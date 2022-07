N-thusiast:innen dürften ihn herbeisehnen, aber kommt der Ioniq 6 N, möglicherweise als N Performance, wirklich? Wir sortieren die ersten Informationen und klären, ob und zu welchem Preis ein Marktstart in Deutschland realistisch ist.

Ioniq 6 N – gut möglich, dass diese Buchstaben- und Zahlenkombination schon in wenigen Jahren in einem Atemzug mit M3 und C 63 genannt wird. Denn nach der Präsentation des Serienmodells drängt sich ein Performance-Ableger nahezu auf. Rundgelutscht und dennoch alles andere als langweilig, legt sich der Ioniq 6 schon ohne N erfolgreich mit Wind und Luftwiderstand an: 0,21 lautet der beeindruckende cW-Wert. Umso weniger Power wäre nötig, den Elektro-Hyundai zum veritablen Sportler zu machen. Sucht man im Konzernregal nach dem bestmöglichen Antrieb, bleibt man unweigerlich bei "G" wie GT hängen. Denn würde man den Antrieb des Kia EV6 GT in den Ioniq 6 transferieren, stünden 430 kW (585 PS) und 740 Newtonmeter bereit, um über alle vier Räder der windschlüpfigen Mittelklasselimo herzufallen. Dank der besseren Aerodynamik dürfte der potentielle Ioniq 6 N auch den Prestige-Sprint von 0 auf 100 km/h in unter 3,5 Sekunden absolvieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Ioniq 6 (2022): Preis/Bilder (Hyundai Prophecy) Aus Prophecy wird Ioniq 6

Der Ioniq 6 (2022) im Video:

Preise & Performance-Aussichten des Ioniq 6 N

Summieren wir einmal: Was spricht für und was gegen einen Ioniq 6? Dafür spricht Hyundais Fahrdynamik-Spezi Albert Biermann, der bislang jedes Serienmodell der Koreaner:innen in einen ernstzunehmenden Sportler verwandelt hat. Und die Basis des Ioniq 6 ist passender denn je: Flach und windschlüpfig wie er ist, eignet er deutlich besser für einen Performance-Ableger als etwa Kona oder Ioniq 5 – beides Modelle, die bereits oder in naher Zukunft das N-Signet tragen (werden). Für Preise ist es allerdings noch zu früh, weil selbst das Basismodell des Ioniq 6 noch gar nicht eingepreist wurde. Ziehen wir das Tesla Model 3 Performance heran, erschienen rund 60.000 Euro für einen potentiellen Ioniq 6 N als realistisch.

Auch interessant:

Elektroauto Ioniq 5 N (2022): Preis, Leistung & Performance Ioniq 5 N als Erlkönig unterwegs