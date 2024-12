Ein Design-Kastenwagen namens Hannes für alle Outdoor-Fälle

Schicke Kastenwagen will die Manufaktur Hannes Camper, die ihre Wurzeln im Vermietgeschäft hat, der outdooraffinen Kundschaft nun auch zum Kauf anbieten. Ob der Hannes Camper Van 60 (2024) das Versprechen einlöst? Hier alle Infos und Preise!

Preis: Hannes Camper Van 60 (2024) für 79.900 Euro

Ein junges Paar am Bergsee, im Schnee, mit Kapuzenpulli und Parka, aus dem Van schaut ein Hund, unter der ausgefahrenen Dachmarkise lehnt lässig ein Surfboard: Schon ein flüchtiger Blick auf die Pressebilder reicht, um zu erahnen, welche Zielgruppe die Wohnmobil-Marke Hannes Campervans mit ihren kompakten Kastenwagen ansprechen will: junge Menschen mit einem aktiven Outdoor-Lifestyle und dem Drang, die Welt auf vier Rädern und auf sechs Meter Außenlänge zu entdecken. Im Vermietgeschäft hören diese Fahrzeuge, die um ihre Gunst buhlen und der Campervan-Manufaktur aus Ilse-Oberberg im niedersächsischen Landkreis Peine entspringen, auf so klangvolle Namen wie "Großer Hannes", "Familien-Hannes" oder "Hunde-Hannes". Seit Kurzem werden die Reisemobile von Hannes Camper nun auch zum Verkauf angeboten.

Bei aller Freude am gepflegten Van-Lifestyle: Etwas Kleingeld müssen sie schon mitbringen, die jungen Leute, die sich beispielsweise vom 5990 mm langen Hannes Camper Van 60 (2024) angesprochen fühlen sollen. Der kompakte Kastenwagen, standardmäßig auf Basis des Citroën Jumper, der unter anderem als Vorlage für das vorkonfigurierte Einstiegsmietmodell "Hannes" dient, kostet 79.900 Euro (Preis: Stand Dezember 2024). Das versteht sich als "All-In-Preis". Sprich: Eine Aufpreisliste im klassischen Sinne gibt es also nicht. Wohl aber wird ein weitreichendes Versprechen: Für das Geld sollen Kund:innen "den wahrscheinlich hochwertigsten und stylishsten Kastenwagen am Markt" bekommen, so zumindest der Anspruch seiner Macher:innen.

Innenraum: Viel Liebe zum Detail und Diskretion durch "Privacy"-Fenster

In der Praxis eingelöst wird dies bereits durch die Farbgebung. Alle Camper aus dem Hause Hannes kommen im Tatendurst versprühenden Farbton Eisengrau-Metallic vorgefahren. Sie wollen sich somit schon auf den ersten Blick von dem immergleichen Wohnmobil-Weiß der alten Schule abheben. Das harmoniert optisch prima mit dem Design der mattschwarzen 16-Zoll-Alufelgen (zu den Vor- und Nachteilen von Alu- gegenüber Stahlfelgen, hier), der Maxi-Chassis-Verbreiterungen und dem schlüssig ins Dach der Karosserie des Hannes Camper Van 60 (2024) integrierten optionale Aufstelldach. Auf Wunsch bietet dieses einen weiteren Schlafplatz für ein bis zwei Personen im Format 1,95 x 1,35 m (wie man beim Campen weitere zusätzliche Schlafplätze schaffen kann, hier).

Foto: Hannes Camper

Untermauert wird den Qualitätsversprechen der Marke, die sich selbst eher als Manufaktur denn als Hersteller von Serien-Campern von der Stange begreift (und inszeniert), durch viel Liebe zum Detail. Diese soll einen spür- und fühlbaren Eindruck von hoher Wertigkeit hinterlassen. Das beginnt bereits bei den Hecktüren, die nach dem Dafürhalten der Macher:innen des Hannes Camper Van 60 (2024) fast so sanft und geräuscharm ins Schloss fallen sollen, wie die Küchenschubladen mit Soft-Close-Funktion in der bordeigenen Küchenzeile mit Zweiflamm-Gaskocher (unser Camping-Gaskocher-Vergleichstest, hier) und integriertem 70-l-Kühlschrank.

Stichwort Kühle(n): Eine 25 mm starke Isolierung sorgt im Sommer nicht nur im Heckschlafzimmer, sondern im gesamten Wohnbereich das mit einem Querbett im Format 1,87 x 1,50 m ausgestattet ist, für angenehmes Raumklima im Sommer. Im Winter soll die extradick isolierte Außenhaut für gutes Haushalten mit den bordeigenen Energiereserven sorgen.

Tagsüber lassen Seitz-Rahmenfenster in "Privacy"-Verglasung viel Licht in den Hannes Camper Van 60 (2024). Zugleich schützen sie die Mitreisenden vor neugierigen Blicken. Durch innovative Leichtbaustrategie bei Material und Verarbeitung konnten im Möbelbau nach Herstellerangaben insgesamt 200 kg Gewicht gegenüber einer herkömmlichen Ausführung eingespart werden. Das soll im Falle des Hannes Camper Van 60 (2024), der wie alle Modelle der Marke über eine technisch zulässige Gesamtmasse von 3500 kg verfügt, eine höhere Zuladung, geringeren Verbrauch und beinahe Pkw-hafte Fahrdynamik-Werte ermöglichen.

Auch beim Thema Licht will der Hannes Camper Van 60 (2024) mit leuchtendem Beispiel vorangehen: Eine behutsam abgestimmte, dimmbare LED-Ambientebeleuchtung wechselt sich mit einzelnen Spots in Küche, Wohn- und Schlafbereich ab. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal im Kastenwagen-Segment sind die dimmbaren Leseleuchten, die über den drehbaren Captainchair-Vordersitzen in den Dachhimmel integriert sind.

Ein geradezu himmlisches Vergnügen der anderen Art dürfte Sparfüchsen unter den Outdoorfans auch ein Blick auf die erfrischend kurz ausfallenden Aufpreisliste bereiten: Durch das serienmäßige "All-In-Ausstattungskonzept" ist im Falle des Camper Van 60 (2024) das meiste bereits im Preis enthalten, was bei anderen Herstellern erst in mühsamer (und vor allem kostspieliger) Kleinarbeit per Kreuzchen auf der Aufpreisliste dazu geordert werden muss. Dazu gehören etwa eine Druckwasserpumpe, die Außendusche mit Warm- und Kaltwasseranschluss und Verdunkelungsjalousien fürs Fahrerhaus. Auch 230-V-Steckdose im Gepäckraum, USB-Ports im gesamten Aufbau und eine Dieselstandheizung von Truma (wie man Wohnmobil und Wohnwagen im Winter am besten beheizt, hier) sind bereits Teil der Grundausstattung des Hannes Camper Van 60 (2024). Der Preisvorteil, der sich daraus ergibt, beträgt laut Hersteller insgesamt rund 20.000 Euro.

Basisfahrzeug: Citroen Jumper mit Maxi-Chassis

Als Basis für den Hannes Camper Van 60 (2024) dient die Maxi-Chassis-Variante des Citroën Jumper, der ausschließlich in der Top-Diesel-Motorisierung mit 2,2 l Hubraum und 165 PS (121 kW) (zur Geschichte des Dieselmotors, hier) sowie digitalem Cockpit zur campingaffinen Kundschaft kommt (wie man Digitaltachos im Pkw nachrüstet, hier). Serienmäßig wird der Hannes Camper Van 60 (2024) mit einer unauffällig in die dritte Bremsleuchte integrierte Doppellinsen-Rückfahrkamera, Tempomat und Nebelscheinwerfern sowie einem Navigationssystem mit integrierter Freisprecheinrichtung ausgeliefert. Nur wenige echte Extras wie eine 2000W-Solaranlage mit 230-V-Sinus-Wechselrichter oder das Aufstelldach müssen, sofern gewollt, zusätzlich bestellt werden.