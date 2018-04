Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten Limousine Türen 3-5 Abmessungen (L/B/H) 4040/1734/1476 Leergewicht 1108–1188 kg Leistung 70-200 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 12.950 Euro

Wie viel Größe in einem Kleinwagen stecken kann, soll der Ford Fiesta der achten Generation zeigen. In der Basisausstattung beträgt der Preis für den neuen Fiesta 12.950 Euro! Im Euro NCAP Crashtest erlangt der Kleinwagen die Bestnote.

Der Ford Fiesta gehört nicht nur in Deutschland zu den beliebtesten Kleinwagen überhaupt. Wozu natürlich auch der Preis beiträgt, der für den neuen Kleinwagen bei 12.950 Euro (Ausstattungslinie Trend) beginnt. Dabei hat der Ford Fiesta (2017) den 70 PS starken 1,1-Liter-Benziner und Annehmlichkeiten wie Tempomaten sowie Berganfahr-Assistenten und Spurhalte-Assistenten an Bord. Zum Marktstart stehen zudem die höher positionierten Ausstattungslinien Cool & Connect sowie Titanium bereit. Auf der IAA wurde die Topausstattung Vignale vorgestellt und kurz darauf folgt der sportlichere ST-Line, im Frühjahr 2018 kommt schließlich das Crossover-Modell Active. Pünktlich zum 40. Geburtstag der Baureihe ließ Ford den Fiesta unter den Augen der Führungsmannschaft aus Detroit vom Stapel. Nachdem die Rheinländer zuvor mit dem unprätentiösen Preisbrecher Ka+ eine neue Basis für ihr Kleinwagengeschäft gelegt habe, ziehen sie den Fiesta in der achten Generation nun ein wenig nach oben. Das gilt für die Abmessungen mit sieben Zentimetern mehr Länge und einem Zentimeter mehr Breite für ein wenig mehr Platz im Innenraum und mehr noch für die Ausstattung. Denn die Entwickler des Ford Fiesta (2017) bedienen sich nicht nur beim größeren Focus, sondern führen auch ein paar ganz neue Extras ein und rüsten ihren Bestseller so zum angeblich "technologisch fortschrittlichsten Kleinwagen" der Welt auf. Damit soll der Fiesta all jene Käufer ansprechen, "die sich bewusst für ein kompakteres Modell entscheiden, aber die Qualität und die Ausstattung eines teureren Fahrzeugs erwarten," sagt Europachef Jim Farley.

Ford Fiesta ST (2017) im Video:

Preis: Ford Fiesta (2017) ab 12.950 Euro

Den neuen Führungsanspruch rechtfertigt der Ford Fiesta (2017) mit Premieren wie einem Notbremsassistenten, der selbst bei Dunkelheit auch Fußgänger erkennt, oder einer Einparkautomatik, die neben der Lenkung auch die Bremse betätigt. Außerdem gibt es mit Hilfe von zwei Kamera-, drei Radar- und zwölf Ultraschallmodulen eine komplette Rundum-Überwachung, die üblichen Hilfen für Spurführung und Spurwechsel sowie eine Elektronik, die beim Rangieren vor rückwärtigem Querverkehr warnt. Während sich der achte Ford Fiesta außen nur sehr dezent weiterentwickelt und selbst seiner Erbauer von einer Evolution sprechen, haben die Kölner innen eine Revolution vom Zaun gebrochen und das Cockpit komplett umgestaltet. Die Armaturen werden nun dominiert von einem riesigen Touchscreen, der frei über der Mittelkonsole thront und zur Bühne für das weiterentwickelte Infotainmentsystem Sync3 wird. Dazu gibt es den Ford Fiesta (2017) auf Wunsch mit einer Audio-Anlage von B&O Play sowie einer Finesse, wie man sie sonst eher eine Klasse höher erwartet. Das gilt für die Materialauswahl genau wie für ein paar Ausstattungsoptionen, zu denen nun zum Beispiel erstmals ein Panorama-Dach zählt, das man wie in den großen Baureihen auch öffnen kann.

Ford Fiesta ab sofort beim Händler

Weniger Überraschungen gibt es unter der Haube. Dort setzt Ford Fiesta (2017) vor allem auf seinen hoch gelobten Einliter-Benziner, den die Kölner gleich in drei Varianten anbieten. Es gibt den Dreizylinder-Turbo mit 100, 125 und 140 PS und dank einer neuen Sechsgang-Schaltung im besten Fall mit gerade mal 95 g/km. Der neue 1,1-Liter-Dreizylinder (ebenfalls Benziner) ist mit 70 oder 85 PS erhältlich. Alternativ gibt es einen Diesel mit 1,5 Litern Hubraum, der in der Basisversion nun 85 und in einer neuen Power-Variante 120 PS leistet und im besten Fall auf 82 g/km kommt. Zwar spielen die Kölner in der Liga der Kleinwagen dank Ka+ und Fiesta nun mit zwei Sturmspitzen, doch reicht das in ihren Augen noch immer nicht für eine erfolgreiche Breitseite. Um die Trefferquote weiter zu erhöhen, wird die Fiesta-Familie weiter aufgefächert: Neben den üblichen Modellvarianten bis hinauf zur ST-Line gibt es den Keinwagen deshalb vom Start weg auch als besonders noblen Vignale sowie als aufgebockten Active in Trekking-Montur für Outdoor und Abenteuer. Diese Ergänzung passt zur Historie, sagt Europachef Farley: "Denn der Fiesta konnte seine 40 Jahre lange Erfolgsgeschichte nur schreiben, weil er seinen Kunden immer wieder etwas neues zu bieten hatte." Und jetzt schreiben sie in Köln das nächste Kapitel.

Im Crashtest zeigt sich der Fiesta vorbildlich und bekommt fünf Sterne. © Euro NCAP

Crashtest-Ergebnis des Ford Fiesta

Erfreuliches Ergebnis für den Ford Fiesta (2017) beim Euro NCAP Crashtest: der kleine Stadtflitzer erzielt die Bestwertung von fünf Sternen. Der Schutz der Insassen ist beim Ford Fiesta vorbildlich. Sowohl Erwachsene (87 Prozent) als auch Kinder (84 Prozent) müssen allenfalls leichte Verletzungen fürchten. Auf dem Rücksitz besteht jedoch die Gefahr, dass sich Erwachsene bei einem Frontalcrash an der Brust verletzen genauso wie kleine Kinder bis sechs Jahre. Obwohl er keine aktive Motorhaube besitzt, schneidet der Kleinwagen auch in Sachen Fußgängerschutz gut ab (64 Prozent). Verletzungsrisiko besteht laut Crashtest lediglich seitlich an den A-Säulen. Optional bietet der Fiesta mit Fußgängererkennung und Notbremsschutz noch mehr Sicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Der Ford Fiesa (2017) schneidet auch bei den Assistenzsystemen gut ab (60 Prozent), muss aber Punkte lassen, da der Notbremsassistent nur optional erhältlich ist und auf die aktive Motorhaube verzichtet wurde.

