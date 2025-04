Preis: Hyundai Nexo (2025) ab ca. 80.000 Euro

2025 startet die zweite Generation des Hyundai Nexo – und mit ihr nach dem 2013 vorgestellten Hyundai iX35 mit Brennstoffzelle das dritte Wasserstoff-SUV aus dem Hause Hyundai. Auf der Seoul Mobility Show 2025 präsentiert der koreanische Hersteller den neueb Hyundai Nexo und nennt dabei auch gleich eine Fülle von Informationen und technischen Daten. Den Preis behält Hyundai dagegen noch für sich. Während das noch aktuelle Modell zu Preisen ab 77.290 Euro im Online-Konfigurator verfügbar ist, erwarten wir für die neue Generation einen deutlichen Preisanstieg: Mindestens 80.000 Euro für den Einstieg halten wir für durchaus realistisch (Stand: April 2025).

Antrieb: Weiterentwickelter Brennstoffzellen-Antrieb

Mit der neuen Generation des Hyundai Nexo (2025) kommt auch ein überarbeiteter Antrieb. Kurzer Exkurs in den Chemie-Unterricht: In ihr entsteht bei einer von Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) elektrischer Strom mit dem Abfallprodukt Wasser (H2O). Die meiste Energie wird direkt für den Vortrieb aufgebracht, doch eine kleine Puffer-Batterie behält Notfallreserven für Leistungsspitzen auf und speichert Rekuperationsenergie. Der Wasserstofftank fasst 162,2 l. Das reicht für bis zu 6,69 kg nutzbaren Wasserstoff. Die Brennstoffzellen leisten dabei bis zu 110 kW (150 PS) und werden von einer 80 kW starken Batterie unterstützt, die eine Kapazität von 2,64 kWh aufweist. Den eigentlichen Vorwärtsdrang gewährleistet ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor, der die Vorderachse antreibt.

Hyundai peilt mit dem System eine Reichweite von rund 654 km an, bis zur Markteinführung behält sich der Hersteller allerdings vor, diese Angaben nochmal anzupassen. Erfahrungsgemäß weicht der tatsächliche Wert allerdings nicht mehr allzu weit von der vorläufigen Angabe ab. In 7,8 s sprintet der Hyundai Nexo auf 100 km/h, erst bei 179 km/h ist Schluss. Zum Vergleich: Das noch aktuelle Modell leistet 120 kW (163 PS) und schafft den Sprint auf 100 km/h in neun Sekunden – bei 170 km/h Topspeed und bei einer Reichweite von ebenfalls knapp 600 km.

Exterieur: Neue Designsprache "Art of Steel"

Optisch markiert der Hyundai Nexo (2025) ein neues Kapitel in der Geschichte des Herstellers. Inspiriert von den Ioniq-Modellen setzt Hyundai auch hier auf ein deutlich vertikaleres Design, das Retrolinien mit einer modernen Gestaltung kombiniert. Art of Steel nennt Hyundai die neue Designsprache. Schon die Frontpartie setzt sich mit einer sehr kastigen, fast quadratischen Form von den Konzerngeschwistern ab. Die Frontscheinwerfer werden durch eine teililluminierte, dunkle Fläche optisch miteinander verbunden, darunter befindet sich die markante Schürze, die neben großen Lufteinlässen auch noch weitere Lichtelemente mit pixelartiger Gestaltung beinhaltet. Im Profil fallen die weit hochgezogenen Schweller auf, die sich farblich von der Karosserie abheben (hier erklären wir die verschiedenen Karosserieformen). Zusätzliche horizontale Zierstreifen im unteren Türenbereich sorgen für einen offroadartigen Auftritt und legen den Wagen optisch höher. Das markanteste Detail dürfte allerdings die diagonale C-Säule sein, die in den hinteren Radläufen mündet.

Ebenfalls deutlich angeschrägt zeigt sich die Heckscheibe mit einer darunterliegenden Abrisskante, die sich in einem ansonsten horizontal gezeichneten Heck wiederfindet. Auch hier setzt Hyundai auf Rückleuchten im Pixeldesign. Farblich abgesetzte Schürzen legen auch hier den optischen Schwerpunkt des Hyunda Nexo deutlich höher, zudem simulieren die aluminiumfarbenen Elemente einen sichtbaren Unterfahrschutz. Der Hyundai Nexo misst 4750 mm in der Länge, 1865 mm in der Breite und 1640 mm in der Höhe (mit Dachgepäckträger: 1673 mm), bei einem Radstand von 2790 mm.

Interieur: Minimalistische Innenraumgestaltung

Im Innenraum zeigt sich der Hyundai Nexo (2025) ebenfalls mit einem grundlegend neuen Design. Das Curved-Display verbindet das je 12,3 Zoll große digitale Cockpit mit dem Infotainmentsystem zu einer Einheit und unterstützt neben Over-the-Air-Updates sowie eine Sprachsteuerung. Ansonsten zeigen sich die Armaturen erfreulich aufgeräumt: Die Beifahrerseite wartet mit zusätzlichen Ablageflächen auf, die Mittelkonsole wird nicht mit Tasten und Knöpfen überflutet und auch die digitalen Seitenspiegel fügen sich gut sichtbar, aber nicht aufdringlich in das Cockpit-Design ein. Die mehrstöckige Mittelkonsole beherbergt serienmäßig auch eine Induktionsladefläche für Smartphones.

Obwohl Hyundai noch keine Bilder vom Fondabteil zeigt, versichert der Hersteller, dass das Platzangebot im Vergleich zum Vorgänger nochmals gestiegen sei. Das Kofferraumvolumen steigt auf 993 bis 1719 l. Assistenten und Helfer wie eine 360-Grad-Kamera, digitale Rück- und Seitenspiegel, ein Autobahnassistent, eine Einparkhilfe und ein Spurfolgeassistent (Auszug) erleichtern den Alltag hinter dem Steuer.