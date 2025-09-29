close
Elektroautos mit bester Langstreckentauglichkeit: Top-14

Victoria Zippmann Leitende Redakteurin

Wer lange Strecken mit dem Auto fährt, muss auch hin und wieder Pause machen, um sich zu erholen. Diese Pause hat der ADAC in seine Studie mit einfließen lassen, wie langstreckentauglich E-Autos tatsächlich sind. Das sind die Top-14 der Reisestromer!

Langstreckentaugliche E-Autos als Collage aus Hyundai Ioniq 6, Polestar 2 und Volvo XC40.
Langstreckentaugliche E-Autos

Der ADAC hat bei seinem Testergebnis 14 Elektroautos als "voll langstreckentauglich" eingestuft.

Foto: Hersteller / Collage: AUTO ZEITUNG
Inhalt
  1. ADAC hat Langstreckentauglichkeit von E-Autos untersucht
  2. So ist der ADAC bei der Studie vorgegangen
  3. Diese Elektro-Modelle kommen laut ADAC am weitesten
  4. "Voll langstreckentauglich" mit über 750 km Gesamtreichweite
  5. "Langstreckentauglich": Diese E-Autos schaffen über 700 km
  6. Schlusslichter der ADAC-Studie

 

ADAC hat Langstreckentauglichkeit von E-Autos untersucht

Elektroautos wird nach wie vor häufig nachgesagt, sie würden sich nur bedingt für lange Strecken eignen. Doch bei längeren Fahrten mit dem E-Auto zählt längst nicht nur die Reichweite mit vollem Akku, sondern unter anderem auch die Ladeleistung bei einem Zwischenstopp. Aus diesem Grund hat der ADAC eine Langstrecken-Studie mit über 80 verschiedenen Modellen angefertigt. Dabei soll die Frage beantwortet werden, wie weit man mit den verschiedensten Elektroautos kommt, wenn man mit vollem Akku losfährt und bei zehn Prozent SoC für 20 min nachlädt. Das erfreuliche Ergebnis der Studie: 14 elektrische Modelle schaffen über 750 km Gesamtreichweite und erhalten vom ADAC damit das Urteil "voll langstreckentauglich". Weitere sechs Modelle schaffen immerhin 700 km und bilden gemeinsam die Top-14 der E-Autos mit der besten Langstreckentauglichkeit.
Der BMW i7 M70 xDrive (2023) im Video:

 
 

So ist der ADAC bei der Studie vorgegangen

Grundlage der Untersuchung sind die vom ADAC ermittelten Reichweiten in seinem Ecotest. Sie fließen mit 90 Prozent in die Berechnungen der Reisetauglichkeit ein. Zudem wird angenommen, dass Autofahrende bei einem Restakkustand von zehn Prozent zur nächsten Ladesäule (hier eine Übersicht für öffentliches Laden) fahren, um ihr E-Auto aufzuladen. Die Ladepause hat der ADAC mit 20 min beziffert und errechnet, wie viel weitere Kilometer Reichweite in der Zeit an einer Schnellladesäule unter Idealbedingungen "hinzugetankt" werden können. Die Summe ergibt dann die vom ADAC ermittelte "Gesamtreichweite", an der festgemacht wird, ob ein E-Auto langstreckentauglich ist oder nicht.

Der Autoclub hat nach folgendem Schema bewertet:

  • Über 750 km Gesamtreichweite: "voll langstreckentauglich"

  • 750 bis 500 km Gesamtreichweite: "langstreckentauglich"

  • 500 bis 400 km Gesamtreichweite: "bedingt langstreckentauglich"

  • unter 400 km Gesamtreichweite: "kaum langstreckentauglich"

Die Ergebnisse richten sich wie erwähnt nach den Idealbedingungen. Es ist also in der Praxis zu berücksichtigen, dass Außentemperaturen, Fahrweise und der Zustand der Akkuzellen Einfluss auf die Reichweite haben und bei der Untersuchung des ADAC nicht berücksichtigt wurden. Beim Kauf eines Elektroautos rät der ADAC, nicht nur auf die angegebene WLTP-Reichweite zu achten, sondern auch auf Akkugröße sowie Ladeleistung.

 

Diese Elektro-Modelle kommen laut ADAC am weitesten

Das Modell, das bei der ADAC-Langstreckenstudie am besten abgeschnitten hat, ist der Hyundai Ioniq 6. Mit Hinterradantrieb und einem 77 kWh großen Akku schafft er es 931 km weit. Seine Vorteile liegen in der hohen Effizienz und der hohen Ladeleistung. "Mit diesem Modell könnte man mit einer 20-minütigen Ladepause von Kiel bis zu den Alpen komplett durch Deutschland fahren", lobt der ADAC die Langstreckentauglichkeit des Ioniq 6.

Auf Platz zwei fährt der Lucid Air Grand Touring AWD mit einer Gesamtreichweite von 895 km, die er nicht zuletzt aufgrund seiner großen 112-kWh-Batterie schafft, denn er ist etwas weniger effizient als der Ioniq 6. Bei Platz drei zeigt sich der ADAC überrascht, denn ihn belegt das 2585 kg schwere Allrad-SUV BMW iX xDrive50, der 835 km Gesamtreichweite erreicht.

 

"Voll langstreckentauglich" mit über 750 km Gesamtreichweite

Elektro-ModellGesamtreichweite
bei 20 min
Ladepause		Reichweite
(100 bis
10 % SoC)		Reichweite
nach 20 min
Nachladen
Hyundai Ioniq 6 2WD (77,4 kWh)931 km502 km429 km
Lucid Air Grand Touring AWD859 km550 km309 km
BMW iX xDrive50835 km553 km282 km
Mercedes EQS 450+825 km521 km304 km
Mercedes EQE SUV 350+806 km503 km303 km
Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh)801 km481 km320 km
Nio ET5 Touring 100 kWh792 km466 km326 km
Hyundai Ioniq 5 2WD (77 kWh)786 km423 km363 km
Mercedes EQE 350+783 km480 km303 km
Hyundai Ioniq 6 4WD (77,4 kWh)782 km422 km360 km
Mercedes EQS 580782 km488 km294 km
BMW i7 xDrive60780 km491 km289 km
Tesla Model X Max. Reichweite763 km476 km287 km
Volvo XC40 Recharge Single Motor 79 kWh750 km450 km300 km
 

"Langstreckentauglich": Diese E-Autos schaffen über 700 km

ElektroautoGesamtreichweite
bei 20 min
Ladepause		Reichweite
(100 bis
10 % SoC)		Reichweite
nach 20 min
Nachladen
Tesla Model S Maximale Reichweite743 km459 km284 km
BMW i5 eDrive40743 km453 km290 km
Hyundai Ioniq 5 4WD (77 kWh)730 km393 km337 km
BMW i4 iDrive40 (84 kWh)721 km444 km277 km
VW ID.7 Pro711 km437 km274 km
Nio ET5 100 kWh701 km481 km220 km
 

Schlusslichter der ADAC-Studie

Mit dem Urteil "kaum langstreckentauglich" wurden insgesamt 14 Elektro-Modelle versehen. Sie schaffen trotz 20-minütiger Ladepause keine 400 km. Die Modelle auf den letzten drei Plätzen machen sogar schon bei weniger als 300 km schlapp: Der Dacia Spring 65 erreicht eine Gesamtreichweite von 252 km, der Mazda MX-30 EV kommt 237 km weit und dem Fiat 500 23,8 kWh geht bereits nach 233 km der Saft aus.

Tags:
