Die Amerikaner:innen erwecken mit dem Ford Mustang Mach 1 (2021) eine alte Legende zu neuem Leben und schicken sie auch nach Deutschland. Der V8-Motor erstarkt mit der Hilfe von Shelby. Wir nennen die technischen Daten und den Preis.

Zwischen den normalen Mustang und den Shelby-Varianten darf seit Frühjahr 2021 der Ford Mustang Mach 1 zum Preis ab 60.800 Euro (Stand: Mai 2021) Krawall machen. Fans wird der Name ziemlich bekannt vorkommen: Bereits von 1969 bis 1978 und nochmal 2004 trugen ihn besonders schnelle Ford Mustang. Um die Legende adäquat zu würdigen, versetzt Ford Performance dem Coupé auch in der neuen Auflage einen ordentlichen Schuss Sportlichkeit – sowohl auf als auch unter dem Blech. An der Front fällt sofort auf, dass wir es nicht mit einem üblichen Mustang zu tun haben: In den Kühlergrill hat Ford große Runde Ausbuchtungen geschaffen, in denen beim Mach 1 vor fünf Dekaden Zusatzscheinwerfer verborgen waren. Darüber macht sich ein schwarzer Zierstreifen zwischen zwei Lufteinlässen breit – ein Verweis auf die schwarz lackierten Motorhauben seiner Vorgänger. In derselben Farbkombination zieht sich am Ford Mustang Mach 1 (2021) ein Zierstreifen am Schweller entlang. Und zwischen den Rückleuchten prangt das Logo, das den Mustang endgültig als Mach 1 zu erkennen gibt. Insgesamt sind acht spezielle Farbkombinationen erhältlich. Mehr zum Thema: Das ist der Ford Mustang Bullitt

Preis & technische Daten des Ford Mustang Mach 1 (2021)