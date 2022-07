Nach einer 45-minütigen Reisepause ist der Akku von null auf 80 Prozent befüllt. Überschaubare Distanzen an die Nordsee oder in die Alpen dürften damit komfortabel zu schaffen sein.

Elektrische Wohnmobile sind noch immer rar gesät: Hier ist der niederländische Tonke EQV (2022) eine der wenigen Optionen. Er ist in zwei Ausstattungslinien verfügbar – das sind die Preise!

Elektromobilität und Wohnmobil – für viele Camperfans noch eine ungewohnte Kombination, nicht zuletzt wegen der vergleichsweise geringen Reichweiten. Der niederländische Wohnmobilprofi Tonke, bislang für Umbauten auf VW Bus-Basis bekannt, schafft aber nun Fakten. Der Tonke EQV (2022), aus dessen Namen sich schon die Basis Mercedes EQV ableiten lässt, fährt rein elektrisch und laut Werksangabe bis zu 356 Kilometer (WLTP) weit. In zwei Ausstattungslinien erhältlich, bietet der günstigere Adventure zum Preis ab 68.357 Euro (Stand: Juni 2022) auf einer Länge von 5140 Millimetern bei einem Kreuzchen am optionalen Einzelsitz für die Mittelreihe bis zu sechs Personen Platz. Die Campingausstattung beinhaltet das Aufstelldach mit 110 x 195 Zentimeter großem Bett sowie die Schlafsitzbank mit einer Fläche von 145 x 203 Zentimetern für insgesamt vier Nachtgäste. Wer sich autark versorgen möchte, wählt das für den Tonke EQV (2022) optional verfüg- und ausziehbare Küchenmodul im Heck mit Gaskocher und Wasseranschluss und mit einem weiteren Kreuzchen in der Ausstattungsliste auch mit Kühlschrank. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis: Tonke EQV (2022) als Adventure und Touring erhältlich

Als teurerer Touring bietet der Tonke EQV (2022) zum Preis ab 91.604 Euro (Stand: Juni 2022) Sitzplätze für fünf Personen sowie im Gegensatz zum Adventure eine fest eingebaute Schrank- und Küchenzeile. Letztere lässt sich auf Höhe der seitlichen Schiebetür ausklappen und beinhaltet Induktionskochfelder für zwei Töpfe und eine Kompressor-Kühlbox mit 36 Liter Fassungsvermögen. An der Anzahl der Schlafplätze unten und oben unter dem Aufstelldach ändert sich hingegen nichts. Ebenfalls an Bord ist ein Wechselrichter für 230-Volt-Steckdosen. Womit wir wieder beim Strom wären: Ist die 90-kWh-Batterie (netto) des 150 kW (204 PS) starken Tonke EQV (2022) leer, kann sie mit elf (AC) oder 110 kW (DC) geladen werden. Nach einer 45-minütigen Reisepause ist der Akku von null auf 80 Prozent befüllt. Überschaubare Distanzen an die Nordsee oder in die Alpen dürften damit komfortabel zu schaffen sein.

