2024 geht der Hyundai Santa Fe in die fünfte Runde. Format und Design soll Menschen mit Hang zu Outdoor-Aktivitäten ansprechen, er möchte aber – trotz seiner üppigen Abmessungen – auch im urbanen Raum zu Hause sein.

Den i30 hält Hyundai mit einem weiteren Facelift samt gedrosselten Motoren und verbesserter (Sicherheits-)Ausstattung am Leben. Der geliftete i30 N darf hingegen nicht mehr nach Europa.

Auch um seine Verbrenner kümmert sich Hyundai 2024. Beispielsweise um das Hyundai Bayon Facelift, das mit neuem Design, 10,25 Zoll großem Infotainmentscreen und optionalem 10,25-Zoll-Digitaltacho in die nächste Runde geht.

Das sind die Hyundai-Neuheiten 2024: Die koreanische Marke pflegt ihre Ioniq-Modelle und stellt sich mit der Elektroreihe noch breiter auf. Doch auch die Verbrenner dürfen sich über Aufmerksamkeit freuen.

Neuheiten: Alle neuen Hyundai-Modelle 2024

Auch 2024 gibt Hyundai in Sachen Elektromobilität Gas beziehungsweise Strom. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn eines der Highlights des Jahres ist sicherlich der performante Hyundai Ioniq 5 N. Und während er die Sportwagen-Welt auf den Kopf stellt, ist sein Standard-Derivat, der Hyundai Ioniq 5, bereits als geliftete Version auf dem Weg zu den Händlern. Rein spekulativ ist der Verbleib des Ioniq 6 N. Sollte er tatsächlich kommen, dann aber wohl eher erst 2025. Zuvor baut der Ioniq 7 die Elektroreihe weiter aus. Das große SUV mit den Maßen eines Santa Fe tarnt sich zwar noch vor neugierigen Blicken, doch ein Blick auf die Studie Hyundai Seven verrät bereits die Design-Richtung. Auf der anderen Seite der Preisskala steht ab 2024 der Einstiegsstromer Hyundai Inster mit geschätzten Preisen zwischen 20.000 und 25.000 Euro (alle Preise: Stand August 2024).

Viele Verbrenner erhalten Facelifts

Hyundai geht 2024 aber auch mit seinen Verbrennern in die Offensive. Frisch überarbeitet zeigt sich das Hyundai Bayon Facelift mit neuem Design und voll digitalisiert. Der Hyundai i30 wird einem Facelift unterzogen und muss ab Sommer 2024 ohne seinen sportlichen Bruder i30 N auskommen. Das Hyundai Tucson Facelift erhält eine frische Optik und folgt dem erfreulichen Trend, im Innenraum wieder auf mehr haptische Bedienelemente zu setzen. Ganz neu und von uns bereits bei einer ersten Testfahrt bewegt, ist der Hyundai Santa Fe in seiner fünften Generation. Er kommt mit neuem Abenteurer-Kleid, erfüllt jedoch auch fast alle Aufgaben eines Vans. In der Bildergalerie zeigen wir alle neuen Hyundai-Modelle 2024 und liefern weiterführende Informationen.