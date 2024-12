Erlkönige bestätigen frühes Ioniq 6-Facelift

Die Antriebsoptionen bleiben wohl erhalten. So kommt das Facelift wahrscheinlich wieder in drei Motorisierungen, die von 111 kW (151 PS) bis 239 kW (325 PS) reichen.

Hyundai beweist: Im Fernen Osten ticken die Uhren anders. Zwei Jahre nach Marktstart feilt der koreanische Hersteller bereits am Hyundai Ioniq 6 Facelift, das schon 2025 erscheinen könnte. Wir haben erste Bilder eines Erlkönigs und nennen erste Infos!

Preis: Hyundai Ioniq 6 Facelift (2025) wohl weiterhin ab 43.900 Euro

Der Hyundai Ioniq 6 ist seit 2022 auf dem deutschen Markt und gilt hierzulande noch als ein junges Modell (Alles zum noch aktuellen Ioniq 6-Vorgänger). Im Fernen Osten sieht man das allerdings etwas anders, denn schon jetzt konnte unser Erlkönig-Fotograf das Hyundai Ioniq 6 Facelift (2025) ausfindig machen. Dabei zeigt der Erlkönig, dass auch beim Exterieurdesign große Änderungen geplant sind. Darüber hinaus könnte uns auch unter der Haube die ein oder andere spannende Neuigkeit erwarten. Wie beim Hyundai Ioniq 5, dessen Preis mit dem Facelift unverändert blieb, erwarten wir auch für das Hyundai Ioniq 6 Facelift (2025) keinen Preisanstieg. Soll heißen: Der bisherige Preis von mindestens 43.900 Euro bleibt voraussichtlich auch nach der Modellpflege noch bestehen (Stand: Dezember 2024).

Antriebe: Größere Batterie wie beim Ioniq 5?

Analog zum 2024 erschienenen Hyundai Ioniq 5 Facelift, dürfte auch das Hyundai Ioniq 6 Facelift (2025) von einer größeren Batterie profitieren – so würde die derzeit 77,4 kWh große Batterie um einen 84 kWh großen Speicher ersetzt werden, der so auch schon im großen Bruder zu finden ist. Die Reichweite liegt derzeit bei maximal bei 614 km nach WLTP. Dank der größeren Batterie könnte diese steigen. Nicht minder konkurrenzfähig ist die Ladezeit von nur 18 min von zehn auf 80 Prozent, sofern es an einem 350-kW-Lader passiert.

Die Antriebsoptionen könnten dagegen bestehen bleiben. Die Basis bildet beim noch aktuellen Modell ein Elektromotor mit 111 kW (151 PS) mit einem 53-kWh-Akku, darüber rangiert ein E-Motor mit 168 kW (229 PS) und als Spitzenmotorisierung dienen zwei Elektromotoren – je Achse einer – mit einer Systemleistung von 239 kW (325 PS). Beide Varianten greifen dabei auf die noch 77,4 kWh große Batterie zurück.

Übrigens, wer noch mehr Dampf haben möchte, sei auf den noch in der Entwicklung befindlichen Hyundai Ioniq 6 N verwiesen.

Exterieur: Umfangreiche Änderungen geplant

Mit Blick auf den fotografierten Erlkönig (siehe Bildergalerie) darf davon ausgegangen werden, dass es beim Hyundai Ioniq 6 Facelift (2025) nicht nur bei Detailänderungen bleibt. Der Prototyp versteckt sich großflächig unter Abdeckungen, welche die Front- und Heckpartie sowie die Türen bedecken. Die zu vermutenden, weitreichende Designänderungen könnten eine Antwort auf die Kritik am ungewöhnlichen Design sein. Die Maße von 4855 mm in der Länge, 1880 mm in der Breite und 1495 mm in der Höhe dürften sich mit der Modellpflege aber kaum verändern. Ob Hyundai den beeindruckenden cW-Wert von 0,21 mit der Modellpflege weiter senken kann, ist noch unklar.

Interieur: Überarbeitete Armaturen?

In den Innenraum des Hyundai Ioniq 6 Facelifts (2025) konnten wir Stand Dezember 2024 zwar noch nicht schauen, allerdings lohnt sich auch hier wieder ein Blick zum technisch fast identischen Hyundai Ioniq 5, der mit seinem Facelift nicht nur die zuvor bereits genannte größere Batterie erhalten hat, sondern auch angepasste Armaturen (siehe Bild oben). So wurden dort etwa die Bedienelemente neu angeordnet und um physische Tasten erweitert. Die Software unterstützt mit dem Facelift kabellos Apple CarPlay und Android Auto und diverse Assistenten wurden verbessert. Ob alles Genannte auch für das Hyundai Ioniq 6 Facelift (2025) infrage kommt, bleibt abzuwarten.

Fahreindruck des Vorgängers: Eher komfortabel als sportlich

Ja, der tiefe Schwerpunkt und das lange äußerst neutrale Einlenk- und Kurvenverhalten lassen in Verbindung mit dem im Sportmodus erhöhten Lenkmoment durchaus Fahrspaß aufkommen, eine gewisse Reserviertheit vermag der Hyundai Ioniq 6 aber nicht abzulegen. Jene, die Wind- und andere lästige Geräusche sauber wegfiltert, Straßenschäden weitestgehend ausbügelt und deshalb für einen äußerst entspannten Aufenthalt an Bord sorgt.

Von Alexander Koch