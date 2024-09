Geräumiger Franzose mit Stern

Serienmäßig ist ein Hubbett an Bord. Dieses senkt sich per Knopfdruck elektrisch von der Decke und bietet zwei Personen Platz.

Darauf ist man in Benet im Département Vendée wohl stolz: Sterne zieren die Dekorfolien an Seite und Heck – ähnlich zum Mercedes-EQE-Kühlergrill.

Unbekannter Name mit bekanntem Gesicht: Die hierzulande noch wenig verbreitete französische Campermarke erweitert das Teilintegrierten-Angebot um den Fleurette Elister (2024) nach oben. Mit dem 7,3 m lange Camper setzen die Westfranzös:innen erstmals auf den Mercedes Sprinter. Alle Infos zu Ausstattung und Preis.

Preis: Fleurette Elister (2024) ab 109.190 Euro

Chausson ist hierzulande als französischer Wohnmobil-Hersteller eventuell noch geläufig, Challenger kennen Expert:innen, aber Fleurette? Die Campingmarke mit Premiumanspruch aus dem westfranzösischen Benet im Département Vendée gehört zu den unbekannteren Konkurrenten der etablierten Größen auf dem hiesigen Markt. Dabei rollen bereits seit 1967 unweit der Atlantikküste Reisemobile aus den Hallen der Schreinerei Fleurette Constructeur, darunter auch einige Fahrzeuge im Auftrag, wie etwa der Westfalia Kelsey. Was damals wie heute gilt: Die Reisemobile sind laut Aussage des Herstellers – bis auf das Fahrgestell – noch vollständig "Made in France".

Die neueste Erweiterung des Portfolios nennt sich Fleurette Elister (2024) und ist ein 7,3 m langer Teilintegrierter auf Basis des Mercedes Sprinter. Zwei Grundrisse werden zum Marktstart angeboten, der 73LMF mit Doppelbett im Heck für mindestens 109.190 Euro sowie den 73LJF mit Einzelbetten für 109.790 Euro (Alle Preise: Stand September 2024). Bis auf den hinteren Schlafbereich sind die beiden Grundrisse identisch. Besonderes Detail: Am Heck des Campers macht nicht nur der zentrale Stern über den LED-Rückleuchten auf die Basis aufmerksam, sondern auch die schwarze Zierfolie auf der weißen Rückwand. Sie ist – wie der Kühlergrill des Mercedes EQE – mit kleinen Sternen durchzogen. Auf die neue Plattform ist man bei Fleurette also sichtlich stolz.

Innenraum: Viel Stauraum und edle Materialien

Sternmotive finden sich auch im Innenraum des Fleurette Elister (2024) wieder. Hier als Print auf den Gardinen. Denn diese hat das Premium-Reisemobil für Traditionalist:innen tatsächlich auch 2024 noch zusätzlich zu den Verdunkelungsrollos. Lässt man den Blick durch das Interieur schweifen, fallen viele klassische Details auf, die auch genauso gut in einen Liner passen.

Vorne erwartet Camper:innen etwa eine großzügige Sitzgruppe für fünf Personen mit laut Fahrzeugpapieren vier Sitzplätzen, auf Wunsch auch mit lederbespannten Sitzmöbeln. Die drehbaren Fahrerhaussessel bilden zusammen mit einer an der Seitenwand entlang angebrachten Zweier-Sitzbank auf der linken Fahrzeugseite und einem Einzelsessel auf der gegenüberliegenden Seite in U-Form ausgerichtet das Zentrum des luftigen und lichtdurchfluteten Wohnraumes. Besonders für einen Teilintegrierten ist diese Aufteilung eher ungewöhnlich. Außergewöhnlich ist auch die knapp unter der Dachkante platzierte zweite Fensterreihe. Sie sorgt für mehr Tageslicht an Bord des Teilintegrierten, während über dem Fahrerhaus ein Dachfenster in der T-Haube für weiteres Sonnenlicht sowie Frischluft angebracht ist.

Über der Sitzgruppe senkt sich bei Bedarf das zweite Bett herab. Das Doppelbett (120 x 200 cm) ist serienmäßig an Bord und macht den Elister so zum Schlafwagen für vier. Die festen Hauptbetten befinden sich im Heck – und sind der größte Unterschied zwischen den Grundrissen. Der 73LMF kommt mit zwei Einzelbetten (80 x 200 cm), der 73LJF mit einem Queenbett (150 x 190 cm).

Zwischen Sitzgruppe und Schlafzimmer befinden sich Küche und Raumbad. Die Küche schließt sich offen an den Wohnraum an, der Küchenblock mit großen Schubladen und Zweiflammen-Gaskocher ist an der linken Fahrzeugseite vom gegenüberliegenden Kompressor-Kühlschrank (150 l mit 29 l Gefrierfach) separiert. Auch im Bad wird separiert: Die Duschkabine steht an der linken Fahrzeugseite, das WC mit Waschbecken in einem abtrennbaren Raum an der rechten. Die Tür des WCs fällt auch an der zur Küche angrenzenden Trennwand ins Schloss und schafft so ein abtrennbares Ankleidezimmer im Fahrzeugheck – oder einen Rückzugsort mit Privatsphäre.

Unter dem Heckbett bleibt genug Platz für eine Heckgarage mit bis zu 2500 l Stauraum. Der Gaskasten (für 6 kg) sitzt unter den Küchenschrank und ist von außen zugänglich – denn einzig der Herd benötigt an Bord Gas. Geheizt wird serienmäßig mit Diesel (Truma Combi 4 D), auf Wunsch auch mit Elektro-Mischbetrieb (Truma Combi 4 ED). Für Autarkie sorgt indes auch die serienmäßige 100-Ah-Lithium-Aufbaubatterie. Sie wird zudem von einem vorinstallierten 150-W-Solarmodul auf dem Dach gespeist. Gegen Aufpreis lässt sich anstelle der 100-Ah-Batterie auch ein Akku mit 150 Ah im Elister einbauen.

In der Heckgarage befindet sich auch eine Duschbrause für den Außenbereich. Insgesamt stehen für den Camper 120 l Frischwasser (Fahrbefüllung: 20 l) bereit, der Abwassertank fasst 110 l. Die Grauwasserentsorgung geschieht sehr komfortabel elektrisch gesteuert per Knopfdruck aus dem Cockpit – schmutzige Hände muss sich an Bord des feinen Franzosen niemand machen.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Erstmals setzt der französische Hersteller mit dem Fleurette Elister (2024) auf den Mercedes Sprinter als Basisfahrzeug. Der schwäbische Transporter kommt in der Basis mit einem 150 PS (110 kW) starken 2,2-l-Turbodiesel samt Sechsgang-Schaltgetriebe. Eine Neunstufen-Wandlerautomatik gibt es gegen Aufpreis. Optional lässt sich auch die 170-PS-Version (125 kW) des Vierzylinders ordern, dann jedoch stets in Verbindung mit dem Automatikgetriebe. Es bleibt jedoch beim Vorderradantrieb, einen Allrad-Sprinter bietet Fleurette nicht an. Serienmäßig wird der Elister mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg ausgeliefert. Auf Wunsch ist jedoch auch eine Auflastung auf 4100 kg möglich.

Der Armaturenträger des Sprinter wird serienmäßig mit dem 10,25-Zoll-MBUX-Infotainmentsystem ausgerüstet, hinzu kommen eine elektronische Parkbremse, eine halbautomatische Klimaanlage und ein Tempomat. Fleurette baut zudem immer eine Rückfahrkamera ein. Die meisten Fahrsicherheitssysteme verstecken sich jedoch hinter optionalen Paketen und sind oft nur zusammen mit der Automatik verfügbar. Dann folgt jedoch mit Spurhalte- und Abstandregelassistent, Müdigkeitswarner und Verkehrszeichenerkennung ein Sammelsurium an Assistenten.