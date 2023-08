Geräumig und luxuriös sind beide Mittelklasse-SUV. Der Turbo-Vierzylinder des Genesis GV70 kommt aber gegen die E-Maschine im Genesis Electrified GV70 nicht an. Ein Vergleich!

Die Luxusmarke Genesis aus dem südkoreanischen Hyundai-Konzern konnte bereits beweisen, dass sie in der Welt der Premium-Fahrzeuge zu Hause ist. Eines dieser Beweisstücke ist das Mittelklasse-SUV Genesis GV70, das sich gegen BMW X3, Mercedes GLC, Audi Q5 & Co positioniert. Dabei profitiert die junge Marke auch von der Kompetenz im Konzern, der sich schon frühzeitig auf dem Elektromarkt etablierte. So ist Genesis in der Lage, den gut 4,70 m langen GV70 sowohl als Elektroauto als auch mit Verbrennungsmotor (hier: Genesis GV70 2.5T 8AT AWD) anzubieten.

Dabei brachte der Hersteller das Kunststück fertig, einen voluminösen 77,4-kWh-Akku inklusive Leistungselektronik und zwei achsnahen E-Maschinen in einer Fahrzeugstruktur unterzubringen, die eigentlich auf Verbrennungsantriebe zugeschnitten ist. Das hat die koreanische Marke sehr gut hinbekommen, denn im Raumangebot, in der Alltagstauglichkeit sowie in der Handhabung unterscheidet sich der elektrische Genesis Electrified GV70 AWD kaum von seinem Verbrenner-Pendant, dem Genesis GV70 2.5T 8AT AWD, wie dieser Vergleich zeigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Genesis Electrified GV70 (2022) im Video:

Genesis GV70 2.5T & Genesis Electrified GV70 im Vergleich

Lediglich der Standard-Kofferraum fällt beim Genesis Electrified GV70 mit 504 Litern etwas kleiner aus als beim Genesis GV70 2.5T 8AT AWD, der 542 Liter fasst. Maximal nehmen beide Modelle 1678 Liter an Frachtvolumen auf. Auch die Platzverhältnisse auf den bequemen Vordersitzen im hochwertig gestalteten Innenraum sowie in der zweiten Reihe qualifizieren den GV70 – unabhängig vom Antrieb – als feines, familientaugliches Reisemobil. Hinzu kommt die gelungene Bedienarchitektur mit einer Mischung aus Direktwahltasten, Touchscreen, Multifunktionslenkrad und Sprachbedienung, wobei das mit der Sprache nicht immer auf Anhieb klappt.

Während der Benziner aus seinem 2,5-Liter-Turbo-Vierzylinder 304 PS und 442 Nm Drehmoment schöpft und via Achtgang-Automatik beide Achsen antreibt, schwebt der Strom-GV in anderen Sphären: Die beiden E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse bringen es zusammen auf 360 kW (490 PS) und 700 Nm Drehmoment. Gegen den unvermittelten Antritt (4,2 s von 0 auf 100 km/h) hat der Benziner (6,1 s) keine Chance, obwohl der GV70 2.5T nie in den Verdacht der Untermotorisierung weckt. Dabei spielt die mit 1910 kg um weit über 300 kg geringere Leermasse des GV70 2.5T nicht die entscheidende Rolle.

Der Elektriker rennt beim kleinsten Zucken mit dem rechten Fuß auf und davon, wenngleich das Lenkgefühl doch eine wenig indifferenter und schwerfälliger wirkt als beim deutlich leichteren Verbrenner. In der Endgeschwindigkeit lassen beide die 200er-Marke weit hinter sich. Doch mit Blick auf Reichweite und Verbrauch verkneift man sich Vollgas-Eskapaden, denn der Genesis GV70 2.5T 8AT AWD verarbeitet im Test locker 10,9 l/100 km und der Genesis Electrified GV70 ist mit einer Testreichweite von 349 km kein Dauerläufer. Mit etwas Zurückhaltung sind hier aber auch mehr als 400 km bis zum nächsten Ladestopp drin.

Technische Daten von Genesis GV70 2.5T & Genesis Electrified GV70

AUTO ZEITUNG 15/2023 Genesis Electrified

GV70 AWD Genesis GV70

2.5T 8AT AWD Technik Motor 2 Permanenterregte Synchronmaschine 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, 2497 cm³ Leistung 360 kW/490 PS 224 kW/304 PS, 5800 /min Max. Drehmoment 700 Nm 422 Nm, 4000 /min Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung/Allrad 8-Stufen-Automatik; Allrad Batterie Lithium-Ionen (klimatisiert) - Spannung/Kapazität netto 697 V/77,4 kWh - Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 2235 kg 1910 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 4,2 s 6,1 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 235 km/h 240 km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 22,2/19,2 kWh 10,9x/9,5 l S CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 93/0 g/km 258/216 g/km Preise Grundpreis 69.580 € (abzüglich 3500 € Umweltprämie) 52.180 €