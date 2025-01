Vollwertiger Miniatur-Campervan von Frankia

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Zwei weitere Schlafplätze finden sich unter dem serienmäßigen Aufstelldach. Durch insgesamt drei Stofffenster fällt dort viel Tageslicht herein.

Der vom Hersteller in die Kategorie "Microliner" einsortierte Camper Frankia Yukon 51 SB ist gerade einmal 5080 mm lang.

Maximal viel Platz auf gerade einmal gut fünf Meter Außenlänge hat der Frankia Yukon 51 SB (2025) zu bieten. Buchstäblich "on top" kommen ein serienmäßiges Aufstelldach und eine vollwertige Bordküche. Hier der Grundriss sowie Preis des Ultrakompakt-Campers!

Preis: Frankia Yukon 51 SB (2025) ab 53.500 Euro

Es muss nicht immer ein ausgewachsener Campervan oder Kastenwagen (unsere Übersicht über die verschiedenen Wohnmobil-Bauarten) jenseits der Sechs- oder Sieben-Meter-Marke sein, um Sitzplätze und Schlafplätze für vier Personen plus vollwertiger Küche und großen Laderaum auf gut fünf Meter in ein und demselben Camper unterzubringen. Das sind nur wenige Zentimeter mehr an Außenlänge als zum Beispiel der aktuelle VW Passat ins Rennen um die Kombi-Krone bei den Mittelklasse-Pkw wirft.

Doch manchmal, wie im Falle des exakt 5080 mm kurzen Frankia Yukon 51 SB (2025), reicht ein variables Raumkonzept und ein Aufstelldach, um all das unter einen Hut zu bringen. Klingt nach dem "eierlegenden Microliner"? Ist es in gewisser Weise auch. Und hat seinen Preis: Zu haben ist der kleine Multifunktions-Campervan mit dem hohen Nutzwert ab 53.500 Euro (Preis: Stand Januar 2025).

Innenraum: Variable Klapp-Rückbank und vollwertige Küche

Damit er all dies im Campingalltag auch einlöst, kann so ziemlich jedes Möbelstück im Frankia Yukon 51 SB (2025) mehrere Aufgaben übernehmen. Das beginnt bei der dreisitzigen Rückbank, die auch als Übernachtungsmöglichkeit herhalten kann: Sie lässt sich herausnehmen, mehr oder weniger frei im Innenraum verschieben und auch im Außenbereich nutzen. Die Dreier-Sitzbank ist zu einem Bett im Format 1,86 x 1,24 m umbaubar (das sind die besten mobilen Campingbetten). Pünktlich zum Auftritt der Franken auf der Stuttgarter Camping- und Reisemesse CMT 2025 hat sie, genau wie das Innenraum-Design, noch einmal eine Überarbeitung erfahren. Laut Hersteller lässt sie sich nun noch einfacher zum Nachtlager umbauen. So viel Variabilität macht den Camper aus Herstellersicht besonders für Einsteiger:innen und Familien zu einer interessanten Option.

Insgesamt können in dem Frankia-Mini-Camper auf Renault-Trafic-Basis bis zu vier Personen übernachten. Dem ausklappbaren Hochparterre sei Dank: Denn unter dem serienmäßigen Aufstelldach des Frankia Yukon 51 SB (2025), das durch mehrere Stofffenster mit Licht und Luft versorgt wird, finden zwei weitere Mitreisende Platz. Hier beträgt die zur Verfügung stehende Liegefläche 1,90 x 1,39 m. Mehr Platz für alle vier Campingfans an Bord und einen Sitzplatz mehr bietet der große Modellbruder des Frankia Yukon 51 SB (2025), der 5480 mm lang ist. Folgerichtig hört dieser auf den Beinamen "SB 55".

Bemerkenswert für einen Camper dieser kleinen Klasse: Neben der beschriebenen Schlaf-Sitz-Bank und dem im Innen- wie im Außenbereich verwendbaren Tisch bringt der lediglich 1950 mm breite Frankia Yukon 51 SB (2025) eine kleine, aber vollausgestattete Küchenzeile mit. Sie verfügt über einen überraschend groß geratenen Zweiflamm-Gaskocher, der den Vergleich mit Kochern in wesentlich größeren Campervans nicht zu scheuen braucht (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), einen 49-l-Kühlschrank und über eine Auszieherweiterung für die Arbeitsplatte. Der mitgeführte Frischwassertank von 60 l ist ebenfalls recht üppig dimensioniert für ein Campingfahrzeug dieser Größenordnung. Er versorgt die Außendusche im Heck mit Frischwasser, die anstelle einer Nasszelle unterwegs für Erfrischung sorgt (wie sich Wasser im Wohnmobil professionell aufbereiten lässt).

Auch ansonsten fällt die serienmäßige Innenausstattung des Camper-Flohs bemerkenswert üppig aus: Sie beinhaltet neben den drehbaren Vordersitzen, die den Multifunktionstisch zur Sitzgruppe komplettieren, unter anderem Fahrradständer, Anhängerkupplung (hier unsere Übersicht über die besten Fahrradträger für die Anhängerkupplung), 110-Watt-Solarpanels und eine zweite Bordbatterie mit 105 Ah Kapazität. Eine 2000-W-Dieselheizung soll auch in der kühlen Jahreszeit für Komfort an Bord sorgen. Auch die Mitnahme dickerer Pullis und Outdoorkleidung sollte kein Problem darstellen. Denn mit einem Eigengewicht von gerade einmal 2410 kg in der Grundausstattung und bei einer 3010 kg technisch zulässiger Gesamtmasse bietet der Frankia Yukon 51 SB (2025) mehr als genug Spielraum für das Verstauen weiterer Camping-Ausrüstung (das braucht man als Grundausstattung für den Campingtrip). Platz dafür findet sich zwei großen Gepäckschubladen unter der Sitzbank und zwei Seitenschränken.

Basisfahrzeug: Renault Trafic

Der 2,0-l-Vierzylinder-Dieselmotor des aktuellen Renault Trafic (hier alle Infos zum aktuellen Modell des Renault Trafic), der für alle drei verfügbaren Grundrisse dieses Frankia-Campers als Basisfahrzeug dient, leistet serienmäßig 130 PS (88 kW). Die stärkere Motorisierung leistet 150 PS (96 kW) und kostet 2000 Euro mehr. Für die Sicherheit der Mitreisenden sollen unter anderem ein serienmäßiger Berganfahrassistent und die Reifendruckkontrolle sorgen (hier unser Überblick über Fahrassistenzsysteme). Überdies sind eine Klimaanlage, Einparkhilfe und Tempomat Teil des Serien-Komfortpakets des Frankia Yukon 51 SB (2025).

Wer es nicht nur praktisch, sondern auch modisch-bunt mag, sollte ein Blick auf das 600 Euro Aufpreis kostende Ausstattungspaket "Style" werfen. Der Kühlergrill hat dann Chrom-Einsätze. Ebenfalls empfehlenswert ist das "Assistenten-Paket", das für 1700 Euro extra Front- und Seitenradar, eine Rückfahrkamera sowie automatisch einklappbare elektrische und beheizbare Spiegel mit an Bord holt.