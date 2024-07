Ganzjahresreifen oder Winterreifen? Der Trend geht ganz klar zum Allwetter-Pneu. Stellt sich die Frage, für wen sie sinnvoll sind und ob sie uneingeschränkt für den Einsatz im Winter erlaubt sind. Auf diese Symbole (Kennzeichnung) bei Allwetterreifen im Winter achten!

Ganzjahresreifen oder Winterreifen – was ist sinnvoll?

Ein Ganzjahresreifen oder auch Allwetterreifen besitzt ein Profil, das die Eigenschaften von Sommer- und Winterreifen verbindet und ist daher ein Kompromiss. Sinnvoll ist ein Allwetterreifen im Winter also nur, wenn man in einer Region mit mildem Klima wohnt und nicht viel mehr als 10.000 km pro Jahr fährt. Dann kann man sich nicht nur einen zweiten Reifen- und Felgensatz, sondern auch die Kosten für Montage und Lagerung sparen.

Begriffsklärung: Allwetterreifen, All-Season, Ganzjahresreifen

Worin unterscheiden sich Allwetterreifen, All-Season- oder Ganzjahresreifen voneinander? Kurzum: Überhaupt nicht. Das sind lediglich verschiedene Begriffe, die jedoch alle das Gleiche meinen. Es geht dabei immer um Pneus, die bei verschiedenen Wetterbedingungen, aber speziell auch für winterliche Bedingungen geeignet sind. Etwas anderes sind lediglich All-Terrain-Reifen, die für den Einsatz auf Offroadstrecken konzipiert sind und in der Regel keine Wintertauglichkeit aufweisen.

Kraftstoffverbrauch mit Ganzjahresreifen

Der Rollwiderstand moderner Winterreifen und Ganzjahresreifen liegt auf einem ähnlichen Niveau wie der von Sommerreifen und somit ist auch der Kraftstoffverbrauch ähnlich. Wer also mit Allwetterreifen im Winter unterwegs ist, hat keinen Nachteil in Sachen Spritverbrauch.

Verschleiß: Ganzjahresreifen vs. Winterreifen

Ganzjahresreifen haben nicht nur ein wintertaugliches Profil mit Lamellen, sondern auch eine kälteelastische Gummimischung, die deutlich weicher ist als bei Sommerreifen. So können Allwetterreifen besonders bei hohen Temperaturen schneller verschleißen. Deshalb sollte bei Ganzjahresreifen öfter die Profiltiefe geprüft werden, denn bei abnehmendem Profil steigt zum Beispiel die Aquaplaninggefahr und es droht Gripverlust auf Schnee. Allerdings verschleißen Ganzjahresreifen nicht unbedingt schneller als spezielle Sommer- und Winterprofile, wenn der Fahrstil defensiv ist.

So gut haften Allwetterreifen im Winter und Sommer

Es gibt zwei verschiedene Typen von Ganzjahresreifen. Der eine ist eher ein Sommerreifen mit Wintereigenschaften und größeren, steiferen Profilblöcken sowie wenigen Lamellen. So ein Profil hat auf trockener und nasser Piste auch bei höheren Temperaturen Vorteile, verzahnt sich auf verschneiter Fahrbahn allerdings weniger gut mit dem losen Untergrund. Der andere Typ ist eher ein Winterreifen mit Sommereigenschaften, stärker lamelliert und deshalb auf Schnee griffiger, auf Asphalt und bei hohen Temperaturen aber zu weich, um Längs- und Querkräfte optimal zu übertragen. So gibt es Allwetterreifen, die im Winter recht nah an das Gripniveau von echten Winterreifen heranreichen, bei denen man im Sommer aber Abstriche machen muss. Umgekehrt ist der Unterschied größer, da Ganzjahresreifen mit speziellen Sommerprofilen auf trockener und nasser Piste bei höheren Temperaturen nicht mit echten Sommerreifen mithalten können. Dennoch erhalten beide Ganzjahresreifen-Typen das Alpine-Symbol, da sie ein Mindestmaß an Wintertauglichkeit aufweisen. Das EU-Reifenlabel sagt hingegen nichts über die Wintertauglichkeit eines Reifens aus.

Kosten: Ganzjahresreifen günstiger als Winterreifen?

Ein Ganzjahresreifen ist nicht unbedingt günstiger als ein Winterreifen. Gute All-Season-Reifen in 16 Zoll für gängige Kompaktwagen kosten zwischen 80 und 100 Euro pro Stück. Das entspricht in etwa dem Preis für Winterreifen gleicher Größe. Geld sparen kann man allerdings, indem man im Internet sowie beim Händler vor Ort Preise vergleicht und die Allwetter-Pneus nicht zur Hauptsaison im Herbst, sondern im Frühjahr oder Frühsommer kauft. Beim Kauf von Allwetterreifen sollte man auch den womöglich schnelleren Verschleiß einkalkulieren, der dazu führt, dass man früher einen neuen Satz Reifen benötigt.

Dann sind Allwetterreifen im Winter erlaubt (Symbol)

Allwetterreifen sind im Winter erlaubt. In Deutschland gibt es keine generelle Winterreifenpflicht, jedoch eine situationsabhängige (= situative Winterreifenpflicht). So dürfen Autofahrer:innen "bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch. Eis- oder Reifglätte" (§ 2 Abs. 3a StVO) nur auf Ganzjahresreifen fahren, wenn sie das Alpine- (dreigezacktes Bergpiktogramm mit Schneeflocke in der Mitte) oder auch 3PMSF-Kennzeichnung (Three Peak Mountain Snow Flake) genannt, auf der Flanke tragen. Reifen mit dem veralteten M+S-Zeichen genügen ab Oktober 2024 nicht mehr. Obwohl M+S-Reifen schon seit einiger Zeit nicht mehr im Handel angeboten werden, können sie noch auf manchen Fahrzeugen montiert sein. Die Übergangfrist für Winterreifen mit M+S-Kennzeichnung, die bis zum 21. Dezember 2017 hergestellt worden sind, läuft am 30. September 2024 aus. Wer dennoch ab Oktober 2024 mit Reifen unterwegs ist, die nur mit M+S (M+S steht für Matsch und Schnee) gekennzeichnet sind, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro sowie einen Punkt in Flensburg (Stand: Juli 2024).

Passen Ganzjahresreifen auch auf SUV oder Sportwagen?

Ja, auch für schwere und leistungsstarke Fahrzeuge sind Ganzjahresreifen im Angebot. So mancher Hersteller von SUV und Offroad-Fahrzeugen rüstet seine Modelle sogar ab Werk mit Allwetterreifen aus. Bei sportlichen Fahrzeugen mit viel Leistung ist es aber sinnvoll, saisonal zu wechseln, da im Sommer nur speziell für diese Jahreszeit entwickelte Pneus auch eine optimale Kraftübertragung beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven gewährleisten.