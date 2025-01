Der erste Hannes auf Mercedes-Basis

Der Herd verrät: Hier gibt es kein Gas an Bord. Gekocht wird per Induktions-Kochfeld, geheizt mit Diesel.

Als erster Campervan der Marke startet der Hannes Camper Viica 60 S (2025) auf Mercedes-Sprinter-Basis. Das sind Ausstattung und Preis des gasfreien Kastenwagens.

Preis: Hannes Camper Viica 60 S (2025) ab 99.500 Euro

Einigen Camper:innen ist "Hannes Camper" wohl als Vermieter von Campervans (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) ein Begriff. Dass man die Vans der Niedersachs:innen jedoch auch kaufen kann, dürfte so manche noch überraschen. Mit den eigenen Hannes Camper Vans 60 und 64 startete das Unternehmen aus Ilsede-Oberg 2023 mit zwei eigenen Modellen durch. Es folgten die hochwertigen Premium-Mobile "Viica", die ebenfalls wie die "normale" Van-Baureihe auf Basis von Citroën Jumper und Fiat Ducato entstehen. Auf der CMT 2025 (18. - 26.01.) präsentiert Hannes Camper in Stuttgart den ersten Kastenwagen ohne Stellantis-Chassis. Denn mit dem Hannes Camper Viica 60 S (2025) greift das junge Unternehmen wortwörtlich nach den Sternen und setzt auf den Mercedes Sprinter.

Produziert wird der Van wie seine Geschwister auf Stellantis-Basis beim slowenischen Partnerunternehmen Robeta. Eine eigene Fertigungsanlage haben die Niedersachs:innen nicht, die Planung und Entwicklung der Fahrzeuge findet aber sehr wohl in Ilsede statt. Hier fließen auch Erfahrungen aus der Community aus Camper-Besitzer:innen sowie auch der -Mieter:innen mit ein, um Ausstattung und Grundriss-Aufteilung möglichst praxisnah auszurichten. Als Premium-Campervan ist der Viica 60 S (2025) natürlich auch entsprechend eingepreist. Der Mercedes-Sprinter-Campervan startet bei 99.500 Euro und ist damit auf Augenhöhe mit der direkten Konkurrenz.

Direkt ab Marktstart im Januar 2025 gibt es zudem eine auf 20 Fahrzeuge begrenzte "First Edition" mit Zusatzausstattung – darunter das optionale Automatikgetriebe (Funktion, Aufbau und Arten erklärt), das "Pro Equipment"-Chassis sowie eine Metalliclackierung – für 107.500 Euro (Alle Preise: Stand Januar 2025).

Innenraum: Gasfreier Van für zwei

Der Hannes Camper Viica 60 S (2025) geht beim Thema Autarkie mit dem Trend zum gasfreien Campervan. Damit ist die Truma Combi D4-Dieselheizung (so eine Standheizung nachrüsten) ebenso inklusive wie das Zweifeld-Induktionskochfeld anstelle des Gasherds (die besten Campingkocher im Test). Weitere Autarkie verspricht auch die serienmäßige Lithium-Aufbaubatterie mit 200 Ah samt Wechselrichter (unsere Empfehlungen fürs Wohnmobil) – optional sind sogar bis zu 600 Ah möglich. Gesteuert wird die moderne Bordtechnik standesgemäß über zwei digitale Bedienpanels für Heizung und Elektrik über der Küche.

Der Aufbau des Campervans mit 5,93 m Außenlänge folgt dem klassischen Sechs-Meter-Grundriss mit Querbett im Heck. Hier hat das Mercedes-Basisfahrzeug erfahrungsgemäß einen klaren Nachteil gegenüber den Stellantis-Vans: die Breite. Daher muss auch der Hannes Camper Viica 60 S (2025) auf die mittlerweile bei Sprinter-Campervans charakteristischen Karosserieverbreiterungen im Heckbereich setzen. Neben den zwei Schlafplätzen im Querbett lässt sich optional auch ein Aufstelldach mit bis zu zwei Zusatz-Schlafplätzen aufs Dach des Campervans setzen.

Sitzplätze mit Sicherheitsgurt gibt es serienmäßig vier. Diese sind – ebenfalls klassenüblich – in einer Vierer-Dinette im Bug untergebracht. Sie wartet unter anderem mit einem verschiebbaren Esstisch auf. Zwischen Schlafzimmer und Sitzgruppe finden sich Schwenkbad und Küche. Letztere ist am gewohnten Platz im Einstiegsbereich an der – optional elektrischen – Schiebetüre platziert. Neben dem bereits erwähnten Induktionskochfeld bietet sie ordentlich Arbeitsfläche für einen Sechs-Meter-Kastenwagen – und zwar ohne klappbare Erweiterung. Der Kompressor-Kühlschrank ist stirnseitig eingebaut und so auch einfach von außen zu beladen.

Zum Stromsparen setzt der Van komplett auf LED-Lichtleisten (so im Camper nachrüsten) und -Spotlights im Wohnraum. Die individuell ansteuerbaren Lampen sind – zumindest zum Großteil – auch individuell dimmbar. Auch der Möbelbau soll beim Thema Nachhaltigkeit seinen Beitrag leisten und setzt daher auf "Air"-Leichtbar, der im Vergleich zu herkömmlichem Holz knapp 100 kg an Gewicht spart – was wiederum Verbrauch und Zuladung zugutekommt.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Als erster Campervan der jungen Marke basiert der Hannes Camper Viica 60 S (2025) auf dem Mercedes Sprinter. Dieser kommt mit 5,93 m Länge zum Einsatz und wird serienmäßig von einem 150 PS (110 kW) starken 2,0-l-Turbodiesel (die Geschichte des Dieselmotors, hier) angetrieben. Geschaltet wird per Hand über ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Gegen Aufpreis ist jedoch auch eine Neunstufen-Automatik an Bord, die Motorleistung lässt sich ebenfalls gegen Aufpreis auf bis zu 190 PS (140 kW) erhöhen.

Das Chassis birgt im Vergleich zu Fiat Ducato & Co. aber insbesondere im Cockpit einen entscheidenden Vorteil: das MBUX-Infotainmentsystem. Dieses ist samt 10,25-Zoll-Touchscreen bei Mercedes bereits serienmäßig im Sprinter-Cockpit eingebaut. Als Viica 60 S gibt es auch die Rückfahrkamera inklusive. Ab Werk sind bei den Fahrassistenzsystemen etwa ein aktiver Bremsassistent oder ein Seitenwindassistent an Bord. Weitere Fahrassistenten, wie etwa einen Abstandstempomat oder Totwinkel-Sensoren, gibt es dagegen optional. Für Komfort sorgen optional eine Klimaautomatik (die Unterschiede zur Klimaanlage erklärt) im Fahrerhaus oder eine Sitzheizung. Gegen Aufpreis sind auch LED-Scheinwerfer (so nachrüsten) lieferbar.