Honda startet mit seinem zweiten E-Auto durch: Im Oktober kommt der neue Honda e:Ny1 (2023) mit 150 kW und 68,8-kWh-Batterie zu einem Preis ab 47.590 Euro. Erste Testfahrt!

Der neue Honda e:Ny1 (2023) ist ein Crossover und Hondas erstes Modell auf der neu entwickelten Frontantriebsplattform namens "e:N Architecture F". Wir gehen mit dem kompakten Familienauto, das im angesagten SUV-Stil Erfolgsmodellen wie dem Hyundai Kona Elektro oder dem Opel Mokka Electric Paroli bieten soll, auf die erste Testfahrt. Die Unterbringung der kompletten Antriebstechnik vorn unter der Motorhaube und die recht flache Platzierung der Hochvoltbatterie im Fahrzeugboden sorgen in Kombination mit einem langen Radstand für ein bemerkenswertes Platzangebot. Vorn und hinten sitzt man recht bequem auf mit Kunstleder bezogenen Polstern. Nicht der Preisdruck, sondern das Streben nach einem veganen Innenraum war hier ausschlaggebend. Damit die Kunststoffoberfläche nicht zur schweißtreibenden Angelegenheit wird, verfügt der Bezug über eine feinmaschige Loch-Perforation. Und tatsächlich: Auch nach mehrstündiger Fahrt bei sommerlichem Wetter und üblicher Innenraum-Klimatisierung blieb uns übermäßiges Schwitzen oder gar Festkleben am synthetischen Leder erspart. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt im neuen Honda e:Ny1 (2023)

Dank des "Air-Diffusion"-Belüftungssystems lassen sich die vorderen Frischluftausströmer im neuen Honda e:Ny1 (2023) von direkt auf sanft umstellen – auf der ersten Testfahrt wirkte das sehr angenehm. Auch auf den Rücksitzen ist die Kopffreiheit selbst für über 1,80 Meter große Menschen gut bemessen und die Beinfreiheit sogar vorbildlich. Lediglich die Lenkrad-Bespannung (ebenfalls kein Echtleder) fühlt sich etwas synthetisch und gewöhnungsbedürftig an. Unser Testfahrzeug verfügte über das Panorama-Glasdach. Dank einer besonderen Beschichtung sollen 90 Prozent der IR-Strahlung reflektiert werden, damit sich der Innenraum nicht aufheizt. Das funktionierte recht gut.

Großes Touch-Panel dominiert Innenraum

Im Cockpit fällt sofort der riesige, zentrale 15,1-Zoll-Touchscreen ins Auge. Zwar ähnelt er optisch der Technik von Tesla oder aktuellen Ford-Modellen, doch bei Honda sind es drei komplett voneinander getrennte Anzeige-Einheiten. Während das untere Drittel ausschließlich der Klima-Einstellung dient, bleibt das mittlere Radio- und Ladefunktionen vorbehalten. Lediglich das obere Drittel steht für App-Auswahl und die Navigationskarte zur Verfügung. Somit schrumpft der eigentlich interessante Bereich auf ein übliches Normalmaß. Die Bedienung selbst erfolgt über Tipp- und Streichfunktionen, was bei schneller Testfahrt nach wie vor nicht den Komfort von herkömmlichen Tasten und Drehreglern erreicht.

Neuer Honda e:Ny1 (2023) mit schnellem Antritt

Beim sachten Tritt aufs Pedal rollt der neue Honda e:Ny1 (2023) bei der ersten Testfahrt recht smart und gut dosierbar los. Das macht vor allem das Einparken und Rangieren im engen Parkhaus erfreulich gefühlvoll. Tritt man dagegen etwas kräftiger zu, dann bekommt man den satten Punch der Elektromaschine zu spüren. Diese powert mit immerhin 310 Newtonmetern los und bringt das mit 1,7 Tonnen Leergewicht relativ leichte SUV rasch auf Tempo: In 7,6 Sekunden sollen 100 km/h erreicht sein, bei 160 km/h ist allerdings Schluss. Mehr lässt das Getriebe mit einer festen Übersetzungsstufe nicht zu. Zudem reduziert schnelles Fahren die Reichweite erheblich, die mit 412 Kilometer nach WLTP-Norm ohnehin nicht üppig ist.

Bei unserer ersten Testfahrt kamen wir (bei Ideal-Temperaturen) mit einem recht moderaten Energieverbrauch von 19,6 kWh pro 100 Kilometer aus. Das entspricht einer maximal möglichen Reichweite von 319 Kilometer. Wählt man jedoch unter den drei möglichen Fahrmodi öfter "Sport" aus, ist häufigeres Nachladen nötig – und das kostet Zeit. Selbst an DC-Schnellladern kann man in elf Minuten nur Strom für 100 Kilometer Reichweite ziehen. Will man am DC-Schnellladegerät von zehn auf 80 Prozent laden, muss man sogar satte 45 Minuten einplanen. Das verlängert Langstreckenfahrten erheblich. Das Fahrverhalten wiederum ist ausgewogen und die Federung spricht gut an. Die Lenkung ist zwar recht indirekt ausgelegt, arbeitet in der Mittellage aber angenehm exakt.

Technische Daten des neuen Honda e:Ny1 (2023)

AUTO ZEITUNG 17/2023 Honda e:Ny1 (2023) Technische Daten Motor Permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung; Vorderrad Systemleistung 150 kW/204 PS Max. Drehmoment 310 Nm Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/68,8 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4387/2028/1584 mm Leergewicht/Zuladung 1730/350 kg Kofferraumvolumen 361 - 1176 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 7,6 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Verbrauch auf 100 km 18,2 kWh Reichweite 412 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 47.590 € Marktstart Oktober 2023