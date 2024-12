Kleiner Campervan von Dethleffs will hoch hinaus

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Grundriss des neuen Dethleffs Globevan zeigt, wie geschickt in dem Campervan der Platz ausgenutzt wird.

In den Staufächtern im links hinteren Heckbereich kommen die nötigsten Campingutensilien unter.

Eine, wenn mit 16 l Volumen auch sehr kleine Kompressor-Kühlbox findet gegen Aufpreis ebenfalls Platz an Bord.

Mit dem Tisch in der Mitte und den gedrehten Frontsitzen sowie der Sitzbank drumherum entsteht eine Sitzgruppe, die durchaus Wohnmobil-Charakter hat.

Der Kompakt-Camper Globevan von Dethleffs misst in der Außenlänge weniger als fünf Meter, bringt aber alles mit, was ein vollwertiges Campingfahrzeug braucht. Ein Aufstelldach gehört auch dazu!

Ultrakompakt, urban, alltagtauglich und doch voll ausgestattet: Auf diese Formel lässt sich das Konzept des nicht einmal fünf Meter langen Dethleff Globevan (2024) bringen, den es neuerdings auch auf Fiat-Basis gibt. Hier gibt es alle Infos zu Grundriss und Preis!

Preis: Dethleffs Globevan (2024) auf Fiat-Basis ab 56.999 Euro

Mit dem neuen Dethleffs Globevan (2024) auf Fiat-Ulysse-Basis hat der Wohnmobil-Hersteller aus dem Allgäu seit kurzem seine bestehenden Kompakt-Campervan-Reihen Dethleffs Globevan Camp One (zu den Fahreindrücken unserer Redaktion, hier) und Globevan Camp Two, die jeweils auf dem Ford Transit Custom aufbauen, einen weiteren kompakten "Urban Camper" zur Seite gestellt – zu unserer Übersicht von Kompakt-Campervans mit Einzelbetten unter sechs Metern. Die Preise für den kleinen, aber vielseitigen Italo-Camper starten bei 56.999 Euro (Alle Preise: Stand Dezember 2024).

Mit einer Außenlänge von gerad einmal 4960 mm und einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3100 kg versteht sich der kompakte Viersitzer aus dem Hause Dethleffs als rundum alltagstaugliches Campingfahrzeug, mit dem auch Einkäufe oder der Weg zum Sport problemlos erledigt werden können. Nicht ohne Stolz betont die Hymer-Tochter, dass der neue Dethleffs Globevan (2024) mit einer Außenhöhe von 1990 mm problemlos "auf normale Parkplätze und sogar in Parkhäuser" passt. Wo er in der Länge vermutlich von so manchem großen SUV oder Siebensitzer-Familienvan sogar noch überragt wird – aber das nur am Rande!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Camper-Vollausstattung mit Ausziehküche

Auch wenn der Dethleffs Globevan (2024) in puncto Abmessungen fast im Pkw-Format daherkommt, soll er alles mitbringen, was man von einem vollwertigen Wohnmobil erwarten darf: Serienmäßig ist der Globevan mit drehbaren Vordersitzen, vier Sitz- und Schlafplätzen einer herausnehmbaren Campingküche ausgestattet. Der Küchenblock mit Zweiflamm-Gaskocher, Gaskasten sowie jeweils zehn Liter fassenden Frisch- und Abwassertanks kann mit wenigen Handgriffen durch die linke Schiebetür herausgenommen und als Outdoor-Küche verwendet werden (zu unserem Camping-Gaskocher-Vergleichstest, hier).

Für 799 Euro Aufpreis ist eine, in den Küchenblock integrierte 16-l-Kompressor-Kühlbox erhältlich (die besten Kompressor-Kühlboxen im Vergleich, hier). Eine zweite, ebenfalls 799 Euro extra kostende Gefrierkühlbox mit 13 l Volumen passt zwischen die Vordersitze. Befestigungsschienen am Boden sollen im Alltagsbetrieb für viel Flexibilität sorgen.

Foto: Dethleffs

Und das tut sie auch! Besonders, wenn es darum geht, den Innenraum zur "Instant-Sitzgruppe" umzugestalten. In die praktische Schiene lässt sich nämlich mit wenigen Handgriffen der serienmäßige Multifunktionstisch einhängen, sodass im Zusammenspiel mit der Sitzbank und den drehbaren Vordersitzen im Nu eine einladende Sitzgruppe mit Esstisch entsteht. Steht die Küche im Freien, lässt sich die Tischplatte ebenfalls in der Schiene einhängen und als Outdoor-Essgelegenheit nutzen. Wird der Multifunktionstisch einmal gar nicht benötigt, findet er einen festen Platz hinter der Sitzbank.

Aufstelldach als Sahnehäubchen: Zusatzschlafplatz für zwei

Buchstäblich das Sahnehäubchen auf dem neuen Dethleffs Globevan (2024) ist das integrierte Aufstelldach, das eine sehr geringe Aufbauhöhe mitbringt. Die Liegefläche im Aufstelldach misst dennoch 2,00 x 1,20 m. Dank einer hochwertigen Matratze auf Tellerfedern soll sie Schlafkomfort auf höchstem Niveau bieten (wie man mit etwas weniger Aufwand und Komfort beim Campen übernachten kann, hier). Der serienmäßige Zusatzschlafplatz in luftiger Höhe streckt sich über die gesamte Länge des Fahrgastraums und fügt sich optisch schlüssig ins Gesamtdesign des neuen Dethleffs Globevan (2024) ein. Kleiner Wermutstropfen: Wünscht man fürs Dach eine Lackierung in Wagenfarbe und nicht in "Gelato-Weiß", kostet das 1299 Euro extra.

Foto: Dethleffs

Eine Dachreling zum Anbau von Zubehör aus der Aufpreisliste des schwäbischen Herstellers wie einen Seitenmarkise (969 Euro Aufpreis) oder Dachträger zum Transport von Fahrrädern oder anderen Sportgeräten gehört ebenso zum Serienumfang. Um die oben schlafenden Campingfans bestmöglichen Panorama-Ausblick und viel Frischluftzufuhr zu ermöglichen, lässt sich die vordere Wand mittels Reißverschluss komplett öffnen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Wird das Fahrzeug unten durch die 2.399 Euro extra kostende Dieselstandheizung erwärmt, soll der luftdurchlässige Rost dafür sorgen, dass die Wärme bis zur oberen Matratze gelangt und diese angenehm temperiert. Ob dies bei wirklich winterlichen Temperaturen auch in der Praxis funktioniert, sei zunächst mal dahingestellt. Für ausreichende Beleuchtung nach Einbruch der Dunkelheit sorgen im Schlafdach zwei flexibel schwenkbare Schwanenhalsleuchten mit USB-Anschlüssen, die direkt neben dem Bett angebracht sind.

Auf der linken Heckseite fest in den Innenraum eingebaute Schränke sowie unter dem Dach bieten Stauraum für Wäsche und die üblicherweise auf einem Wochenendtrip benötigten Campingutensilien (was man als Einsteiger:in als Grundausrüstung zum Campen braucht, hier). Umgeklappt fügt sich die Sitzbank passgenau zwischen die links liegenden Schränken und die rechte Außenwand. Wird sie für die Nacht eingeklappt, entsteht mit dem gepolsterten Flexboard ein Bett im Format 1,99 x 1,14 m, das auch großgewachsenen Erwachsenen ausreichend Platz in der Länge bietet, ohne dass die Beine über die Bettkante baumeln müssen. Ein optionaler Topper aus Spezialschaum (Aufpreis: 279 Euro) soll für eine Extraportion Schlafkomfort sorgen.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Fiat Ulysse

Der neue Dethleffs Globevan (2024) baut, anders als seine weiterhin erhältlichen Modellgeschwister auf Ford-Basis, auf dem Fiat Ulysse mit 144 PS (106 kW) leistendem 2,0-l-Vierzylinder-Dieselmotor und Sechsgang-Schaltgetriebe (was man beim manuellen Schalten beachten muss, hier) auf. Eine stärkere Motorisierung mit 177 PS (130 kW) und Achtgang-Automatikgetriebe ist für 4699 Euro mehr erhältlich.

Die Serienausstattung umfasst 17-Zoll-Leichtmetallfelgen (zu Vor- und Nachteilen von Leichtmetall- und Stahlfelgen, hier), Klimaanlage, Reifendruck-Sensoren, Rückfahrkamera, eine separat öffnende Heckscheibe, welche die Alltagstauglichkeit des Kompakt-Campers, etwa für Einkäufe, unterstreicht und somit gut ins Gesamtkonzept passt, sowie getönte Seiten- und Heckscheiben. Geschwindigkeitsregelanlage, Licht- und Regensensoren sowie eine Einparkhilfe für hinten sind ebenfalls serienmäßig mit an Bord. Wer mehr will, muss dafür tiefer in die Tasche greifen: Das "Komfort-Paket", zudem Xenonlicht, Keyless-Entry-Funktion und elektrische Parkbremse gehören, kostet 1199 Euro extra. Die für ausreichend Nachtruhe empfehlenswerte, siebenteilige Innenraumverdunkelung schlägt mit 259 Euro zusätzlich zu Buche, ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung mit 749 Euro.