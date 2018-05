... damit auch für ein dynamischeres Handling und mehr Grip in den Kurven sorgen. In ihm enthalten sind auch bereits alle Neuerungen des mittlerweile in den USA erhältlichen "Performance Pack Level 1".

In Deutschland muss man sich noch ein wenig gedulden, aber wenn die Facelift-Version des Mustang 2018 in den Handel kommt, dann vielleicht schon mit dem "Performance Pack Level 2" für den Mustang GT. Dieses schärft nicht nur das ...

Für das Ford Mustang Facelift (2017), zum Preis ab 39.000 Euro, sind ab Juni 2018 Upgrades lieferbar. Alles zu den Motoren. Und: Im Crashtest erzielt der Sportwagen drei Sterne.

Das Ford Mustang Facelift (2017) ist ab Juni 2018 mit einem Upgrade erhältlich: Die innovative Klappen-Auspuffanlage mit "Gute-Nachbarschaft"-Modus ist auch für den 290 PS starken 2,3-Liter-Vierzylinder lieferbar, der bei einem Preis von 39.000 Euro startet. Bislang war das aktive Ventil, mit dem Klangfarbe und Soundvolumen der Auspuffanlage vom Fahrer selbst bestimmt werden können, nur für die Fünfliter-V8-Variante mit 450 PS verfügbar. Für die stärkere GT-Version mit manueller Sechsgang-Schaltung, die mindestens 46.000 Euro kostet, ist eine neue Motor-Abstimmung verfügbar, die ein sanfteres Zurückschalten bei sportlichem Sound ermöglichen soll. Der ehemalige V6, als goldene Mitte zwischen V8 und Vierzylinder, entfällt ersatzlos. Mit der Modellpflege wird nun eine neue Zehngang-Automatikan geboten angeboten, die die bisherige Sechsgang-Automatik ersetzt. Sie ist für beide Motoren zum Aufpreis von 2500 Euro erhältlich. Das neue Upgrade umfasst auch das B&O-Play-Sound-System, das optional für alle Mustang-Modelle verfügbar und mit Apple- und Android-Smartphones kompatibel ist. Auch mit einem sichtlich aufgefrischten Design möchte der Mustang seinem ärgsten Konkurrenten – dem Chevrolet – zusetzen. Die nach oben gehenden und deshalb gerne mal kritisierten Frontscheinwerfer verschwinden, die neuen, serienmäßigen aus LED-Technik leuchtenden Scheinwerfer schauen deutlich grimmiger drein. Kiemen in der Motorhaube und der tiefer positionierte sowie profiliertere Kühlergrill verstärken den Eindruck eines angriffslustigen Muscle Cars. Hinten röhrt im GT der neue Fünfliter-Achtzylinder aus vier ebenso neu gestalteten Auspuffendrohren, der 2,3-Liter-Vierzylinder (EcoBoost) muss sich mit zweien begnügen. Eyecatcher: Passend zur Front leuchten die Rückleuchten aus zeitgemäßer LED-Technik. Und: Mit dem Upgrade kommen auch neue Vintage-Lackierungen in die Farbpalette, wie beispielsweise "Dark Highland Green" als Originalfarbe des Mustang Bullit, der vor 50 Jahren im gleichnamigen US-Blockbuster mit Steve McQueen eingesetzt wurde.

Ford Mustang Facelift (2017) im Video:

Preis: Ford Mustang Facelift (2017) ab 39.000 Euro

Das Ford Mustang Facelift (2017) erhielt eine überarbeitete Fahrwerksabstimmung mit neuen Dämpfern, zusätzlichen Verstrebungen und ein optionales Dämpfersystem namens MagnetRide. Mit dem Facelift rollt das Muscle Car je nach Wunsch auf einem von 12 verschiedenen Felgendesigns in der Größe 18 bis 20 Zoll. Zudem ergänzen drei neue Lackierungen das Farbspektrum auf nunmehr zwölf Töne. Im Innenraum kann der Kunde nun aus fünf verschiedene Lederbezüge und Armaturenverkleidungen seinen Lieblingsanstrich wählen. Wer es noch atmosphärischer haben möchte, kann seinen Innenraum mit dem MyColor-Ambientlightning in der Sonderausstattung Premium zusätzlich stimmungsvoll ausleuchten. Das optionales "Carbon-Sport-Paket" beschert dem Amerikaner Carbon-Blenden an Armaturenbrett und Schaltknauf sowie Alcantara an Türverkleidungen und Sitzen. Das beheizbare Lenkrad und gekühlte wie beheizte Sitze gehören ebenfalls dazu. Neben dem fast schon obligatorischen Anlasser-Button fährt Ford im Mustang Facelift (2017) sein SYNC-3-Infotainment-System auf und erweitert die Assistenzsysteme um ein Reifendruck-Kontrollsystem und eine Rückfahrkamera. Ebenfalls erhältlich sind Assistenzsysteme wie der Spurhalte-Asstistent, der Notbremsassistent mit Fußgänger-Erkennung und der adaptive Tempomat mit Abstandswarnung. Außerdem hält ein zwölf Zoll großes digitales Cockpit mit den drei wählbaren Programmen Normal, Sport und Track Modus in das Muscle Car Einzug.

Zwei Performance Packs für den Mustang GT

In Deutschland muss man sich noch ein wenig gedulden, aber wenn das Ford Mustang Facelift (2017) in den Handel kommt, dann dürfte schon kurze Zeit später das "Performance Pack Level 2" für den Mustang GT zur Verfügung stehen. Dieses schärft nicht nur das Aussehen des Ponycars noch einmal kräftig nach, sondern soll mit dem deutlich tiefer angebrachten Frontsplitter, den Seitenschwelleraufsätzen, einem modifizierten Diffusor sowie der Spoilerlippe am Heck für mehr Anpressdruck und damit auch für ein dynamischeres Handling und mehr Grip in den Kurven sorgen. In ihm enthalten sind auch bereits alle Neuerungen des in den USA bereits erhältlichen "Performance Pack Level 1", darunter das tiefer liegende Fahrwerk mit verstellbaren Dämpfern, einer direkter übersetzten Lenkung, größerem Kühler, einer Brembo-Sportbremsanlage mit Sechs-Kolben-Sätteln und Recaro-Sportsitze im Innenraum. Wann die beiden Stufen des Performance-Pakets in Deutschland erhältlich sein werden, steht derzeit noch nicht fest.

Beim Crashtest im Januar 2017 verwies Ford noch auf das Facelift-Modell, das mit neuen Sicherheitsfeatures das Ergebnis verbessern sollte. Die Gesamtwertung steigt immerhin um einen Stern. © Euro NCAP

Ford Mustang Facelift (2017) im Crashtest