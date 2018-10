Beim Erlkönig haben wir die Reifendimension entlarvt: Das Muscle Car fährt mit 305/30-ZR20 an der Vorderachse!

Nach eigenen Angaben wurden dem Instagram-Nutzer sinister_lifestyle diese Fotos zugespielt, die bisherige Eindrücke vom Fahrzeug – durch ein Teaser-Video und -Foto in Draufsicht – zu bestätigen scheinen.

Ist hier der Ford Mustang Shelby GT500 zu sehen? Wenn ja, ist damit die Premiere auf dem Detroit Auto Show 2019 verpatzt. Das Muscle Car erhält einen deutlich über 700 PS starken V8-Antrieb!

Zeigt ein Leak auf Instagram den Ford Mustang Shelby GT500? Damit wäre das spektakuläre Muscle Car mit 700-PS-V8 noch vor seiner kolportierten Premiere auf der Detroit Auto Show 2019 (14. bis 27. Januar) enttarnt – für Ford eine herbe Enttäuschung. Schließlich hat solch ein Sportwagen das Potenzial, eine ganze Messe für sich zu vereinnahmen. Nach eigenen Angaben wurden dem Instagram-Nutzer sinister_lifestyle diese Fotos zugespielt, die bisherige Eindrücke vom Fahrzeug – durch ein Teaser-Video und -Foto in Draufsicht – zu bestätigen scheinen. Eine Photoshop-Illustration ist daher mit recht hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Die Front des Ford Mustang Shelby GT500 (2019) ist den Foto zufolge deutlich geschärft und verfügt über riesige Lufteinlässe. Die Schlange befindet sich zentral im riesigen Kühlergrill. Dicke Rallyestreifen ziehen sich von der vorderen Spoilerlippe längs über die Motorhaube. Bemerkenswert ist, dass Ford beim Top-Mustang auf die Vorfacelift-Frontscheinwerfer setzt. Diese hatten in der Szene doch für große Kritik gesorgt und sind im Zuge der Modellpflege korrigiert worden. Mehr zum Thema: So kommt der Ford Mustang Hybrid

Ford Mustang Shelby GT500 (2019) im Teaser-Video:

Ford Mustang Shelby GT500 auf Detroit Auto Show 2019