einen beweglichen Kopf und wiederum manche sind komplett ohne Kabel. Zu den unterschiedlichen Möglichkeiten haben wir die besten Endoskop-Kameras ausgewählt.

Endoskop-Kamera mit Display

Ein viel empfohlenes Beispiel für eine Variante mit Display ist dieses Endoskop von ILIHOME. Es handelt sich um ein Dual-Kamera-Produkt mit fortschrittlicher Technologie, das den Wechsel zwischen drei Anzeigemodi ermöglicht – nur das Bild von vorn, nur das seitliche oder beide Perspektiven zugleich. Mit einem 4,5-Zoll-IPS-Bildschirm und einer Auflösung von 1080 Pixel liefert die Kamera klare Bilder. Sie ist mit 8+1 LED Leuchten ausgestattet und hat ein fünf Meter halbstarres Kabel. Ebenfalls enthalten: Praktische Zubehör wie Magnete, Haken und eine 32 Gigabyte TF-Karte.



Endoskop-Kamera fürs Handy

Alternativ gibt es Kameras mit Endoskop für das Smartphone, etwa iOS- oder Android-Geräte. Ein beliebtes Beispiel ist das wasserdichte Wifi-Endoskop von BEVA. Es hat eine Full-HD-Auflösung von bis zu 720 Pixel und sechs einstellbare LED Lampen für eine bessere Aufnahmequalität. Das Endoskop hat die höchste Wasserdicht der Schutzklasse IP67 und ist außerdem sehr staubdicht. Das fünf Meter lange halbstarre Kabel mit micro USB-Anschluss kann die meisten Orte erreichen und dank passender LED-Beleuchtung auch bei schlechten Lichtverhältnissen zuverlässiges Live Bild liefern. Das BEVA-Smartphone-Endoskop ist damit für den Einsatz bei der Pkw-Wartung und Reparatur bestens geeignet. Es punktet auch mit seiner einfachen Bedienung.



Inspektionskamera mit Seitenspiegel

Einige Kameras verfügen einen Seitenspiegel oder andere Zubehörteile wie Haken oder Magnete. Damit lässt es sich auch in schwer zugänglichen Bereichen arbeiten. Ein Seitenspiegel dient dazu, um Ecken oder Biegungen herum zu sehen, wenn die direkte Sicht blockiert ist. Er kann auch nützlich sein, um Bereich zu inspizieren, die nicht direkt von oben betrachtet werden können, wie z. B. Rohre oder Rillen. Haken und Magnete können beim Entfernen oder Greifen von sonst schwer zugänglichen Objekten eingesetzt werden. Ein passendes Produkt: diese wasserdichte Inspektionskamera mit IPS HD-Bildschirm. Sie eignet sich für den Einsatz in der Reparatur von Fahrzeugen, für Kanal- oder Leitungsinspektionen und die Wartung von Haushaltsgeräten.



Endoskop-Kamera mit beweglichem Kopf

Für schwer zugängliche Stellen bei der Kfz-Inspektion ist eine besondere Flexibilität der Inspektionskamera besonders hilfreich. Deshalb haben die meisten Kameras diese Eigenschaft, wie auch die GIC 120 C von BOSCH. Dieses Profiprodukt hat ein 120 cm langes Kabel mit einer hellen LED-Leuchte am Kamerakopf. Praktisch: Die "Up is Up"-Fuktion dreht das Display automatisch so, dass man bei der Nutzung immer die Orientierung behält. Das Gerät kann mit einem 12 Volt Lithium-Ionen-Akku oder AA-Batterien betrieben werden.



Kabellose Inspektionskamera

Größte Flexibilität ermöglichen solche Varianten, die das Bild über eine kabellose Verbindung empfangen. Eine Möglichkeit haben wir bereits bei den Smartphone-Endoskopen kennengelernt. Doch die Teslong Endoskopkamera ermöglicht die gleiche Bewegungsfreiheit, ohne dass dafür ein iOS-Smartphone oder Android-Gerät nötig wird.



Worauf sollte man beim Kauf einer Endoskop-Kamera achten?

Bei der individuellen Wahl der passenden Kamera ist der gewünschte Einsatzbereich und das Budget entscheidend. Die Preisspanne für das Inspektions-Tool reich vom niedrigen zweistelligen Bereich bis zum mittleren dreistelligen. Je nach Ausführung ergeben sich Unterschiede in der Kabellänge, Kameraqualität, Beleuchtung, Betriebsdauer und Wasserdichtigkeit.

Welche Endoskop-Kamera eignet sich für Autos?

Neben vielen möglichen Varianten von Endoskopen sind besonders folgende Geräte für den Einsatz in der Elektronik und Autoreparatur interessant:

Flexible Endoskope mit beweglichem Kamerakopf und eigenen LEDs

Videoendoskope, die ihr Bild simultan an ein externes Gerät übertragen

Digitalendoskope, die Bildmaterial auf einer Micro SD-Karte speichern

Können Endoskop-Kameras unter Wasser eingesetzt werden?

Möchte man eine endoskopische Untersuchung unter Wasser vornehmen, ist das bei der Wahl der Inspektionskamera unbedingt zu beachten. Nicht alle verfügbaren Produkte sind wasserdicht. So wären in unseren Beispielen auf Amazon die Produkte von Bosch und ILIHOME für einen Einsatz unter Wasser ungeeignet. Die Produkte von Teslong und BEVA allerdings schon. In diesem Fall sollte man immer einen zusätzlichen Blick auf die Produktbeschreibung werfen, um keine bösen Überraschungen beim Einsatz der Kamera unter Wasser zu erleben.

